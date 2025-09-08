'Лише початок': Мерц розкрив справжні плани Путіна щодо війни

Мерц закликав Захід готуватися до тривалої боротьби та створювати нову систему безпеки, адже плани Путіна виходять далеко за межі України.

Мерц розкрив справжні плани Путіна щодо війни

Про що сказав Мерц:

Україна - лише початок, Путін на ній не зупиниться

Гібридні атаки РФ проти Європи вже відбуваються

Країни ЄС мають переосмислити власні інтереси

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що агресивні плани президента Кремля Володимира Путіна не обмежуються Україною, і Захід повинен готуватися до тривалої боротьби з автократіями та створювати нову систему безпеки. Про він заявив, виступаючи перед керівниками німецьких дипломатичних установ за кордоном, передає Укрінформ.

"Все вказує на те, що імперіалістичний план Путіна не закінчиться на захопленні України, з цього він лише починається", - вказує він. відео дня

Він зазначив, що щодня спостерігаються дедалі агресивніші гібридні атаки Росії на інфраструктуру, провокації в Північному та Балтійському морях, а Росія та Китай прагнуть розширити свої сфери впливу в Південно-Східній Європі. Підтримка України у її боротьбі за мир у Європі є реальним кроком, а не риторикою, і ця боротьба може тривати ще довго.

Мерц також звернув увагу на нещодавнє пошкодження будівлі Представництва ЄС у Києві та підкреслив важливість символічного значення атак для європейської системи безпеки. Він наголосив, що нинішній "переломний момент" є частиною глобального процесу, який змінює світовий баланс сил, і що триває новий конфлікт систем між ліберальними демократіями та альянсом автократій.

Канцлер зазначив, що Європа має переосмислити власні інтереси, формувати нові міжнародні союзи та уникати залежності від окремих партнерів.

"Ми стоїмо перед фундаментальними, історичними завданнями — створити нову архітектуру безпеки, яка, якщо все піде добре, повинна бути дієвою протягом десятиліть", - зазначив Мерц.

Він додав, що вже спостерігається прогрес. Так, за його словами, Берліну разом із європейськими союзниками та Великою Британією вдалося досягти спільних позицій у ключових питаннях і представити їх назовні, зокрема щодо підтримки України на шляху до справедливого миру.

За яких умов Росія зможе напасти на країни Заходу - думка експерта

Як писав Главред, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач зазначив, що офіційні представники Росії неодноразово погрожували нападами на європейські держави, і повністю виключати прямий наступ наразі неможливо. За його словами, російська армія здатна здійснити атаку навіть на окремому локальному напрямку, проте для цього існують певні умови.

"Якщо Росія, не дай Боже, досягне військових успіхів в Україні, вона зможе диктувати свої умови вже в політико-дипломатичній площині. І вона вже намагається це робити - зокрема, повторюючи свої старі вимоги ультиматуму від 2021 року до НАТО та Сполучених Штатів: "Забирайтеся зі Східної Європи, відкотіть НАТО до кордонів 1997 року" і так далі", - пояснив він.

Він також підкреслив, що для деяких західних країн це може здаватися менш серйозною загрозою, наприклад, можливістю просто відвести війська ближче до кордонів Німеччини. Водночас для Польщі, Балтійських держав і Румунії такий сценарій є абсолютно неприйнятним.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше писав Главред, військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов оцінив наслідки масованих авіаударів РФ по Україні. Він наголосив, що відновлення об’єктів газової інфраструктури після таких атак є тривалим процесом: ремонт може займати кілька днів, особливо у випадках пошкодження газосховищ чи розподільчих станцій.

Тим часом моніторингові ресурси попереджають, що російські окупанти готуються завдати нового масштабного удару по Україні вже протягом найближчих двох діб.

Окрім того, поблизу Хабаровська стався вибух неподалік військової частини, яка, за даними ЗМІ з посиланням на джерела у ГУР Міноборони, причетна до воєнних злочинів РФ у Київській області. Підрив стався в районі, де дислокуються підрозділи російських військ.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

