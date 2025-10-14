Tomahawk для України: стало відомо, скільки ракет може передати США

У разі ухвалення рішення про передачу Tomahawk Україні, їхня обмежена кількість не зможе суттєво вплинути на ситуацію на фронті, вказують аналітики.

Про що йдеться у матеріалі FT:

Україна може отримати 20-50 ракет Tomahawk

Можливості такої кількості ракет досить обмежені

Всього в США є 4150 ракет Tomahawk

17 жовтня президент США Дональд Трамп проведе у Вашингтоні зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорять шляхи тиску на кремлівського диктатора Володимира Путіна, зокрема через можливе постачання Києву американських крилатих ракет Tomahawk. Як повідомляє Financial Times, Трамп розглядає варіант продажу Україні певної кількості цих далекобійних ракет, однак спершу прагне отримати чітке розуміння, як саме Київ планує їх застосовувати.

Експерти припускають, що навіть у разі позитивного рішення Україна отримає від 20 до 50 ракет, що не зможе суттєво змінити перебіг бойових дій.

"Хоча ракети великої дальності можуть доповнити українські безпілотники дальньої дії та крилаті ракети, вони все одно будуть дуже обмеженими у можливостях. Безумовно, їх буде недостатньо для забезпечення тривалих, глибоких атак проти РФ", – зазначила директор оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, передає видання Букви.

Водночас колишній посадовець Пентагону, а нині аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан під час нещодавніх військових навчань оцінив, що на озброєнні США перебуває близько 4150 ракет Tomahawk.

Один із українських чиновників у коментарі Financial Times зазначив, що президент Дональд Трамп нині як ніколи близький до ухвалення рішення про передачу цих ракет Україні, однак у Білому домі наголошують, що остаточного рішення поки немає.

Відомо, що з 2022 року Пентагон придбав лише близько 200 ракет і вже використав понад 120 під час навчань, а у бюджетному запиті на 2026 рік просить фінансування ще на 57 одиниць Tomahawk.

Для чого в США заговорили про передачу ракет Tomahawk - думка експерта

Як писав Главред, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що питання передачі Україні ракет Tomahawk стосується не стільки військової допомоги Україні, скільки політичного тиску на країну-агресора Росію.

Фесенко не виключає, що у разі, якщо позиція Дональда Трампа стане більш критичною або він відчує розчарування, можуть виникнути ризики затримки поставок зброї чи навіть посилення його прихильності до Володимира Путіна.

"А ось питання далекобійної зброї залишається відкритим - її можуть надати, а можуть і ні. Тобто головна проблема полягає не в зброї, а в тому, як Трамп усе сприйме емоційно. Зараз він налаштований позитивно і щодо України, і щодо Зеленського - ми це бачимо. Але ситуація може змінитися", - каже експерт.

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо конфлікт із Росією не буде врегульовано.

Як пише видання Axios із посиланням на два поінформовані джерела, питання передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk Трамп обговорював із президентом Володимиром Зеленським під час переговорів 11 жовтня. Водночас остаточне рішення щодо цього кроку наразі не ухвалено.

За даними Kyiv Post, президент США вже близький до фіналізації рішення про постачання Києву ракет Tomahawk. Такий крок має подвійний ефект — зміцнити обороноздатність України та водночас стимулювати нерішучих європейських союзників, зокрема Німеччину, активніше підтримувати Київ, зокрема шляхом передачі ракет Taurus.

