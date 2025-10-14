"Мені шкода": актор Алек Болдвін потрапив в аварію - подробиці

Коротко:
- Унаслідок зіткнення ніхто не зазнав травм
- Передня частина позашляховика артиста повністю зруйнована
Відомий голлівудський актор Алек Болдвін потрапив у ДТП. Аварія сталася в Іст-Гемптоні. Про це пише видання TMZ.
Зазначається, 67-річний актор перебував у машині разом із братом Стівеном, коли їхня машина несподівано врізалася в дерево. Внаслідок зіткнення ніхто не зазнав травм, а ось передня частина позашляховика зірки повністю зруйнована.
Сам Алек вирішив прокоментував інцидент у своєму Instagram. Актор записав відео, в якому розповів подробиці аварії. За його словами, це авто його дружини і він намагався уникнути зіткнення зі сміттєвозом, який виїхав на дорогу.
"Ми поверталися з кінофестивалю в Гемптонсі... Я пошкодив машину своєї дружини, і мені шкода, але все гаразд. Зі мною все гаразд, із моїм братом усе гаразд. Дякую за турботу", - наголосив Болдвін.
Представник Стівена Болдвіна підтвердив, що ніхто не постраждав: "Стівен почувається добре і вдячний, що все обійшлося без травм".
Вбивство Галини Гатчінс - головне
Раніше актор Алек Болдвін, який потрапив у моторошну ситуацію, коли на зйомках у нього вистрілила рушниця і вбила оператора-постановника з України Галину Гатчінс, заявляв, що закінчує свою акторську кар'єру. Через трагедію на зйомках фільму "Іржа" він втратив 5 великих контрактів.
Трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня 2021 року.
Болдвін одразу після випадкового вбивства заявляв, що його серце розбите, проте він співпрацює з правоохоронцями, намагаючись з'ясувати всі деталі події.
На студії стверджували, що пістолет був заряджений холостими набоями і не був бойовим, а куля, імовірно, розірвалася в стволі.
Таким чином осколками, що розлетілися, поранило 42-річного оператора Галину Гатчінс, яка пізніше померла в лікарні, і 48-річного режисера Джоела Соуза, який залишився живий.
Хоча актора згодом виправдали, його ім'я досі фігурує в медіа через судові суперечки та публічні конфлікти.
Хто такий Алек Болдвін?
Александр Рей "Алек" Болдвін III - американський актор кіно, телебачення та озвучування, комік, кінорежисер і письменник. Лауреат премій "Золотий глобус" і "Еммі", а також номінант на "Оскар" і "Тоні", повідомляє портал "Вікіпедія".
