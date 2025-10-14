Труханов, Царьов і не тільки: Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про позбавлення українського громадянства ряду осіб через наявність у них громадянства Росії.

https://glavred.net/ukraine/truhanov-carev-i-ne-tolko-zelenskiy-podpisal-ukazy-o-lishenii-grazhdanstva-10706354.html Посилання скопійоване

Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства Труханова, Царьова та Полуніна/ Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський позбавив українського громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна

Укази не будуть опубліковані на сайті ОП

Зеленський заявив про наявність російського громадянства "в деяких осіб".

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, зрадника та колаборанта Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна. Про це повідомляє Суспільне та телемарафон "Єдині новини" з посиланням на джерала в Офісі президента.

"Позбавити українського громадянства Геннадія Труханова, міського голову Одеси, Олега Царьова, колишнього народного депутата від ОПЗЖ та танцівника балету Сергія Полуніна. Відповідні укази, підписані президентом Зеленським, про це повідомило наше джерело у державній владі. Отримані підтвердження щодо російського громадянства у них, тому логічно таке рішення додало наше джерело", - повідомили в ефірі телемарафону. відео дня

Дивіться відео про позбавлення громадянства Труханова, Царьова та Полуніна:

/ Фото: скріншот

До цього, президент України Володимир Зеленський за підсумками наради щодо безпекової ситуації в регіонах анонсував підписання указів щодо наявності російського громадянства "в деяких осіб".

"Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав", - зазначив він в дописі у Telegram.

Указ про позбавлення Труханова громадянства - де його знайти

Варто зазначити, що станом на 16:00 указів про позбавлення вищезазначених осіб українського громадянства на сайті Офісу президента немає.

Радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко повідомив, що не варто очікувати публікації указу президента щодо Труханова.

"Укази щодо громадянства не публікуються відкрито через наявність у них персональних даних – ані про прийняття у громадянство, ані інші", - вказує він у Telegram.

Труханов більше не мер Одеси - хто тепер може зайняти посаду мера Одеси

Як повідомляє УНІАН, у разі позбавлення громадянства Геннадій Труханов автоматично втрачає повноваження мера Одеси.

Наразі невідомо, хто очолить одне з головних міст України, однак існують два можливі варіанти розвитку подій.

Перший — виконання обов’язків мера може перейти до секретаря міськради Ігоря Коваля.

Другий — в Одесі може бути створена міська військова адміністрація.

Раніше президент України Володимир Зеленський уже надав відповідь на петицію щодо створення в Одесі міської військової адміністрації.

Автор петиції Іван Казачук наголошував, що створення МВА в Одесі є стратегічно важливим через близькість міста до зони бойових дій. Він посилався на закон, який передбачає можливість утворення військових адміністрацій у випадках, коли органи місцевого самоврядування не справляються зі своїми обов’язками або існує загроза їхній діяльності.

Зеленський зазначив, що рішення про створення військових адміністрацій ухвалює президент за поданням обласних державних адміністрацій чи військового командування. Станом на зараз таких подань не надходило.

Водночас глава держави повідомив, що звернувся до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та голови Одеської ОВА Олега Кіпера з проханням перевірити наведені у петиції факти та, у разі наявності підстав, вжити відповідних заходів.

Російський паспорт у мера Одеси - позиція Геннадія Труханова

Сам Геннадій Труханов заперечив інформацію про наявність у нього російського громадянства.

Він назвав це черговою провокацією, нагадавши, що подібні звинувачення з’являються ще з 2014 року. За словами Труханова, він ніколи не мав і не має паспорта РФ, а українські компетентні органи неодноразово перевіряли це питання.

Крім того, він додав, що у 2014, 2016 та 2018 роках російське консульство офіційно підтвердило відсутність у нього громадянства Російської Федерації.

Геннадій Труханов скандали - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 серпня 2022 року мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Україна має поступово шукати шляхи для компромісу з Російською Федерацією та її президентом Володимиром Путіним. На його думку, необхідно крок за кроком домовлятися, уникаючи прямої конфронтації, адже "у війні з РФ потрібно рухатися шляхом переговорів".

4 травня 2023 року Труханова було заарештовано в Одесі. Йому інкримінують розтрату понад 92 мільйонів гривень у справі про придбання адмінбудівлі збанкрутілого заводу "Краян". Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Уже наступного дня, 5 травня, за мера Одеси внесли заставу в розмірі 13,42 мільйона гривень, після чого його звільнили з-під варти.

Інші новини:

Про персону: Геннадій Труханов Геннадій Труханов — український політик і діяч місцевого самоврядування, міський голова Одеси (з 2014), керівник регіональної політичної партії Довіряй ділам. Народний депутат VII скликання, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред