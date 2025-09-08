Існує нова загроза масованого удару по Україні в наступні 48 годин: що стане ціллю

Моніторингові канали попереджають про високу ймовірність нового масованого, комбінованого удару РФ по Україні протягом найближчих 48 годин.

Існує нова загроза масованого удару по Україні за 48 годин

Про що йдеться у матеріалі:

Росіяни готують нову масовану атаку по Україні

Ціллю ворога можуть стати об'єкти енергетики

Російські окупаційні війська готуються завдати нового масованого удару по території України в найближчі 48 годин. Про це повідомляють моніторингові канали.

За даними моніторингових груп, у найближчі 48 годин зберігається висока ймовірність масштабних атак із застосуванням літаків Ту, винищувачів МіГ, морських носіїв ракет "Калібр", оперативно-тактичних комплексів та дронів-камікадзе.

"Ймовірне застосування ~700 ударних БпЛА, а також ~30 КР. Ймовірні цілі - енергетична інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Також протягом кількох наступних днів очікується підвищена загроза використання балістичного озброєння з території Брянської та Воронезької областей. Зафіксовано підвіз значної кількості ракет на відповідні позиції, тому ймовірними напрямками ударів залишаються північний схід, а також райони Брянська і Курська. Не виключається залучення ракет наземного базування.

Окремо зазначається, що МіГи перебувають у процесі дооснащення, але наразі інформації про їх безпосереднє застосування немає. Водночас противник готує масові запуски дронів, а літаки Ту проходять передислокацію та споряджаються ракетами.

/ Інфографіка: Главред

Як протидіяти масованим атакам РФ - думка експерта

Як писав Главред, Росія зосереджує масовані удари переважно по Києву, оскільки столиця є місцем щільного проживання населення. Це, на думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ та льотчика-інструктора Романа Світана, є проявом чистого тероризму, адже мета ворога – завдати якомога більше втрат серед мирних українців. Саме тому Київ обраний головним напрямком атак.

Водночас експерт наголошує, що Київ прикритий найкраще, однак росіяни інколи знаходять способи проривати оборону. Щоб зменшити такі ризики, необхідно створити багаторівневу систему ППО, спочатку уздовж лінії фронту, а вже потім – навколо столиці.

Для цього, на думку Світана, слід розгорнути корпусні механізми протиповітряної оборони, передати туди більшість мобільних груп, підсилених ПЗРК, системами малої дальності, зенітними гарматами та кулеметами, аби збивати цілі на висоті до 4–5 км. Натомість дрони-камікадзе, крилаті ракети та авіацію, які можуть діяти вище, мають знищувати вже ЗРК середньої й великої дальності та українська авіація.

"Причому авіацію потрібно вибудовувати етажеркою: вгорі швидкісні та висотні винищувачі типу F-16, МіГ-29 і Су-27, трохи нижче – легкомоторні штурмовики. Такі штурмовики потрібно закупити або зробити. Можливість зробити такі у нас є. Наприклад, у нас є непоганий легкомоторний літак Аеропракт – якщо повісити на нього кулеметну гондолу і нічний приціл, вийде непоганий винищувач російських безпілотників, принаймні низькошвидкісних і маломаневрених", - вказує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська продовжують здійснювати масовані удари, щоб зламати моральний дух громадян і спонукати їх тиснути на владу для поступок Кремлю. Про це заявив генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

У ніч на 7 вересня Росія завдала комбінованої атаки ракетами та дронами. Під ударом ворога опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів та інші міста.

Аналітичне видання Defense Express повідомило, що під час цієї атаки у будівлю Кабінету Міністрів України влучила не дрон-камікадзе "Шахед", а крилата ракета 9М727 із комплексу "Іскандер". Висновок зроблено на основі аналізу уламків, отриманих із неназваних джерел.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

