Мертва хватка Леопарда: у ФРН запропонували озброїти ЗСУ знаменитими танками НАТО

ЗСУ можуть озброїти танками Leopard / Bundeswehr / David Karafa

Німецький оборонний концерн Rheinmetall направив заявку Уряду ФРН на схвалення поставки Україні 88 танків Leopard 1A5.

Про це пише Welt з посиланням на документи, що потрапили в розпорядження.

За даними видання, відповідна заявка надійшла уряду ФРН наприкінці минулого тижня. Вартість раніше використовуваних танків Leopard 1A5 становить близько 115 мільйонів євро.

Пропозиція про передачу танків надійшла Україні 14 квітня, перші поставки концерн готовий здійснити "протягом декількох тижнів".

Відзначається, що перші 22 танки - через шість-вісім тижнів, інші 66 будуть передаватися поступово до кінця 2023 року.

Німецькі Leopard для України

Ще в середині березня майже все озброєння, запитане Україною, було в списку поставок німецької промисловості - навіть сучасні танки Leopard 2. Німецька промисловість була готова поставити багато з озброєнь в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

Після цього Міноборони за наполяганням канцелярії Олафа Шольца почало скорочувати список. В результаті перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок.

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Leopard - основний танк ФРН до 1980-х років.

Перебуває на озброєнні танкових формувань Сухопутних військ Збройних сил різних держав світу і постійно модернізується. Перебував на озброєнні ЗС ФРН (бундесвер) аж до 2010 року. Бойова маса 39,6 тонн, екіпаж – 4 людини.

Озброєння:

Калібр і марка гармати 105-мм L7A3

Тип гармати нарізна

Довжина ствола, калібрів 56

Боєкомплект гармати 60

Кулемети 2 x 7,62-мм MG-3.

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