Чи можливий крах оборони ЗСУ: в ISW заявили про реальну ситуацію в Покровську

Ситуація в Покровську / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ISW

Ключові тези:

Росія робить перебільшені заяви про успіхи на фронті

Російські війська домагаються успіхів у районі Покровська і Мирнограда

Операції ЗСУ не дають змоги окупантам просунутися вглиб

Армія країни-агресорки Росії все частіше використовує просочування між українськими позиціями для неправдивих заяв про наступ та успіхи. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль використовує місії з проникнення і відсутність суміжних ліній фронту в деяких тактичних районах, щоб робити перебільшені заяви про успіхи в місцях ведення бойових дій.

Зокрема аналітики нагадали, що 26 жовтня Генеральний штаб України визнав, що ситуація в районі Покровська і Мирнограда залишається складною. При цьому Генштаб заявив, що в Покровську діють близько 200 російських військовослужбовців, проте українські контрдиверсійні операції не дають змоги російським військам просунутися вглиб міста і закріпитися там.

"ISW продовжує оцінювати, що російські війська домагаються успіхів у районі Покровська і Мирнограда, які мають тактичне значення, але, ймовірно, не віщують неминучого краху української оборони в цьому районі", - йдеться у звіті.

Аналітики додають, що Кремль також представляє захоплення невеликих населених пунктів, які не мають оперативного значення, як великі успіхи в інформаційному впливі.

"Площа Дронівки становить менше ніж шість квадратних кілометрів, а Плещіївки - менше ніж чотири квадратні кілометри. В обох населених пунктах до війни проживало близько 600 осіб", - наголошують в ISW.

Варто зауважити, що під час останнього звіту Путіну начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов почав свою доповідь із заяви про те, що російські війська продовжують виконувати "завдання із захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей".

"Заява Герасимова повторює давню вимогу Путіна про те, щоб Україна передала Росії всі чотири незаконно анексовані регіони, водночас підриваючи нещодавні пропозиції Росії обміняти території на півдні України на повний контроль над Донецькою областю", - підсумували аналітики.

Покровський напрямок / фото: ISW

Здатність РФ вести війну

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що до нового року російський диктатор Володимир Путін хоче бачити падіння Покровська, захоплення Костянтинівки і вихід до Слов'янська і Краматорська.

За його словами, оцінюючи запас міцності Росії та її здатність вести війну, це дійсно останній ривок.

"Російська економіка "кульгає на обидві ноги" вже зараз. Подивимося, скільки Росія зможе ще протриматися, і наскільки активно західний світ буде додавлювати російську економіку", - підкреслив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький сказав, що близько 200–250 окупантів наразі проникли до Покровська і намагаються закріпитися в місті.

Моніторингова група DeepState заявляла, що Сили оборони України змогли просунутись вперед на Добропільському напрямку та звільнити від російських окупаційних військ одразу три населені пункти.

Крім того, українські десантники звільнили населений пункт Сухецьке у Покровському районі Донецької області. В бою захисники ліквідували більшість окупантів, а решту взяли в полон.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

