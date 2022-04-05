Україна готова вступити в НАТО якщо запропонують, але цього не станеться - Зеленський

Володимир Зеленський / Офіс президента

Україна готова вступити в НАТО хоч завтра, якщо запропонують, але цього не станеться, заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю журналістам він підкреслив, що для України "союз безпеки важливий".

"Вступ до НАТО? Ми готові хоч завтра вступити. Навіть якщо це умова Росії (не вступ України до Альянсу – ред.). Ми не приховуємо. Я про це говорив і генсеку НАТО, і лідерам держав, конкретно від яких залежить вступ України до НАТО. Ми вже віддали багато людей, багато життів, щоб боятися говорити те, що ми думаємо", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна готова вступити в НАТО навіть завтра, якщо їй запропонують.

"Якщо запропонують, то будемо вступати, але цього не буде, на жаль", - сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що Україна відстоюватиме ті гарантії безпеки, які можуть "захистити нас, захистити наші життя".

читайте такожЧому Великобританія не ризикує давати Україні гарантії безпеки, як у НАТО

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще: