Після розмови із Зеленським Трамп хоче поговорити з Путіним

Трамп сподівався, що завдяки його стосункам із Путіним вирішення питань завершення війни буде легшим. Але реальність виявилася складнішою.

Трамп заявив про "гарний діалог" із Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Коротко:

Трамп планує зателефонувати Путіну

Президент США заявив про "хороший діалог" із главою РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує найближчим часом поговорити з Володимиром Путіним. За його словами, у нього дуже хороший діалог із російським диктатором.

На заході в Білому домі з провідними лідерами у сфері технологій у Трампа запитали, чи планує він після телефонного дзвінка президенту України Зеленському найближчим часом поговорити з Путіним.

"Буду (говорити - Ред.), так, буду. У нас дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн", - заявив Трамп.

За словами Трампа, він сподівався, що завдяки його стосункам із Путіним та Україною вирішення питань завершення війни буде легшим. Але реальність виявилася складнішою.

"Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що буде легше. Виявляється, це трохи складніше. Але та [війна], яка, на мою думку, має бути легшою, через мої стосунки з Путіним, з Україною і все інше", - сказав президент США.

Трамп назвав війну "російсько-українською катастрофою", де тільки цього тижня загинули понад 7 000 осіб. За його словами, у більшості випадків це були солдати. Президент США додав, що їх вбивають у масштабах, яких світ не бачив з часів Другої світової війни.

Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі - головне

Як повідомляв Главред, 4 вересня в Парижі відбулася зустріч "Коаліції охочих". Лідери європейських країн провели переговори, результатом яких стали стратегічні домовленості щодо надання Україні гарантій безпеки.

Після паризької зустрічі "Коаліції охочих" Зеленський із європейськими лідерами поговорив із президентом США. Вони обговорили шляхи досягнення миру, можливі нові санкції проти Росії та захист українського неба.

Як пише видання Bild із посиланням на учасників переговорів, європейські партнери України дедалі більше розчаровані політикою Дональда Трампа, який публічно погрожує Росії санкціями, але уникає реальних кроків для їхнього запровадження. Водночас сам президент США незадоволений закупівлею російської нафти європейцями.

Як закінчиться війна в Україні - думка військового експерта

Військовий експерт Олег Жданов не виключає, що буде реалізовано сценарій заморозки війни. У цьому разі окупована частина України потрапить в орбіту впливу Кремля, а інша частина української держави вступить до Євросоюзу.

На його думку, так званий грузинський сценарій, за якого Грузія, через кілька років після завершення війни з РФ, потрапила під її політичний вплив, в Україні неможливий.

"Можливий сценарій заморозки конфлікту, коли окупована частина буде в орбіті РФ, а вся інша Україна вступить до Євросоюзу, і Путін нічого не зможе зробити", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

