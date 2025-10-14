"Пастка, якої не чекали" — військовий розкрив фатальний прорахунок ворога

Російська армія активізує атаки на Донеччину і намагається прорвати оборону українських військ.

Добропільський напрямок перетворюється на пастку для окупантів/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Росія активізувала бойові дії на Донеччині у жовтні

Використовує важку бронетехніку та намагається прорвати фронт

Добропільський напрямок для окупантів став пасткою

Російська армія докладає зусиль, аби повністю захопити Донецьку область. У жовтні фіксується активне використання ворогом важкої бронетехніки, і Донбас залишається пріоритетним напрямком для окупантів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що у росіян є незначне тактичне просування, яке українські захисники успішно блокують.

"Добропільська операція починалася для російських окупантів доволі амбітно. Противник планував здійснити прорив і здобути оперативний успіх, а не просто тактичний, який він хоча й отримав, проте згодом це обернулось для нього пасткою", – пояснив Мусієнко.

Мета та помилка ворога

За його словами, ворог намагався прорватися у тил українського угруповання, щоб створити проблеми на окремих ділянках фронту та продемонструвати успіхи на полі бою. Нині ж, як зазначив військовий, Добропільський напрямок перетворився для росіян на пастку.

"Зараз він вкидає значні сили, намагається розблокувати угруповання, яке логістично відрізане від основних сил і засобів. Внаслідок цього постійно залучає резерви, а ми їх знищуємо у великій кількості. Росіяни потрапили в пастку", – підкреслив Мусієнко.

Військовий додав, що окупанти змушені витрачати значні сили не на розвиток оперативного успіху, а на спроби розблокувати власні війська, які перебувають у напівоточенні, з порушеною логістикою.

"Стосовно загалом Донеччини, то зрозуміло, що для ворога й надалі цей напрямок буде пріоритетним. Він буде в зоні особливої уваги й інтересу. Тому що плани про остаточне захоплення Донецької області російська армія не відкинула. Там триватимуть активні бойові дії", – зазначив Мусієнко.

Він підсумував, що Сили оборони України активно обороняються та, коли є можливість, контратакують, щоб відтіснити ворога і звільнити українські території.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Як писав Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що нинішні бойові реалії значно змінили умови на полі бою. "Смертельна зона" на фронті сьогодні сягає 10 кілометрів і прямо впливає на безпеку українських військових.

За словами Сирського, ключовим чинником, що визначає ситуацію на полі бою, стають ударні дрони. Вони ускладнюють оперативну евакуацію поранених, а тому особливо важливими стають ефективність логістики та здатність військової медицини швидко реагувати на загрози.

"Ми повинні бачити війну крізь призму потреб українського піхотинця, вберегти його життя і здоров’я. Наголосив на цьому під час щомісячної робочої наради з питань медичного забезпечення ЗСУ", – зазначив головнокомандувач, акцентуючи на пріоритеті збереження життя солдатів у нових умовах бойових дій.

