Є три важливі умови: в ОП висловились про завершення війни в Україні

Михайло Подоляк зазначив, що на Росію потрібно тиснути та не погоджуватись на поступки.

https://glavred.net/politics/est-tri-vazhnyh-usloviya-v-op-vyskazalis-o-zavershenii-voyny-v-ukraine-10706438.html Посилання скопійоване

Умови мирної угоди між Україною та РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що говорить Михайло Подоляк:

На РФ потрібно тиснути, щоб досягти миру

Подоляк назвав умови для угоди з РФ

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом. Вони будуть обговорювати не лише постачання зброї, а й шляхи завершення війни. Водночас РФ досі не хоче займатися врегулюванням конфлікту та імітує переговорний процес із США. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, пише 24 канал.

"Кремль хоче отримати запевнення, що тиснути будуть не на Росію, а на Україну, а росіянам навпаки все віддаватимуть. Апетити в Росії дуже великі, вона не може мілітарним шляхом впоратися з Україною і не зможе, це після чотирьох років війни – очевидно. Але вона вважає, що може зафіксувати принаймні політико-дипломатичну перемогу", – сказав Подоляк.

відео дня

Водночас США якщо і зустрінуться з Путіним, то ситуація на переговорах не зміниться. Диктатор буде продовжувати стверджувати, що він "може закінчити війну", якщо Україна відмовиться від суверенного статусу. В ОПУ переконані, що лише тиск на Росії допоможуть добитися миру.

Загалом Подоляк назвав три умови мирної угоди між Україною та РФ:

суттєве підсилення України,

значний тиск на Росію,

потужний опосередкований удар по країнах війни (першочергово це Китай).

"Без цього домовленостей із Росією та жодної угоди не буде, а буде суцільна путінська брехня", – підсумував Подоляк.

Коли може закінчитись війна - думка експерта

Війна могла б завершитися в період від двох місяців до року, цілком можливо, що з 2026 року Росія продовжить війну вже за ситуації, коли виникнуть проблеми з живою силою та озброєннями, сказав в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, завершенню війни заважає підтримка Кремля з боку Китаю. Багато що залежить від того, чи відбудуться перемовини президента США Дональда Трампа і глави КНР Сі Цзіньпіна.

"Якщо пазл складеться правильно, то це можливо - і за два місяці, і за рік. Але для цього потрібна політична воля західного світу (насамперед США) і відсутність зовнішньої допомоги для Росії. Тобто все реалістично, проте "але" дуже і дуже багато", - додав експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війна в Україні може завершитися протягом кількох місяців або максимум за рік, і ключову роль у цьому може відіграти позиція Китаю. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Передача Україні ракет Tomahawk здатна змінити стратегію Путіна, проте, за словами голови представництва США при НАТО Меттью Вітакера, російський диктатор поки не готовий до переговорів, оскільки боїться виглядати слабким.

У Вашингтоні ще не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні далекобійних ракет типу Tomahawk. Про потенційну кількість таких ракет, які може отримати Україна, йдеться у матеріалі аналітичного видання Defense Express.

Інші новини:

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред