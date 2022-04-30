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НАТО - дуже слабкий блок, в України є шанс створити потужний союз з Британією та Польщею - Бадрак

30 квітня 2022, 05:10

Форма співпраці України з Альянсом навряд чи припускатиме гарантію участі військ Альянсу у війні за нашу країну, вважає Валентин Бадрак.

Валентин Бадрак
Політика подальшого зближення України та НАТО повинна бути прописана в договорі про гарантії безпеки - експерт / Главред

Сьогодні Північноатлантичний альянс є дуже слабким блоком, який завдяки Україні став відновлювати свою могутність. Військового союзу НАТО та Києва не буде, проте існує перспектива створення дуже потужного і активного союзу України, Польщі, Великобританії та країн Балтії. Подальші плани щодо зближення української держави і Альянсу має бути прописано в договорі про гарантії безпеки. Однак така співпраця, ймовірно, не припускатиме зобов'язань військового захисту. Про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

У чаті на Главреді у відповідь на питання про те, чи може надання зброї Києву з боку НАТО сигналізувати про утворення військового альянсу держави і блоку безпеки Заходу, він сказав, що такого союзу немає. Однак присутня перспектива створення потужного військового блоку за участю України, Польщі, Великобританії та країн Балтії.

читайте також"Путін поважає силу": колишній заступник голови НАТО у Європі закликав Захід бути готовим до війни з Росією"Ні, військовий союз України та НАТО не утворився і не буде утворено. НАТО є дуже слабким блоком. І тільки завдяки Україні Альянс почав відновлювати свою міць. Однак є перспектива створення дуже потужного і активного союзу України, Польщі, Британії та країн Балтії", - вважає експерт.

За його словами, питання подальшої співпраці Києва і блоку має бути прописане в договорі про гарантії безпеки України. Цілком ймовірно, в угоді буде зазначено, що війська НАТО не воюватимуть за Україну у разі загрози безпеці держави.

"А ось подальша можливість зближення України з НАТО повинна бути прописана в договорі про гарантії безпеки нашій країні, який наразі розробляється. Втім, вже зараз можна сказати, що форма нашої взаємодії з Альянсом буде такою, що не буде фізичного захисту України військами НАТО, тобто війська НАТО ніколи не воюватимуть за нашу державу", - додав фахівець.

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Також він вважає, що серед гарантій може бути інший впливовий механізм, який полягає в колосальному економічному тиску, що сприяє придушенню дій агресора.

"Хоча є інший, не менш вагомий механізм, який полягає в проведенні дуже жорсткої санкційної політики низкою держав і за рахунок цього придушення будь-якого агресора. Це можливо, але це не військовий спосіб", - підкреслив Валентин Бадрак.

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський казав про те, що Україна готова була б прийняти пропозицію про вступ до НАТО. Однак з боку організації таких ініціатив немає. Держава працюватиме над отриманням гарантій, які мають забезпечити безпеку українців.

Керівник розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв заявляв, що у Північноатлантичному альянсі високо оцінили дії ЗСУ на війні з військами РФ. Україна вже зараз могла б опинитися в НАТО, але це питання політичного характеру, яке слід було б обговорити і з Росією.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше сказав, що НАТО не закриває свої двері для України. Втім, за його словами, наразі не на часі розмова про вступ української держави до Альянсу. Обговорювати питання можна тільки після завершення війни з РФ.

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