Військові НАТО у захваті від ЗСУ: Грозєв назвав головну перепону вступу України в Альянс

Грозєв назвав головну перепону вступу України в Північноатлантичний альянс/ Reuters

Військові армії НАТО захоплюються силою і мужністю української армії. На їхню думку, Україну можна брати в Альянс хоч зараз, проте головною перепоною є те, що це політичне питання.

Таким чином питання вступу України в НАТО змінило обґрунтування і скотилося у політичну площину. Про це розповів розслідувач із групи Bellingcat, болгарський журналіст Христо Грозєв в інтерв’ю BBC.

"Знаю, що неформально й неофіційно військові професіонали НАТО у захваті від української армії. Вважається, що її рівень захисту перевищує середньостатистичний рівень натовської армії", – каже Грозєв. За його словами, в НАТО оцінили силу ЗСУ, коли побачили, як українська армія протистоїть російським загарбникам.

Журналіст-розслідувач зазначив, що натівські військові на запитання про вступ України до Альянсу відповідають, що нашу державу можна приймати хоч сьогодні. Проте це питання змінило обґрунтування. Якщо раніше воно переважно залежало від рівня озброєння армії, то тепер військова техніка, якою користується Україна, значно оновилася за рахунок надання військової допомоги державами-партнерами. Грозєв каже, що залишилося поміняти лише літаки, а все інше уже наближається до стандартів НАТО.

Питання вступу України в НАТО на цей час здебільшого політичне, каже журналіст. Крім цього, воно ще і має бути частиною переговорного процесу з країною-агресором Росією.

читайте такожНАТО хоче озброїти Україну так, щоби Путін не зміг знову напасти - NYT"Але якби Україна через пів року порушила питання про членство в НАТО ще раз, і це не було б частиною домовленостей із Кремлем, то я вже впевнений, що двері відчиняться набагато швидше", – каже Грозєв.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявили, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, може бути довгою та болісною. На тлі таких припущень країни НАТО розділилися в думках щодо того, як найкраще чинити з країною-агресором. Зокрема, деякі держави налаштовані підтримувати контакти з лідером Кремля.

Також раніше секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за певних умов РФ теж може стати членом Північноатлантичного альянсу. Відповідаючи на питання про те, чи може Росія після Путіна стати членом НАТО і частиною системи безпеки в Європі, генсек НАТО сказав: "Для демократичної країни немає нічого неможливого".

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