Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Починаються проблеми": у Польщі більше не можуть приймати біженців з України

Віталій Кірсанов
14 жовтня 2025, 17:15оновлено 14 жовтня, 17:56
582
Польська влада має зайнятися адаптацією тих, хто вже проживає на території країни, вважає місцевий чиновник.
У Польщі більше не можуть приймати біженців з України
У Польщі більше не можуть приймати біженців з України / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео в YouTube, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чи зможе Польща приймати українських біженців
  • Чого побоюється польська влада

Польща опинилася на межі своїх можливостей у прийомі біженців з України. Про це заявив глава Бюро міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Марчін Пшидач в ефірі радіо RMF24.

"Учора я розмовляв з однією зі шведських дипломаток. Я запитав її про внутрішні проблеми, і вона сказала мені, що "загалом ми є відкритим суспільством, але в ситуації, коли масштаб перевищує можливості прийняти людей, коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми". І ми таких проблем у Польщі не хочемо. Я думаю, що в цьому сенсі ми вже перебуваємо в кінці шляху. Ми більше не можемо прийняти", - сказав Пшидач.

відео дня

На запитання ведучого, чи означає це, що Варшава не буде більше приймати українських біженців, польський чиновник ухилився від прямої відповіді.

"Тут потрібно насамперед почати їх інкультурувати. Це відбувається через освіту, але, звісно, не можна допустити ситуації, за якої будуть створюватися якісь окремі округи. Але вони створюються, це відбувається загалом у Польщі. Тому я кажу, що не можна допустити цього", - додав Пшидач.

'Починаються проблеми': у Польщі більше не можуть приймати біженців з України
Інфографіка Главред

Повернення біженців: думка експерта

Українці, які залишили країну через війну, готові повернутися додому за умови, що в Україні буде безпечно, а також будуть можливості для працевлаштування та проживання. Про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Михайла Птухи Елла Елла. Михайла Птухи Елла Лібанова. За її словами, ключовим фактором повернення залишається не тільки поточна, а й прогнозована ситуація з безпекою.

Ситуація з біженцями у світі

Раніше повідомлялося про те, що українським біженцям у Німеччині хочуть скасувати соціальні виплати. Українці, які втекли від війни до Німеччини, можуть втратити допомогу від країни.

Нагадаємо, Главред писав, що частина українських біженців у Німеччині може залишитися без фінансової допомоги. Йдеться про військовозобов'язаних українських чоловіків, які отримують виплати на суму близько 1,3 млрд євро на рік.

Раніше стало відомо, що уряд Ірландії планує поступово припинити надання безкоштовного житла для українських біженців. Країна вже почала розривати контракти на тимчасове розміщення українців, які втекли від війни.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

беженцы Польща новини Європи
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Україна повинна отримати все": у США анонсували постачання потужної зброї Києву

"Україна повинна отримати все": у США анонсували постачання потужної зброї Києву

18:23Україна
У 9 регіонах вводять екстрені вимкнення світла - Міненерго

У 9 регіонах вводять екстрені вимкнення світла - Міненерго

18:19Україна
Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

18:11Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях тракториста за 75 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях тракториста за 75 секунд

Літаки та "Іскандери" вже на старті: масований удар може бути протягом 24 годин

Літаки та "Іскандери" вже на старті: масований удар може бути протягом 24 годин

Гороскоп на завтра 15 жовтня: Скорпіонам - конфлікт, Дівам - підвищення

Гороскоп на завтра 15 жовтня: Скорпіонам - конфлікт, Дівам - підвищення

Смертельна зона значно виросла: Сирський розповів про проблеми на фронті

Смертельна зона значно виросла: Сирський розповів про проблеми на фронті

Карта Deep State онлайн за 14 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

18:37

Схожий на букет мережив: українка знайшла рідкісний гриб з Червоної книги, фото

18:30

Ціни на продукти б'ють рекорди: названо список лідерів подорожчання

18:23

"Україна повинна отримати все": у США анонсували постачання потужної зброї Києву

18:19

У 9 регіонах вводять екстрені вимкнення світла - Міненерго

18:11

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:04

Чи знають птахи, скільки яєць у них в гніздах: неочікувана відповідь орнітологів

17:58

"Накладений платіж" та "більше того": популярні вирази, які ми кажемо неправильноВідео

17:37

Люди заливають Coca-Cola в унітаз і залишаються в захваті: у чому прихований сенсВідео

17:15

"Починаються проблеми": у Польщі більше не можуть приймати біженців з України

Реклама
16:51

Пам’ятають кожну дрібницю: у які ТОП-4 дати народжуються люди з унікальним розумом

16:38

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

16:24

Чому 15 жовтня не можна залишати на столі недоїдений хліб: яке церковне свято

16:23

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

16:08

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 15 жовтня

15:54

Труханов, Царьов і не тільки: Зеленський підписав укази про позбавлення громадянстваВідео

15:53

Хто згорить і відродиться: ТОП-4 знаки зодіаку, яким посміхнеться доля у жовтні

15:43

На Сонці було 16 спалахів: Україну накрила жорстка магнітна буря

15:43

Tomahawk для України: стало відомо, скільки ракет може передати США

15:37

Більше ніхто не буде набридати: як блокувати спам-дзвінки

15:03

Температура впаде нижче нуля: на Україну насувається холодна погода

Реклама
14:55

Ховалася просто в траві: під Києвом знайшли величезну змію

14:49

Смертельна зона значно виросла: Сирський розповів про проблеми на фронті

14:38

У роду є віщуни та відьми: які прізвища вказують на "магічні" корені

13:40

Трамп зробив стратегічний крок та почав тиснути на Мерца - Kyiv Post

13:31

"Ми були б слабкі": Рютте здивував причиною, чому НАТО не збиває літаки РФ

13:23

"Ти завжди в моєму серці": Алла Пугачова розповіла про трагедію

13:10

"Це перешкоди": гурт Anothers про артистів-утікачів, розвиток року і викликиЕксклюзив

12:47

Українців попередили про штрафи за чутки: кого може покарати суд

12:31

На скільки підскочить курс долара до кінця року: невтішний прогноз

12:30

З Міжнародним днем сільських жінок - красиві картинки і теплі привітання

12:06

У скільки бортпровідники йдуть на пенсію: стюардеса здивувала відповіддюВідео

12:00

"Приліт" по нафтобазі та пожежа: дрони РФ атакували Сумщину та ЧернігівщинуФото

11:52

Передача Україні далекобійних ракет Tomahawk: розкрито головну умову

11:41

Важливе правило: водіям сказали, коли не варто міняти шини

11:26

Ті самі котлети з дитинства: напрочуд простий рецептВідео

11:01

Трамп і Макрон влаштували "битву рукостискань" і обмінялися шпильками на публіціВідео

10:53

ЗСУ просунулися у двох областях, у РФ успіх на трьох напрямках – ISW

10:38

У багатьох сценах емоцій було настільки багато, що не доводилося нічого "грати": прем’єра воєнної драми "Команда" на 2+2

10:30

Китайський гороскоп на завтра 15 жовтня: Тиграм - втрати, Свиням - виклики

10:18

Удари проти життя: Зеленський сказав, коли російський терор втратить сенсФото

Реклама
10:07

Правильні варіанти знають одиниці: як українською називається "лєска"Відео

09:59

Невпізнанна Лілія Ребрик змінила імідж: "Лишаємо так"

09:57

Калінінград і Севастополь знищать: генерал зі США про відповідь НАТО на агресію РФ

09:52

"Його поважає Путін": Трамп назвав політика, який може допомогти закінчити війну

09:45

"Це дуже важко": Джанабаєва зізналася, що відбувається в її шлюбі з Меладзе

09:18

Росія може почати війну проти НАТО раніше: в ISW розкрили план Кремля

09:14

"Стало соромно": Мохаммад Захур публічно зізнався у зрадах у шлюбі

09:00

Краще дружити: чотири знаки зодіаку, які можуть стати вашими найгіршими ворогами

08:48

РФ знищила 60% газовидобутку України: як це вплине на початок опалювального сезону

08:48

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 жовтня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти