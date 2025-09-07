'Не повернути': Свириденко показала, як виглядає Кабмін зсередини після прильоту

Росія завдала удару по будівлі Кабміну, однак уряд продовжує роботу, а прем’єр-міністерка Юлія Свириденко закликала світ посилити допомогу Києву.

Як виглядає Кабмін зсередини після прильоту / Колаж Главред, фото: Юлія Свириденко/Facebook, ДСНС Києва

Про що повідомила Свириденко:

Пожежу після удару РФ по будівлі Кабміну вдалось загасити

Жертв внаслідок атаки немає

Потрібно посилити санкційний тиск на Росію

Російські окупаційні війська вперше з початку повномасштабного вторгнення завдали цілеспрямованого удару по будівлі Кабміну. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у дописі в Telegram опублікувала відео з наслідками ворожого удару по уряду.

Які наслідки удару по Кабміну

Свириденко повідомила, що вперше від початку повномасштабної війни росіяни вдарили по будівлі Кабінету Міністрів, де працює урядова команда. Жертв немає, пожежу ліквідували, і робота Уряду продовжується, а пошкодження буде відновлено.

Як виглядає Кабмін після атаки

Дивіться відео з наслідками ворожого удару по будівлі Кабміну:

"Але життя українців не повернути. За цю ніч по всій країні через російський обстріл загинули чотири людини і понад 44 зазнали поранень. Очевидно, що Росія не хоче миру", - наголосила вона.

Також у своєму Facebook вона опублікувала фотографію з наслідками російської атаки по будівлі Кабміну в центрі Києва.

Звернення Свириденко до світу після атаки по Кабміну

Вона закликала партнерів і світову спільноту перетворити розчарування діями Росії на практичну допомогу Україні — насамперед для захисту населення.

За її словами, країні необхідно більше систем ППО для оборони неба та енергетичної інфраструктури, особливо напередодні зими, а також посилення санкційного тиску на Росію, щоб обмежити ресурси її воєнної машини.

"Це все реально – можливості у ваших руках. Лише наша єдність і сильна відповідь зможуть зупинити Росію і принести мир", - резюмувала вона.

Чи може Росія вдарити "Орєшніком" по урядовому кварталу - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що у випадку застосування Росією "Орєшніка" проти цивільних об’єктів, наприклад житлового комплексу, це буде сприйнято як відверта терористична атака. У такому разі всі, хто контактує з Путіним чи бере участь у його заходах, будуть змушені розірвати з ним зв’язки, а сам він остаточно набуде репутації терориста на рівні Кім Чен Ина. Водночас експерт вважає, що наразі для Росії немає жодної доцільності використовувати "Орєшнік", адже його ефективність значно нижча, ніж у "Іскандера".

"Так, наприклад, ціллю "Орєшніка" може стати й урядовий квартал. Але який ККД? Ну, проб'є він п'ять поверхів у якійсь будівлі, виб'є шибки і вибухне в кімнаті з якоюсь секретаркою. І що? "Орєшнік" не рознесе урядовий квартал – він як стояв, так і стоятиме", - вказує він.

Масована атака РФ по Україні 7 вересня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 вересня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні із застосуванням дронів та ракет. Президент Володимир Зеленський заявив, що готує "гідну відповідь" агресору. Він підтвердив, що внаслідок атаки загинули четверо людей і ще понад 44 дістали поранення.

Серед постраждалих у Києві — вагітна жінка, яка попри важкі травми народила сина. Як повідомила керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, її стан залишається найтяжчим серед усіх госпіталізованих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники заходили на територію України з різних напрямків, зокрема і з боку Білорусі.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

