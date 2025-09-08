Частина Київщини на два дні залишилася без газу: що сталося

Газопостачання буде відключено для 8093 абонентів.

Жителі восьми населених пунктів залишаться без газу / Колаж: Главред, фото: ДержНС, ua.depositphotos.com

В Обухівському районі Київської області тривають аварійні роботи газомережі після російської атаки минулої ночі. У восьми населених пунктах 8 і 9 вересня буде відсутнє газопостачання.

Як повідомив голова Київської ОДА Микола Калашник, газу не буде у мешканців Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем'я, Халеп'я, Трипілля та Щербанівки.

Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів.

За словами Калашника, послугу буде відновлено поступово.

Як писав Главред, у ніч на 8 вересня Росія здійснила масовану атаку по об'єкту теплової генерації в Київській області. Як повідомили в Міністерстві енергетики України, на місці події працюють рятувальники та енергетики, які ліквідують наслідки удару.

За даними ЗМІ, вночі дрони атакували район Трипільської ТЕС під Києвом - були прильоти, після яких почалися проблеми з електропостачанням у Київській області та деяких районах столиці.

У ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Президент Зеленський повідомив, що внаслідок атаки РФ в Україні загинуло четверо людей і понад 44 дістали поранення.

Унаслідок одного з "прильотів" у Києві загинула молода мама та її двомісячний син. Вибухова хвиля була настільки сильною, що матір із сином викинуло з шостого поверху разом із ліжком.

Генерал армії та колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що напередодні зими росіяни визначили три головні цілі для своїх атак:

залізничні станції;

шляхи підтягування боєприпасів, зброї, особливо в зоні, де ведуться бойові дії;

об'єкти енергетики.

Маломуж вважає, що головна мета ворога - підірвати моральний дух українців і змусити їх тиснути на владу, щоб та пішла на поступки Кремля.

