Більше ніхто не буде набридати: як блокувати спам-дзвінки

Сергій Кущ
14 жовтня 2025, 15:37
Нова постанова уряду, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери, набула чинності 2 жовтня.
Як блокувати спам-дзвінки
Як блокувати спам-дзвінки / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Як поскаржитися на спам-дзвінки
  • Як їх заблокувати

В Україні офіційно почали боротьбу зі спам-дзвінками. Тепер кожен українець може самостійно поскаржитися на небажані номери та допомогти їх заблокувати через свого мобільного оператора.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, нова постанова уряду, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери, набула чинності 2 жовтня. Уже за перші дні дії ініціативи вдалося заблокувати тисячі номерів, які використовувалися для рекламних і шахрайських дзвінків.

Спам-дзвінками вважаються будь-які рекламні виклики, що здійснюються без згоди користувача. Зазвичай компанії використовують такі дзвінки для просування товарів і послуг, порушуючи право абонентів на особистий простір.

Як поскаржитися на спам-дзвінки:

  • Vodafone - через мобільний застосунок або за номерами 111, 0 800 400 111 (в Україні) і +38 050 400 111 (у роумінгу);
  • Kyivstar - через застосунок або за номерами 466, 0 800 300 466 (в Україні) і *105*466# (у роумінгу);
  • Lifecell - через додаток або за номерами 5433, 0 800 20 5433 (в Україні) та +38 063 5433 111 (у роумінгу).

Михайло Федоров зазначив, що цей крок - частина масштабної програми з цифрового захисту громадян:

"Відтепер українці можуть захищати себе від нав'язливих дзвінків буквально в кілька кліків. Це робить зв'язок комфортнішим і безпечнішим для всіх".

Про особистість: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напряму. Керівник digital-напрямку передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

телефон цікаві новини
