Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Чи можливий крах оборони ЗСУ: в ISW заявили про реальну ситуацію в Покровську

Марія Николишин
27 жовтня 2025, 08:29
432
Кремль представляє захоплення невеликих населених пунктів, як великі успіхи.
Чи можливий крах оборони ЗСУ: в ISW заявили про реальну ситуацію в Покровську
Ситуація в Покровську / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ISW

Ключові тези:

  • Росія робить перебільшені заяви про успіхи на фронті
  • Російські війська домагаються успіхів у районі Покровська і Мирнограда
  • Операції ЗСУ не дають змоги окупантам просунутися вглиб

Армія країни-агресорки Росії все частіше використовує просочування між українськими позиціями для неправдивих заяв про наступ та успіхи. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль використовує місії з проникнення і відсутність суміжних ліній фронту в деяких тактичних районах, щоб робити перебільшені заяви про успіхи в місцях ведення бойових дій.

відео дня

Зокрема аналітики нагадали, що 26 жовтня Генеральний штаб України визнав, що ситуація в районі Покровська і Мирнограда залишається складною. При цьому Генштаб заявив, що в Покровську діють близько 200 російських військовослужбовців, проте українські контрдиверсійні операції не дають змоги російським військам просунутися вглиб міста і закріпитися там.

"ISW продовжує оцінювати, що російські війська домагаються успіхів у районі Покровська і Мирнограда, які мають тактичне значення, але, ймовірно, не віщують неминучого краху української оборони в цьому районі", - йдеться у звіті.

Аналітики додають, що Кремль також представляє захоплення невеликих населених пунктів, які не мають оперативного значення, як великі успіхи в інформаційному впливі.

"Площа Дронівки становить менше ніж шість квадратних кілометрів, а Плещіївки - менше ніж чотири квадратні кілометри. В обох населених пунктах до війни проживало близько 600 осіб", - наголошують в ISW.

Варто зауважити, що під час останнього звіту Путіну начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов почав свою доповідь із заяви про те, що російські війська продовжують виконувати "завдання із захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей".

"Заява Герасимова повторює давню вимогу Путіна про те, щоб Україна передала Росії всі чотири незаконно анексовані регіони, водночас підриваючи нещодавні пропозиції Росії обміняти території на півдні України на повний контроль над Донецькою областю", - підсумували аналітики.

Чи можливий крах оборони ЗСУ: в ISW заявили про реальну ситуацію в Покровську
Покровський напрямок / фото: ISW

Здатність РФ вести війну

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що до нового року російський диктатор Володимир Путін хоче бачити падіння Покровська, захоплення Костянтинівки і вихід до Слов'янська і Краматорська.

За його словами, оцінюючи запас міцності Росії та її здатність вести війну, це дійсно останній ривок.

"Російська економіка "кульгає на обидві ноги" вже зараз. Подивимося, скільки Росія зможе ще протриматися, і наскільки активно західний світ буде додавлювати російську економіку", - підкреслив він.

Чи можливий крах оборони ЗСУ: в ISW заявили про реальну ситуацію в Покровську
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький сказав, що близько 200–250 окупантів наразі проникли до Покровська і намагаються закріпитися в місті.

Моніторингова група DeepState заявляла, що Сили оборони України змогли просунутись вперед на Добропільському напрямку та звільнити від російських окупаційних військ одразу три населені пункти.

Крім того, українські десантники звільнили населений пункт Сухецьке у Покровському районі Донецької області. В бою захисники ліквідували більшість окупантів, а решту взяли в полон.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – Горбач

Росія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – Горбач

10:32Інтерв'ю
В Україні почались екстрені відключення світла: список областей

В Україні почались екстрені відключення світла: список областей

09:22Україна
РФ лякає світ новою ядерною ракетою: Трамп різко розкритикував Путіна

РФ лякає світ новою ядерною ракетою: Трамп різко розкритикував Путіна

09:15Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Козерогам - підстава, Рибам - зростання

Гороскоп Таро на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Козерогам - підстава, Рибам - зростання

Китайський гороскоп на сьогодні 27 жовтня: Тиграм - образа, Кроликам - гнів

Китайський гороскоп на сьогодні 27 жовтня: Тиграм - образа, Кроликам - гнів

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

Фінансовий гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада

Фінансовий гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада

Останні новини

10:32

Росія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – Горбач

10:29

Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість

10:17

На 101 році життя: померла відома зірка Голлівуду

10:02

Ціни ростуть як на дріжджах: в Україні популярний овоч став "золотим"

09:56

Понад 900 грн доплати: кому з пенсіонерів підвищать виплати вже у листопаді

У Росії з'явилася реактивна крилата ракета: Сергій Флеш - про далекобійні КАБУ Росії з'явилася реактивна крилата ракета: Сергій Флеш - про далекобійні КАБ
09:45

Як можна запалити лампочку без електрики: найпростіший спосібВідео

09:31

Китай будує нову світову валютну системуПогляд

09:22

В Україні почались екстрені відключення світла: список областей

09:18

"Така ганебна": Наталя Сумська потрапила в скандал через сина

Реклама
09:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

09:15

РФ лякає світ новою ядерною ракетою: Трамп різко розкритикував Путіна

09:12

Вертоліт і винищувач США розбилися у морі: перші подробиці інциденту

08:41

Дедлайн до середини листопада: Путін хоче захопити ще одне українське місто

08:29

Чи можливий крах оборони ЗСУ: в ISW заявили про реальну ситуацію в Покровську

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:46

Потужні вибухи і яскраві спалахи в небі: Росію атакували майже 200 дронів

06:56

Путін змінює тактику у війні: до чого готуватись українцям

06:26

Травмовані всі: як соцмережі замінили українцям психологаПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 39 секунд знайти дві цифри

04:56

Потрібно лише 15 секунд: секретний трюк, як зробити авокадо ідеально м'яким

Реклама
04:25

Неймовірно, але реально: лайфхак, як закрити всі вікна авто без запалювання

03:45

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

03:03

Штраф на мільйони гривень: за що українці за кордоном можуть "влетіти в копієчку"

26 жовтня, неділя
23:32

Головна умова миру: Зеленський розкрив, який компроміс погодив Трамп

22:14

"Що робите в неділю": Терен пофліртував з учасницею нового сезону "Холостяка"

22:13

Москву атакують "добрі дрони": мешканці столиці рахують вибухиВідео

21:47

Як обігріти будинок за допомогою підвалу: унікальний спосіб зі США

21:26

У кого 27 жовтня вимикамуть світло: в "Укренерго" оновили дані

21:01

Сюрпризи від Трампа, і не тільки: чого чекати даліПогляд

20:48

Готуйте одразу подвійну порцію: рецепт закуски, яка зникає зі столу за хвилину

20:42

Дамба в Бєлгороді не витримала: "Мадяр" розкрив подробиці та наслідки ударуВідео

19:36

Потужний циклон зі снігом та дощем: у багатьох регіонах оголосили штормове попередження

19:33

"Ми люди ввічливі": Росія визнає незалежність України, але є нюанс

18:59

Сільський рецепт успіху: як простий прийом восени допомагає врожаю навесніВідео

18:56

Згорів до тла: росіяни атакували дроном пасажирський автобус з людьми

18:30

"Життя, яке лише починалося": росіяни вбили 19-річну Анастасію та її маму в Києві

18:18

Щоб не "лізли" до сусідів - на якій відстані від паркану законно садити дереваВідео

17:43

"Потрібно було діяти інакше": Суханов зізнався, яке рішення стало помилкою

17:37

У Росії лунають вибухи: під атакою військові аеродроми

17:32

Важливий церковний день: що в жодному разі не можна робити 27 жовтня, прикмети

Реклама
17:01

Окупанти просочуються в Покровськ: офіцер ЗСУ розкрив масштаби загрози

16:50

Погода не припиняє дивувати: в Україну йде відчутне потепління, але є нюанс

16:40

"Після Нового року буде мир": рабин дав дав точну дату завершення війниВідео

16:21

Візит головного переговорника Путіна до США обернувся провалом - що сталось

16:10

Бій Усик – Вордлі вже призначено: промоутер назвав дату і місце поєдинку

15:43

Бійці ГУР провели зухвалу операцію Криму: що вдалося "вполювати"

15:20

Колишня Цимбалюка не стрималася і різко висловилася про "Холостяка" і їхній розрив

15:01

Росія атакувала Кривий Ріг КАБом: що відомо про наслідки удару

14:58

Україну накриють зливи та сильний вітер: у які регіони увірветься штормова погода

14:52

Як приготувати їжу, якщо немає електрики та газу: найкращий спосібВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти