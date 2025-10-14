Більше ніхто не буде набридати: як блокувати спам-дзвінки

Нова постанова уряду, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери, набула чинності 2 жовтня.

Ви дізнаєтеся:

Як поскаржитися на спам-дзвінки

Як їх заблокувати

В Україні офіційно почали боротьбу зі спам-дзвінками. Тепер кожен українець може самостійно поскаржитися на небажані номери та допомогти їх заблокувати через свого мобільного оператора.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, нова постанова уряду, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери, набула чинності 2 жовтня. Уже за перші дні дії ініціативи вдалося заблокувати тисячі номерів, які використовувалися для рекламних і шахрайських дзвінків.

Спам-дзвінками вважаються будь-які рекламні виклики, що здійснюються без згоди користувача. Зазвичай компанії використовують такі дзвінки для просування товарів і послуг, порушуючи право абонентів на особистий простір.

Як поскаржитися на спам-дзвінки:

Vodafone - через мобільний застосунок або за номерами 111 , 0 800 400 111 (в Україні) і +38 050 400 111 (у роумінгу);

- через мобільний застосунок або за номерами , (в Україні) і (у роумінгу); Kyivstar - через застосунок або за номерами 466 , 0 800 300 466 (в Україні) і *105*466# (у роумінгу);

- через застосунок або за номерами , (в Україні) і (у роумінгу); Lifecell - через додаток або за номерами 5433, 0 800 20 5433 (в Україні) та +38 063 5433 111 (у роумінгу).

Михайло Федоров зазначив, що цей крок - частина масштабної програми з цифрового захисту громадян:

"Відтепер українці можуть захищати себе від нав'язливих дзвінків буквально в кілька кліків. Це робить зв'язок комфортнішим і безпечнішим для всіх".

