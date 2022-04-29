РФ влаштовує провокації над Чорним і Балтійським морем: НАТО перехоплює літаки агресора

Винищувачі НАТО, розміщені в Балтії і Чорноморському регіоні, "багато разів" за останні чотири дні піднімалися для перехоплення російських літаків.
Починаючи з 26 квітня радари НАТО зафіксували кілька нерозпізнаних літаків над Балтійським і Чорним морем.
При цьому винищувачі НАТО, розміщені в Балтії і Чорноморському регіоні, "багато разів" за останні чотири дні піднімалися для перехоплення російських літаків поруч з повітряним простором країн-членів, повідомила прес-служба Командування Повітряних сил Альянсу.
Відзначається, що об'єднані центри управління повітряними операціями в Удемі (Німеччина) і Торрехоні (Іспанія) підняли винищувачі в регіонах для перехоплення та ідентифікації цих літаків.
"Винищувачі швидкого реагування з Польщі, Данії, Франції та Іспанії в різний час, починаючи з вівторка, піднімали в повітря в Балтії для забезпечення повітряного простору союзників. У Чорноморському регіоні піднімали винищувачі швидкого реагування Румунії та Британії для ідентифікації невідомих об'єктів, що наближалися до повітряного простору союзників", - додали в НАТО.
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Раніше повідомлялося про те, що Північноатлантичний альянс готовий підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії протягом багатьох років. І така допомога буде включати в себе, зокрема, надання країнами-членами НАТО сучасного озброєння.
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