Влуплять сильні заморозки: синоптики оголосили штормове попередження

Ангеліна Підвисоцька
14 жовтня 2025, 20:42оновлено 14 жовтня, 21:21
2945
Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до 0 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 15 жовтня
  • Де температура повітря опуститься до -3 градусів
  • У яких областях будуть дощі та сніг

Погода в Україні 15 жовтня буде місцями дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у південних, центральних, східних та Сумській областях - І рівень небезпечності. Там очікуються заморозки - 0-3 градуси морозу.

відео дня
погода 15 октября
Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 15 жовтня переважатиме холодна погода. Найближчої ночі буде 1-4 градуси тепла, а вдень - 7-11 градусів тепла. Лише на півдні буде 11-15 градусів тепла. У цей день дощі очікуються в Чернігівській та Сумській областях.

Очікується, що 25-26 жовтня може бути потепління.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 15 жовтня

В Україні 15 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі на північному сході. На Закарпатті буде туман. Вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 6-11° тепла, у південній частині до 14°; в Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0

За даними meteoprog, 15 жовтня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+14 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до 0...+10 градусів.

погода 15 октября
Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня / фото: meteoprog

Погода 15 жовтня у Києві

У Києві 15 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день істотних опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 5-10 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 15 октября
Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
