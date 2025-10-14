Рус
Трамп не зможе завершити війну в Україні, з Путіним треба говорити інакше - CNN

Віталій Кірсанов
14 жовтня 2025, 21:05
1598
Росія є історичним противником США, яка покладається на свого головного конкурента - Китай.
Трамп не зможе завершити війну в Україні, як у Газі, вважають у CNN
Трамп не зможе завершити війну в Україні, як у Газі, вважають у CNN / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот із відео

Що написано в матеріалі CNN:

  • США можуть нав'язувати свої умови завдяки потужності
  • "Томагавки" можуть спіткати доля "вторинних санкцій"
  • Кремль реагує тільки на силу

Президент США Дональд Трамп під час своєї промови в ізраїльському Кнесеті чітко дав зрозуміти, що важкодосяжний мир в Україні є його наступним пріоритетом. Однак, як пише головний кореспондент CNN з питань міжнародної безпеки Нік Патон Волш, єдиний урок, який Трамп може винести з досягнення миру в Газі, це те, що США досі можуть нав'язувати свої умови завдяки могутності.

"Але на цьому схожість закінчується. Перша нездоланна відмінність полягає в тому, що у випадку з Ізраїлем Трамп переконав союзника, який військово залежить від нього, припинити жахливу війну, що викликала майже глобальну критику. Натомість Росія є історичним противником США, яка покладається на свого головного конкурента Китай, і коли йдеться про вторгнення Москви, світ дещо неоднозначно ставиться до його осуду", - наголосив автор матеріалу.

відео дня

За словами кореспондента, "карти" Трампа, коли йдеться про російського диктатора Володимира Путіна, скоріш за все, були передбачуваними від самого початку, проте зараз вони обмежені або навіть відсутні.

"Він уже спробував червоні килими, міжособистісний шарм та економічне переконання. Було щонайменше сім термінів, які загрожували додатковими санкціями, поки Трамп не вирішив, що хоче, щоб Європа припинила купувати російські вуглеводні, перш ніж він їх запровадить. Навіть Кремль визнає, що переговори перебувають у "серйозній паузі" (хоча представник Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, що "контакти через відповідні канали тривають")", - проаналізував Волш.

Порівняно з Газою, Трамп не може оголосити про укладення угоди між РФ і Україною, а потім залишити складні деталі для обговорення на потім. Кореспондент CNN вважає, що Путін із радістю залишив Трампа з порожніми руками після переговорів на Алясці та, скоріш за все, зробить це знову, коли буде можливість.

"Команда Трампа, яка ще не оговталася від хвилі гордості минулого вікенду, ризикує трохи розгубитися в питанні України. Плани щодо гарантій безпеки, які держсекретар Марко Рубіо мав розробити для України - плани, необхідні лише за умови тривалого миру - залишаються неясними", - додав автор публікації.

За словами Волша, ризик щодо України очевидний. Зокрема Трамп міг би погрожувати прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху санкціями, які було б політично легко запровадити. Однак американський лідер не має легких важелів впливу на Путіна, тож тепер має довести, що його погрози застосування сили, як економічної, так і фізичної, буде реалізовано, наголосив кореспондент.

"Це ризикує підштовхнути Трампа в напрямку, який Байден не наважувався просувати. "Томагавки" можуть спіткати доля "вторинних санкцій" - чогось, що призначене тільки як загроза, а не як інструмент. Однак це, мабуть, єдиний корисний урок для Трампа - і це було мантрою його європейських союзників від самого початку. Кремль реагує тільки на силу - на щось, що фізично блокує йому шлях. Щоб здобути ще одну "мирну" перемогу, Трамп повинен знайти в собі силу і бажання зробити те, чого він, здається, боїться від природи: фізично протистояти Путіну", - підсумував Волш.

Для чого в США заговорили про передачу ракет Tomahawk - думка експерта

Як писав Главред, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що питання передачі Україні ракет Tomahawk стосується не стільки військової допомоги Україні, скільки політичного тиску на країну-агресора Росію.

Фесенко не виключає, що в разі, якщо позиція Дональда Трампа стане критичнішою або він відчує розчарування, можуть виникнути ризики затримки постачань зброї або навіть посилення його прихильності Володимиру Путіну.

"А ось питання далекобійної зброї залишається відкритим - її можуть надати, а можуть і ні. Тобто головна проблема полягає не в зброї, а в тому, як Трамп усе сприйме емоційно. Зараз він налаштований позитивно і щодо України, і щодо Зеленського - ми це бачимо. Але ситуація може змінитися", - каже експерт.

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо конфлікт із Росією не буде врегульовано.

Як пише видання Axios з посиланням на два поінформованих джерела, питання передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk Трамп обговорював із президентом Володимиром Зеленським під час переговорів 11 жовтня. Водночас остаточного рішення щодо цього кроку поки що не ухвалено.

За даними Kyiv Post, президент США вже близький до фіналізації рішення про постачання Києву ракет Tomahawk. Такий крок має подвійний ефект - зміцнити обороноздатність України і водночас стимулювати нерішучих європейських союзників, зокрема Німеччину, активніше підтримувати Київ, зокрема через передачу ракет Taurus.

Інші новини:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, проте в інших містах країни, а також закордоном розташовано багато філій. Крім США, телекомпанія транслює кабельною мережею свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. У всьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярда людей, пише Вікіпедія.

21:05Світ
