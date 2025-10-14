Чому 15 жовтня не можна залишати на столі недоїдений хліб: яке церковне свято

15 жовтня забороняється залишати на столі недоїдений хліб - це вважається зневагою.

Яке церковне свято 15 жовтня

Що не можна робити 15 жовтня

Народні прикмети і традиції

У середу, 15 жовтня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Євтимія Нового. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 15 жовтня

Євтимій народився близько 823 року в місті Опсікон, у Малій Азії (сучасна Туреччина), у благочестивій і багатій родині. Від юності він вирізнявся глибоким благочестям, любов'ю до молитви і прагненням до чернечого життя. Батьки дали йому гарну освіту, але його душа тяжіла не до світських почестей, а до духовних подвигів.

У 19 років Євтимій покинув дім і вступив до монастиря на горі Олімп у Віфінії - відомому центрі чернецтва того часу. Там він прийняв чернечий постриг, вирізняючись суворим аскетизмом, мовчазністю і безперервною молитвою.

Згодом він шукав ще більшої самотності й оселився в печері, де вів життя відлюдника. Його духовна слава зростала - до нього приходили учні та миряни за порадами та молитвою.

У зрілому віці Євтимій переселився на острів Перісторонісій (поблизу узбережжя), де заснував обитель. Там він створив монастир, який швидко став осередком духовності та суворого чернечого життя.

Через деякий час преподобний оселився недалеко від Фессалоніки, де знову заснував монастир. Він був не тільки наставником ченців, а й духовним батьком для багатьох мирян. Його життя супроводжували численні чудеса: зцілення хворих, провидіння майбутнього, допомога під час лих. Святий прожив понад 70 років, до кінця зберігаючи духовну твердість і смиренність. Він помер близько 898 року у своїй обителі біля Фессалоніки.

Що не можна робити 15 жовтня

Не можна відкладати важливі справи, лінуватися - говорили "Євтимій ледачих не любить - зиму без достатку проведеш".

Не рекомендується позичати гроші - такі операції "вимивають" статки з дому.

Забороняється залишати на столі недоїдений хліб - це вважається зневагою.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і ясний день - зима буде короткою і теплою;

туман - до вологої та м'якої зими;

береза і дуб усе ще не скинули листя - чекайте на затяжну зиму;

вітер часто змінює напрямок - буде довга негода.

У народі 15 жовтня носило назву Євтимій Зимові ворота. З цього часу очікували на перші справжні заморозки і починали готуватися до холодів. Селяни завершували осінні польові роботи, лагодили дахи, утеплювали будинки і господарські будівлі.

Іменини 15 жовтня

Які завтра іменини: Денис, Дмитро, Іван, Лук'ян, Опанас, Семен, Юхим.

Талісманом людини, народженої 15 жовтня, є родоніт. Один із найвитонченіших і жіночих каменів, родоніт вирізняється ніжним рожевим відтінком, що символізує м'якість і натхнення. З давніх часів його вважали оберегом для людей з багатим внутрішнім світом, особливо тих, хто займається творчістю і мистецтвом.

