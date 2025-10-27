Рус
Путін готовий прийняти мирну концепцію Білого дому: реакція України

Ангеліна Підвисоцька
27 жовтня 2025, 12:22
841
Сергій Лавров стверджує, що диктатор нібито "готовий рухатися далі".
Путін готовий прийняти мирну концепцію Білого дому: реакція України
Путін готовий підтримати концепцію Білого дому / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

  • У РФ заговорили про готовність прийняти мирну концепцію США
  • Україна вважає це блефом
  • Україна наполягає на припиненні вогню

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий прийняти концепцію миру, яку запропонує Білий дім. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише ТАСС.

Він стверджує, що Путін "готовий рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі". При цьому поки нібито прямої пропозиції від США не було.

відео дня

Лавров стверджує, що сторони нібито домовилися взяти паузу для обмірковування пропозицій. США наполягають на зупинці бойових дій уздовж поточної лінії фронту.

Дмитро Пєсков також підтвердив, що Росія "готова вести діалог щодо України на основі запропонованої США концепції". Водночас він заявив, що Кремль не планує розкривати деталі концепції, яку представив Вашингтон.

Що говорить Україна

Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що вірити цьому можна буде тільки після того, як буде припинення вогню.

"До цього - це все порожні розмови для уникнення додаткових санкцій. Після провалу візиту Дмитрієва до США, який мав домовитися про те, щоб нових санкцій не було, на Росію чекають нові удари, зокрема вони стосуються криптовалют. Тому росіяни хочуть знову спробувати виграти час, але не припиняти війну. Цей план важливо розуміти і далі вимагати припинення вогню. Тільки це має значення", - наголосив Коваленко.

Він додав, що РФ намагатиметься маніпулювати "миротворчістю" перед зустріччю Трампа і Сі Цзіньпіна.

"Без припинення вогню все це - фейк", - підсумував він.

"Без припинення вогню все це - фейк... Це спроба вдавати миротворчість і звинувачувати всіх навколо у продовженні війни. Лавров, між іншим, незадоволений концептом "припинення вогню". Тобто Росія не хоче найбільше припиняти вогонь", - підсумував він.

Коли може закінчитися війна - думка експерта

Війна могла б завершитися в період від двох місяців до року, цілком можливо, що з 2026 року Росія продовжить війну вже в ситуації, коли виникнуть проблеми з живою силою та озброєннями, сказав в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, завершенню війни заважає підтримка Кремля з боку Китаю. Багато що залежить від того, чи відбудуться переговори президента США Дональда Трампа і глави КНР Сі Цзіньпіна.

"Якщо пазл складеться правильно, то це можливо - і за два місяці, і за рік. Але для цього потрібна політична воля західного світу (насамперед США) і відсутність зовнішньої допомоги для Росії. Тобто все реалістично, проте "але" дуже і дуже багато", - додав експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війна в Україні може завершитися протягом кількох місяців або максимум за рік, і ключову роль у цьому може зіграти позиція Китаю. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

Передача Україні ракет Tomahawk здатна змінити стратегію Путіна, однак, за словами глави представництва США при НАТО Меттью Вітакера, російський диктатор поки що не готовий до перемовин, бо боїться виглядати слабким.

У Вашингтоні ще не ухвалили остаточного рішення про надання Україні далекобійних ракет типу Tomahawk. Про потенційну кількість таких ракет, які може отримати Україна, йдеться в матеріалі аналітичного видання Defense Express.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового керівника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ та СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком'юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПСО", - зазначив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Сергій Лавров Андрій Коваленко
