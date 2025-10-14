У 9 регіонах вводять екстрені вимкнення світла - Міненерго

ДТЕК та місцеві обленерго повідомили про застосування аварійних графіків вимкнення електроенергії.

Графіки вимкнення світла

Внаслідок ворожих обстрілів та пошкодження енергооб'єктів у декількох областях України вводять екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

Світло почали вимикати у Дніпропетровській, Донецькій областях та частині Київщини. У Київській області екстрені відключення застосовані у трьох районах: Броварському, Обухівському та Бориспільському.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.

Сумиобленерго попередило, що на території Сумської області також введені графіки аварійних відключень електроенергії. Нині вони діють в обсязі двох черг.

"Нагадаємо, графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це не графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки. Єдина причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія Росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ", - йдеться у повідомленні.

Раніше Укренерго повідомляло про те, що у Чернігівській області застосовані графіки погодинних відключень в обсязі трьох черг.

Також стало відомо про те, що Полтаваобленерго вводить графіки аварійних відключень електроенергії в регіоні в обсязі трьох черг.

У Міненерго додали, що у Черкаській та Кіровоградській областях також були застосовані аварійні графіки вимкнення. А у Запорізькій області вони діють лише для промислових споживачів.

