'Починаються проблеми': у Польщі більше не можуть приймати біженців з України

Польська влада має зайнятися адаптацією тих, хто вже проживає на території країни, вважає місцевий чиновник.

Польща опинилася на межі своїх можливостей у прийомі біженців з України. Про це заявив глава Бюро міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Марчін Пшидач в ефірі радіо RMF24.

"Учора я розмовляв з однією зі шведських дипломаток. Я запитав її про внутрішні проблеми, і вона сказала мені, що "загалом ми є відкритим суспільством, але в ситуації, коли масштаб перевищує можливості прийняти людей, коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми". І ми таких проблем у Польщі не хочемо. Я думаю, що в цьому сенсі ми вже перебуваємо в кінці шляху. Ми більше не можемо прийняти", - сказав Пшидач. відео дня

На запитання ведучого, чи означає це, що Варшава не буде більше приймати українських біженців, польський чиновник ухилився від прямої відповіді.

"Тут потрібно насамперед почати їх інкультурувати. Це відбувається через освіту, але, звісно, не можна допустити ситуації, за якої будуть створюватися якісь окремі округи. Але вони створюються, це відбувається загалом у Польщі. Тому я кажу, що не можна допустити цього", - додав Пшидач.

Українці, які залишили країну через війну, готові повернутися додому за умови, що в Україні буде безпечно, а також будуть можливості для працевлаштування та проживання. Про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Михайла Птухи Елла Елла. Михайла Птухи Елла Лібанова. За її словами, ключовим фактором повернення залишається не тільки поточна, а й прогнозована ситуація з безпекою.

