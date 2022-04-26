"Принципово нова фаза": Україна переводить ЗСУ на зброю НАТО – Кулеба

Україна переводить ЗСУ на зброю НАТО – Кулеба/ Reuters

Україна переходить у принципово нову фазу – переводить свої Збройні сили на зброю НАТО.

Для нашої держави це історичний момент. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку навіть два місяці тому ніхто не замислювався. Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається", – зазначив глава МЗС.

Також він додав, що президент України Володимир Зеленський зміг переконати американського лідера Джо Байдена в тому, що прийшов час це зробити. Після цього наша держава уже отримала гаубиці, проте потім до нас прибуде ще більше зброї, каже Кулеба.

Він наголосив, що це історичний момент.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосили про новий пакет фінансової допомоги у розмірі 713 млн доларів.

Нагадаємо, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ та український народ змусили світ повірити в те, що Київ може здобути перемогу над Москвою. Саме тому західний світ нарощує військову підтримку української армії.

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