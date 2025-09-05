Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Після розмови із Зеленським Трамп хоче поговорити з Путіним

Анна Ярославська
5 вересня 2025, 06:57
207
Трамп сподівався, що завдяки його стосункам із Путіним вирішення питань завершення війни буде легшим. Але реальність виявилася складнішою.
Після розмови із Зеленським Трамп хоче поговорити з Путіним
Трамп заявив про "гарний діалог" із Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Коротко:

  • Трамп планує зателефонувати Путіну
  • Президент США заявив про "хороший діалог" із главою РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує найближчим часом поговорити з Володимиром Путіним. За його словами, у нього дуже хороший діалог із російським диктатором.

На заході в Білому домі з провідними лідерами у сфері технологій у Трампа запитали, чи планує він після телефонного дзвінка президенту України Зеленському найближчим часом поговорити з Путіним.

відео дня

"Буду (говорити - Ред.), так, буду. У нас дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн", - заявив Трамп.

За словами Трампа, він сподівався, що завдяки його стосункам із Путіним та Україною вирішення питань завершення війни буде легшим. Але реальність виявилася складнішою.

"Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що буде легше. Виявляється, це трохи складніше. Але та [війна], яка, на мою думку, має бути легшою, через мої стосунки з Путіним, з Україною і все інше", - сказав президент США.

Трамп назвав війну "російсько-українською катастрофою", де тільки цього тижня загинули понад 7 000 осіб. За його словами, у більшості випадків це були солдати. Президент США додав, що їх вбивають у масштабах, яких світ не бачив з часів Другої світової війни.

Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі - головне

Як повідомляв Главред, 4 вересня в Парижі відбулася зустріч "Коаліції охочих". Лідери європейських країн провели переговори, результатом яких стали стратегічні домовленості щодо надання Україні гарантій безпеки.

Після паризької зустрічі "Коаліції охочих" Зеленський із європейськими лідерами поговорив із президентом США. Вони обговорили шляхи досягнення миру, можливі нові санкції проти Росії та захист українського неба.

Як пише видання Bild із посиланням на учасників переговорів, європейські партнери України дедалі більше розчаровані політикою Дональда Трампа, який публічно погрожує Росії санкціями, але уникає реальних кроків для їхнього запровадження. Водночас сам президент США незадоволений закупівлею російської нафти європейцями.

Як закінчиться війна в Україні - думка військового експерта

Військовий експерт Олег Жданов не виключає, що буде реалізовано сценарій заморозки війни. У цьому разі окупована частина України потрапить в орбіту впливу Кремля, а інша частина української держави вступить до Євросоюзу.

На його думку, так званий грузинський сценарій, за якого Грузія, через кілька років після завершення війни з РФ, потрапила під її політичний вплив, в Україні неможливий.

"Можливий сценарій заморозки конфлікту, коли окупована частина буде в орбіті РФ, а вся інша Україна вступить до Євросоюзу, і Путін нічого не зможе зробити", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Заграва у небі та стовп чорного диму: БпЛА потужно атакували "жирну" ціль у РФ

Заграва у небі та стовп чорного диму: БпЛА потужно атакували "жирну" ціль у РФ

09:29Війна
"Не для капітуляції": Пєсков пояснив несподіване запрошення Зеленського до Москви

"Не для капітуляції": Пєсков пояснив несподіване запрошення Зеленського до Москви

09:01Політика
ЗСУ відтіснили РФ і наблизилися до Покровська: ISW підтвердили успіхи на Сході

ЗСУ відтіснили РФ і наблизилися до Покровська: ISW підтвердили успіхи на Сході

08:34Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Чи маєте ви німецьке коріння: прізвище розповість, ким були предки

Чи маєте ви німецьке коріння: прізвище розповість, ким були предки

Китайський гороскоп на сьогодні 5 вересня: Коням - нещастя, Півням - переживання

Китайський гороскоп на сьогодні 5 вересня: Коням - нещастя, Півням - переживання

Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Впав на коліна: Шоптенко розкрила, який особливий момент розділила з Зеленським

Впав на коліна: Шоптенко розкрила, який особливий момент розділила з Зеленським

Останні новини

09:29

Заграва у небі та стовп чорного диму: БпЛА потужно атакували "жирну" ціль у РФ

09:07

"Дуже багато": скільки грошей втратила Настя Каменських через свій вчинок

09:01

"Не для капітуляції": Пєсков пояснив несподіване запрошення Зеленського до Москви

08:55

Як довго зберігати томатну пасту: лайфхак від кулінарної блогерки

08:34

ЗСУ відтіснили РФ і наблизилися до Покровська: ISW підтвердили успіхи на Сході

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
08:10

Сі та Путін протистоятимуть "колективному Заходу": що задумали РФ і КитайПогляд

07:58

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

06:57

Після розмови із Зеленським Трамп хоче поговорити з Путіним

06:10

Як бійці ГУР продовжують громити окупантів у Криму?Погляд

Реклама
05:54

Гороскоп на завтра 6 вересня: Терезам - море компліментів, Рибам - скрутне становище

05:30

Імпульс від Всесвіту: трьох знаків зодіаку чекає доленосний крок 5 вересня

04:30

Місячне затемнення у Рибах: кому - щастя й удача, а кому - розрив стосунківВідео

04:09

Прихована сторінка історії: хто був останнім диктатором в УкраїніВідео

03:32

Знайдено винуватця катастроф в океані: розгадано таємницю Бермудського трикутникаВідео

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні сплячого собаки за 45 секунд

02:05

Скільки ще вистоїть Росія: генерал США дав чіткий прогноз щодо строків війни

01:30

"Перетворюється на когось іншого": Демі Мур висловилася про стан Брюса Вілліса

01:11

Мбаппе виділив ключового гравця: хто зі збірної України привернув увагу зірки "Реала"

00:49

60-річна модель Пауліна Порізкова похвалилася романтикою з нареченим

00:25

Точна копія батька: який вигляд має молодша донька Івана Урганта

Реклама
04 вересня, четвер
23:58

43-річна зірка "Абатства Даунтон" вагітна первісткомВідео

23:51

Кейт Міддлтон вигуляла новий шикарний образ блондинки

23:50

Трамп влаштував гостру суперечку з європейськими лідерами по телефону - Bild

23:49

"Світить" штраф до 5 100 грн: за що в Україні каратимуть водіїв таксі

23:32

"Полум’яний привіт" для окупантів: Атеш допомогли знищити ключову нафтобазу в Луганську

23:29

Вигнала: путіністка Успенська жорстко вчинила з донькою

23:13

Оце начіс: Олена Мозгова здивувала яскравим ретро-образом

22:19

Незвичний дорожній знак із супутником помітили на дорогах - що він означає

22:10

Близький друг Ігоря Ласточкіна розповів про військову службу коміка

22:05

І мелену, і в зернах: як перевірити якість кави в домашніх умовахВідео

21:55

Україна буде протидіяти "Шахедам" по-новому - Сирський розповів, що зміниться

21:48

Трагедія в Португалії: в МЗС повідомили про загибель українця, що сталось

21:32

Є чотири дати у вересні: навіщо та коли потрібно спалити лавровий листокВідео

21:12

Мешканці Миколаєва отримають прісну воду завдяки новому водогону, - прем'єр Свириденко

21:09

Як перевірити надприродне походження кота в домашніх умовах - результат здивуєВідео

20:55

На телеканалі Бігуді триває премʼєра турецького серіалу "Червоні бутони"

20:51

Бої на Дніпропетровщині не випадкові: експерт пояснив, що стоїть за діями ворога

20:18

"Ми розглядаємо один формат": Зеленський розкрив, про що говорив з Трампом

19:58

Забудьте про цибулеву гниль: садівниця показала несподіваний метод посадки під зимуВідео

19:45

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови: названо регіони, де буде сильний туман

Реклама
19:41

Від них мороз йде поза шкірою - які українські прізвища пов'язані з містикою

19:34

Росія запускає "парад легалізації окупації" на Донбасі - що задумали у Кремлі

19:10

Про саміт ШОС: як Сі Цзіньпін хоче будувати новий світовий порядок?Погляд

19:08

Як насправді з'явилися камені та коштовностіВідео

18:58

Розгортання європейських сил в Україні: Макрон назвав, скільки країн візьме участь

18:43

Жінки домовляться: Єфросиніна розкрила, де знову зустрінеться з Соловій

18:42

Медведєв накинувся на Британію і пригрозив відібрати "додаткові території" України

18:36

"Зустріч потрібна": Зеленський відповів Путіну на "запрошення" до Москви

17:57

Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни

17:45

Дуже погана прикмета: що не можна носити в день церковного свята 5 вересня

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти