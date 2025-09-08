Частина Київщини на два дні залишилася без газу: що сталося

Ви дізнаєтеся:
В Обухівському районі Київської області тривають аварійні роботи газомережі після російської атаки минулої ночі. У восьми населених пунктах 8 і 9 вересня буде відсутнє газопостачання.
Як повідомив голова Київської ОДА Микола Калашник, газу не буде у мешканців Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем'я, Халеп'я, Трипілля та Щербанівки.
Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів.
За словами Калашника, послугу буде відновлено поступово.
Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 8 вересня Росія здійснила масовану атаку по об'єкту теплової генерації в Київській області. Як повідомили в Міністерстві енергетики України, на місці події працюють рятувальники та енергетики, які ліквідують наслідки удару.
За даними ЗМІ, вночі дрони атакували район Трипільської ТЕС під Києвом - були прильоти, після яких почалися проблеми з електропостачанням у Київській області та деяких районах столиці.
У ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.
Президент Зеленський повідомив, що внаслідок атаки РФ в Україні загинуло четверо людей і понад 44 дістали поранення.
Унаслідок одного з "прильотів" у Києві загинула молода мама та її двомісячний син. Вибухова хвиля була настільки сильною, що матір із сином викинуло з шостого поверху разом із ліжком.
РФ обрала три цілі для повітряних атак: експерт розкрив деталі
Генерал армії та колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що напередодні зими росіяни визначили три головні цілі для своїх атак:
- залізничні станції;
- шляхи підтягування боєприпасів, зброї, особливо в зоні, де ведуться бойові дії;
- об'єкти енергетики.
Маломуж вважає, що головна мета ворога - підірвати моральний дух українців і змусити їх тиснути на владу, щоб та пішла на поступки Кремля.
