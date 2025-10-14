Рус
Замість Труханова: Зеленський анонсував нові кадрові призначення в Одесі

Юрій Берендій
14 жовтня 2025, 19:24
Зеленський заявив про намір створити в Одесі військову адміністрацію через необхідність посилення безпеки міста та вирішення накопичених проблем.
Зеленський анонсував нові кадрові призначення в Одесі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Зеленський:

  • Одеса заслуговує на більший захист
  • В Одесі буде створена військова адміністрація
  • Керівник військової адміністрації буде призначений найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення в Одесі міської військової адміністрації та призначення її керівника після того, як мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Про це глава держави повідомив під час звернення до громадян, яке транслював Офіс президента.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 14 жовтня заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Дивіться відео заяви Зеленського:

/ Фото: скріншот

Він подякував співробітникам СБУ за ефективну роботу із захисту держави та боротьбу з російськими агентурними мережами, а також обговорив ситуацію у прифронтових громадах і на півдні країни, зокрема в Одесі.

"Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом", - резюмував він.

Позбавлення громадянства Труханова - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський підписав укази, якими позбавив українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, колаборанта Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Як повідомила пресслужба Служби безпеки України, рішення щодо Труханова ухвалено на підставі матеріалів, зібраних СБУ. Слідство встановило, що чинний мер Одеси має громадянство Російської Федерації та дійсний закордонний паспорт країни-агресора. Копії цих документів перебувають у розпорядженні українських спецслужб.

Раніше, на початку жовтня, Одеську область накрила потужна злива. Унаслідок стихії загинуло дев’ять людей, серед них одна дитина. Зокрема, у провулку Сергія Ейзенштейна виявили тіла п’ятьох загиблих — двох чоловіків, двох жінок і дівчинки приблизно восьми років.

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Одеса Володимир Зеленський Геннадій Труханов
Удари проти життя: Зеленський сказав, коли російський терор втратить сенсФото

10:07

Правильні варіанти знають одиниці: як українською називається "лєска"Відео

09:59

Невпізнанна Лілія Ребрик змінила імідж: "Лишаємо так"

