'Україна повинна отримати все': у США анонсували постачання потужної зброї Києву

Метью Вітакер вважає, що Україна повинна отримати все необхідне для свого захисту, і найшвидший спосіб допомоги союзників - це інвестувати в PURL.

Метью Вітакер анонсував нові поставки зброї Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, x.com/mattwhitaker46

Коротко:

Оголошення про нові поставки зброї Україні прозвучать цього тижня

Вітакер зазначив, що механізм PURL "поки що працює стабільно та ефективно"

На поточному тижні очікуються нові оголошення про постачання зброї Україні через програму НАТО PURL. Вона передбачає закупівлі озброєнь у США. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, пише La Repubblica.

На його думку, оголошення про нові поставки зброї Україні в рамках PURL прозвучать уже цього тижня, переконаний американський посол у НАТО.

"Так - і так", - відповів Вітакер журналістам на запитання, чи варто очікувати нових зобов'язань у рамках PURL цього тижня, а також на запитання про те, чи згоден він з тим, що південноєвропейські союзники НАТО мають брати активнішу участь у цьому проєкті.

"Завдяки PURL президент Трамп надав можливість нашим європейським союзникам по НАТО, а також Канаді, купувати найкраще у світі американське озброєння і боєприпаси та передавати їх Україні. Україна цього потребує, вона цього хоче, і ми повинні гарантувати безперервність поставок, щоб союзники активніше брали участь у закупівлях", - додав дипломат.

Вітакер зазначив, що механізм PURL "поки що працює стабільно й ефективно".

"Нещодавно ще кілька країн оголосили про свій намір приєднатися. Це сталося після попередніх заяв Канади, Нідерландів, Німеччини, а також спільної обіцянки Данії, Норвегії та Швеції. Я закликаю ті країни, які ще не приєдналися, зробити це зараз", - наголосив Вітакер.

Він вважає, що Україна має отримати все необхідне для свого захисту, і найшвидший і найпрактичніший спосіб допомоги союзників - це інвестувати в PURL.

"Ця програма є життєво важливою, і союзники повинні діяти негайно, щоб посилити тиск на Росію і змусити її сісти за стіл переговорів і погодитися на мир", - заявив Вітакер.

Варто зауважити, що нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що наразі є три варіанти фінансування поставок далекобійних ракет Tomahawk в Україну.

"Один із варіантів - це натовська програма PURL. Через неї ми працюємо, працює НАТО. НАТО закуповує за свої гроші у США зброю різного характеру і потім передає нам те, що ми потребуємо", - зазначив президент.

Інфографіка: Главред

Для чого в США заговорили про передачу ракет Tomahawk - думка експерта

Як писав Главред, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що питання передачі Україні ракет Tomahawk стосується не стільки військової допомоги Україні, скільки політичного тиску на країну-агресора Росію.

Фесенко не виключає, що в разі, якщо позиція Дональда Трампа стане критичнішою або він відчує розчарування, можуть виникнути ризики затримки постачань зброї або навіть посилення його прихильності Володимиру Путіну.

"А ось питання далекобійної зброї залишається відкритим - її можуть надати, а можуть і ні. Тобто головна проблема полягає не в зброї, а в тому, як Трамп усе сприйме емоційно. Зараз він налаштований позитивно і щодо України, і щодо Зеленського - ми це бачимо. Але ситуація може змінитися", - каже експерт.

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо конфлікт із Росією не буде врегульовано.

Як пише видання Axios з посиланням на два поінформованих джерела, питання передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk Трамп обговорював із президентом Володимиром Зеленським під час переговорів 11 жовтня. Водночас остаточного рішення щодо цього кроку поки що не ухвалено.

За даними Kyiv Post, президент США вже близький до фіналізації рішення про постачання Києву ракет Tomahawk. Такий крок має подвійний ефект - зміцнити обороноздатність України і водночас стимулювати нерішучих європейських союзників, зокрема Німеччину, активніше підтримувати Київ, зокрема через передачу ракет Taurus.

Що таке PURL Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна програма США і НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У рамках цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам. Партнери фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам. Гроші перераховуються на спеціальний рахунок НАТО, після чого Сполучені Штати здійснюють прямі поставки зброї.

