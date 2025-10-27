Дедлайн до середини листопада: Путін хоче захопити ще одне українське місто

Військові стверджують, що ситуація в Покровську залишається важкою.

Захисники розповіли, що відбувається в Покровську / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Основне:

РФ хоче захопити Покровськ до середини наступного місяця

Ситуація в Покровську далеко не найкраща

Російські окупанти спробують захопити Покровськ до середини листопада. Такий наказ віддало керівництво РФ. Про це повідомив український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Він зазначив, що 26 жовтня загарбники вкотре намагалися зайти в Мирноград технікою, "але згоріли".

"Полонений каже, що Путін дав наказ захопити Покровськ до середини листопада, отже мʼяса та техніки шкодувати не будуть", – написав Бунятов.

Що відбувається в Покровську

Український військовий, старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс", своєю чергою пише, що ситуація в Покровську "далеко не найкраща, навіть дуже важка", проте Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію.

"Противник вперся в рубежі, які він не може перетнути і продовжувати просувати для повного захоплення міста", - пише "Алекс".

За його словами, головна складність для українських захисників у Покровсько-Мирноградській агломерації полягає не стільки в атаках противника, скільки в логістичних проблемах.

Він прогнозує, що до кінця року вирішиться доля Покровська та Мирнограда, залежно від того, як розвиватимуться події на напрямку.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Чи може Україна втратити Покровськ - думка експерта

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна ризикує втратити не лише Покровськ. Водночас глобальних втрат в України не буде, росіяни ще минулого року хотіли захопити Покровськ. Експерт вважає, що українці нібито вже змирилися з можливою втратою міста.

"Може впасти Костянтинівка. Російські війська можуть підійти ближче до Запоріжжя. Вони можуть захопити частину Дніпропетровської області, її поступово ми втрачаємо. Ще рік тому бої в Дніпропетровській області та захоплення її частин здавалися чимось неймовірним, але тепер це факт - війська РФ просуваються Дніпропетровщиною. Щоправда, поки що незрозуміло, як російська армія поведе себе в Дніпропетровській області: або вони підуть у напрямку Запоріжжя, або вони йтимуть у напрямку Павлограда", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький повідомив, що близько 200–250 окупантів наразі проникли до Покровська і намагаються закріпитися в місті. Він підкреслив, що визначити точну чисельність ворога складно через несприятливі погодні умови та особливості міської забудови, що ускладнюють моніторинг та оборону.

Водночас Сили оборони України продовжують атакувати ворога на Добропільському напрямку на мають значні успіхи, повідомили аналітики.

Як писав Главред, нещодавно українські десантники звільнили населений пункт Сухецьке у Покровському районі Донецької області. В бою захисники ліквідували більшість окупантів, а решту взяли в полон.

Про персону: Станіслав Бунятов Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

