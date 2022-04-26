Україна найближчим часом не вступить до НАТО: головна умова - завершення війни з РФ - Пентагон

Україна наразі не зможе вступити до НАТО / Колаж Reuters, УНІАН

НАТО не закриває для України можливість вступу до Альянсу. Однак обговорювати таку перспективу можна буде тільки після того, як завершиться війна з Росією. Наразі головне - зупинити війну Москви проти Києва. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Під час свого брифінгу за підсумками зустрічі на авіабазі Рамштайн у вівторок, 26 квітня, він сказав про те, що обговорювати питання вступу України до Північноатлантичного альянсу можна буде тільки після того, як завершиться війна з Росією. Наразі головне завдання - завершення війни. Політика відкритих дверей Альянсу продовжує діяти для Києва.

"НАТО завжди стоятиме на своєму принципі відкритих дверей, я вірю, що в майбутньому, якщо буде така можливість, Україна знову подаватиметься на вступ до НАТО. Але наразі про це говорити передчасно, і спекуляції на цьому питанні не принесуть користі", - підкреслив Ллойд Остін.

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова була б прийняти пропозицію про вступ до Північноатлантичного альянсу. Але з боку організації подібних ініціатив немає. Держава відстоюватиме право на отримання гарантій, які зможуть захистити життя українців.

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Журналіст, керівник розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв сказав, що у НАТО захоплені діями ЗСУ. Держава вже зараз могла б опинитися у Альянсі, однак це питання політичного характеру. Аспекти євроатлантичної інтеграції слід було б обговорювати і з Росією.

Крім того, Грозєв розповів, що з початку військового вторгнення РФ в Україну війська окупантів продемонстрували відсталість і непрофесіоналізм своєї армії. У той же час дії ЗСУ абсолютно відрізняються від маневрів росіян і більше схожі на армії країн НАТО. Ситуація стала шоком для експертів.

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