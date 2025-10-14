"Мені вже важко": Кіркоров зізнався, чому відмовляється від тривалих гастролей

Коротко:
- Кіркоров відмовляється від гастролей, якщо дорога занадто довга
- Путініст зазначив, що втомився від поїздів і літаків
Стан здоров'я російського артиста Філіпа Кіркорова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, викликає занепокоєння у шанувальників. Про це пишуть росЗМІ.
Зазначається, що фанатів схвилювало рішення співака скоротити гастрольну діяльність.
"Просто я скоротив свою, так скажімо, активну концертну, гастрольну діяльність. Гастрольну. Тому що мені це вже стало важко", - розповів виконавець.
За даними каналу, Кіркоров також почав відмовлятися від запрошень, якщо дорога занадто довга. Артист зазначив, що втомився від поїздів і літаків.
"Півтори годинки - гаразд, куди ще не йшло. А коли починається переліт, особливо за океан, по 12 годин, по 16 - це для мене вже випробування таке", - поділився він.
При цьому Кіркоров додав, що зараз вся його команда і він сам зайняті підготовкою концертів у лютому.
"Я щось готую серйозне дуже. Буде і піротехніка, і буде навіть на мені піротехніка. Нічого не вчить мене", - підсумував співак.
Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".
А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.
Про персону: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
