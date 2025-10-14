Рус
"Мені вже важко": Кіркоров зізнався, чому відмовляється від тривалих гастролей

Віталій Кірсанов
14 жовтня 2025, 19:25
Стан здоров'я Філіпа Кіркорова схвилював шанувальників.
Путініст втомився від поїздів і літаків
Путініст втомився від поїздів і літаків / колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

  • Кіркоров відмовляється від гастролей, якщо дорога занадто довга
  • Путініст зазначив, що втомився від поїздів і літаків

Стан здоров'я російського артиста Філіпа Кіркорова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, викликає занепокоєння у шанувальників. Про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що фанатів схвилювало рішення співака скоротити гастрольну діяльність.

відео дня

"Просто я скоротив свою, так скажімо, активну концертну, гастрольну діяльність. Гастрольну. Тому що мені це вже стало важко", - розповів виконавець.

За даними каналу, Кіркоров також почав відмовлятися від запрошень, якщо дорога занадто довга. Артист зазначив, що втомився від поїздів і літаків.

"Півтори годинки - гаразд, куди ще не йшло. А коли починається переліт, особливо за океан, по 12 годин, по 16 - це для мене вже випробування таке", - поділився він.

При цьому Кіркоров додав, що зараз вся його команда і він сам зайняті підготовкою концертів у лютому.

"Я щось готую серйозне дуже. Буде і піротехніка, і буде навіть на мені піротехніка. Нічого не вчить мене", - підсумував співак.

Філіп Кіркоров - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

Про персону: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Удари проти життя: Зеленський сказав, коли російський терор втратить сенсФото

10:07

Правильні варіанти знають одиниці: як українською називається "лєска"Відео

09:59

Невпізнанна Лілія Ребрик змінила імідж: "Лишаємо так"

