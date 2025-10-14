Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Пастка, якої не чекали" — військовий розкрив фатальний прорахунок ворога

Руслан Іваненко
14 жовтня 2025, 19:55
2567
Російська армія активізує атаки на Донеччину і намагається прорвати оборону українських військ.
Добропільський напрямок перетворюється на пастку для окупантів/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Коротко:

  • Росія активізувала бойові дії на Донеччині у жовтні
  • Використовує важку бронетехніку та намагається прорвати фронт
  • Добропільський напрямок для окупантів став пасткою

Російська армія докладає зусиль, аби повністю захопити Донецьку область. У жовтні фіксується активне використання ворогом важкої бронетехніки, і Донбас залишається пріоритетним напрямком для окупантів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що у росіян є незначне тактичне просування, яке українські захисники успішно блокують.

відео дня

"Добропільська операція починалася для російських окупантів доволі амбітно. Противник планував здійснити прорив і здобути оперативний успіх, а не просто тактичний, який він хоча й отримав, проте згодом це обернулось для нього пасткою", – пояснив Мусієнко.

Мета та помилка ворога

За його словами, ворог намагався прорватися у тил українського угруповання, щоб створити проблеми на окремих ділянках фронту та продемонструвати успіхи на полі бою. Нині ж, як зазначив військовий, Добропільський напрямок перетворився для росіян на пастку.

"Зараз він вкидає значні сили, намагається розблокувати угруповання, яке логістично відрізане від основних сил і засобів. Внаслідок цього постійно залучає резерви, а ми їх знищуємо у великій кількості. Росіяни потрапили в пастку", – підкреслив Мусієнко.

Військовий додав, що окупанти змушені витрачати значні сили не на розвиток оперативного успіху, а на спроби розблокувати власні війська, які перебувають у напівоточенні, з порушеною логістикою.

"Стосовно загалом Донеччини, то зрозуміло, що для ворога й надалі цей напрямок буде пріоритетним. Він буде в зоні особливої уваги й інтересу. Тому що плани про остаточне захоплення Донецької області російська армія не відкинула. Там триватимуть активні бойові дії", – зазначив Мусієнко.

Він підсумував, що Сили оборони України активно обороняються та, коли є можливість, контратакують, щоб відтіснити ворога і звільнити українські території.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Як писав Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що нинішні бойові реалії значно змінили умови на полі бою. "Смертельна зона" на фронті сьогодні сягає 10 кілометрів і прямо впливає на безпеку українських військових.

За словами Сирського, ключовим чинником, що визначає ситуацію на полі бою, стають ударні дрони. Вони ускладнюють оперативну евакуацію поранених, а тому особливо важливими стають ефективність логістики та здатність військової медицини швидко реагувати на загрози.

"Ми повинні бачити війну крізь призму потреб українського піхотинця, вберегти його життя і здоров’я. Наголосив на цьому під час щомісячної робочої наради з питань медичного забезпечення ЗСУ", – зазначив головнокомандувач, акцентуючи на пріоритеті збереження життя солдатів у нових умовах бойових дій.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський розповів, що Росія планувала окупувати Покровськ за будь-яку ціну, але Сили оборони зірвали її наміри. Також окупанти будували плани щодо захоплення більшої частини Донбасу до листопада.

Крім того, українські сили досягли нещодавнього тактичного успіху на напрямку Костянтинівка - Дружківка в Донецькій області.

Нагадаємо, що Збройні Сили України досягли успіху на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, поліпшивши своє тактичне становище поблизу населеного пункту Малі Щербаки, що входить до Степногірської громади.

Читайте також:

Про джерело: 24 канал

24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Добропілля новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп не зможе завершити війну в Україні, з Путіним треба говорити інакше - CNN

Трамп не зможе завершити війну в Україні, з Путіним треба говорити інакше - CNN

21:05Світ
Влуплять сильні заморозки: синоптики оголосили штормове попередження

Влуплять сильні заморозки: синоптики оголосили штормове попередження

20:42Синоптик
Є три важливі умови: в ОП висловились про завершення війни в Україні

Є три важливі умови: в ОП висловились про завершення війни в Україні

20:20Політика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях тракториста за 75 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях тракториста за 75 секунд

Китайський гороскоп на завтра 15 жовтня: Тиграм - втрати, Свиням - виклики

Китайський гороскоп на завтра 15 жовтня: Тиграм - втрати, Свиням - виклики

Гороскоп на завтра 15 жовтня: Скорпіонам - конфлікт, Дівам - підвищення

Гороскоп на завтра 15 жовтня: Скорпіонам - конфлікт, Дівам - підвищення

"Її згребуть і приберуть": майбутнє зрадниці Повалій у РФ під загрозою

"Її згребуть і приберуть": майбутнє зрадниці Повалій у РФ під загрозою

Смертельна зона значно виросла: Сирський розповів про проблеми на фронті

Смертельна зона значно виросла: Сирський розповів про проблеми на фронті

Останні новини

21:38

Настя Каменських погладшала у США - який у неї зараз вигляд

21:34

Чому Трамп почав говорити про Tomahawk для України - розкрито план Білого дому

21:26

Олена Тополя показала, як відновлює дім після прильоту: новe у "Ближче до зірок"

21:20

Чому не можна вимикати кондиціонер взимку: одну помилку роблять багато водіїв

21:05

Заборонені коди предків: що захищало українців тисячі років

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:05

Трамп не зможе завершити війну в Україні, з Путіним треба говорити інакше - CNN

21:03

Ольга Сумська зробила важливе зізнання - причина

20:52

Ломаченко може знову вийти на ринг: суперником може стати легенда боксу

20:42

Влуплять сильні заморозки: синоптики оголосили штормове попередження

Реклама
20:32

"Мені шкода": актор Алек Болдвін потрапив в аварію - подробиці

20:20

Є три важливі умови: в ОП висловились про завершення війни в Україні

20:13

Чому волосся швидко брудниться: більшість людей робить одну помилку у душі

20:02

Два тижні української історії просто зникли - історик пояснив, що сталосьВідео

19:55

"Пастка, якої не чекали" — військовий розкрив фатальний прорахунок ворога

19:33

Школяр впіймав рибу гігантського розміру і здивував Мережу: кадри рекордного улову

19:25

"Мені вже важко": Кіркоров зізнався, чому відмовляється від тривалих гастролей

19:24

Замість Труханова: Зеленський анонсував нові кадрові призначення в ОдесіВідео

19:10

Втрати окупантів на фронті стрімко зросли: причинаПогляд

19:07

Позбавлення громадянства мера Одеси Труханова: в СБУ розкрили нові деталі

18:49

"Природний порошок" для грядок: як зробити землю пухкою без перекопування

Реклама
18:37

Схожий на букет мережив: українка знайшла рідкісний гриб з Червоної книги, фото

18:30

Ціни на продукти б'ють рекорди: названо список лідерів подорожчання

18:23

"Україна повинна отримати все": у США анонсували постачання потужної зброї Києву

18:19

У 9 регіонах вводять екстрені вимкнення світла - Міненерго

18:11

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

18:04

Чи знають птахи, скільки яєць у них в гніздах: неочікувана відповідь орнітологів

17:58

"Накладений платіж" та "більше того": популярні вирази, які ми кажемо неправильноВідео

17:37

Люди заливають Coca-Cola в унітаз і залишаються в захваті: у чому прихований сенсВідео

17:15

"Починаються проблеми": у Польщі більше не можуть приймати біженців з України

16:51

Пам’ятають кожну дрібницю: у які ТОП-4 дати народжуються люди з унікальним розумом

16:38

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

16:24

Чому 15 жовтня не можна залишати на столі недоїдений хліб: яке церковне свято

16:23

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

16:08

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 15 жовтня

15:54

Труханов, Царьов і не тільки: Зеленський підписав укази про позбавлення громадянстваВідео

15:53

Хто згорить і відродиться: ТОП-4 знаки зодіаку, яким посміхнеться доля у жовтні

15:43

На Сонці було 16 спалахів: Україну накрила жорстка магнітна буря

15:43

Tomahawk для України: стало відомо, скільки ракет може передати США

15:37

Більше ніхто не буде набридати: як блокувати спам-дзвінки

15:03

Температура впаде нижче нуля: на Україну насувається холодна погода

Реклама
14:55

Ховалася просто в траві: під Києвом знайшли величезну змію

14:49

Смертельна зона значно виросла: Сирський розповів про проблеми на фронті

14:38

У роду є віщуни та відьми: які прізвища вказують на "магічні" корені

13:40

Трамп зробив стратегічний крок та почав тиснути на Мерца - Kyiv Post

13:31

"Ми були б слабкі": Рютте здивував причиною, чому НАТО не збиває літаки РФ

13:23

"Ти завжди в моєму серці": Алла Пугачова розповіла про трагедію

13:10

"Це перешкоди": гурт Anothers про артистів-утікачів, розвиток року і викликиЕксклюзив

12:47

Українців попередили про штрафи за чутки: кого може покарати суд

12:31

На скільки підскочить курс долара до кінця року: невтішний прогноз

12:30

З Міжнародним днем сільських жінок - красиві картинки і теплі привітання

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти