На Сонці було 16 спалахів: Україну накрила жорстка магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
14 жовтня 2025, 15:43
Ця магнітна буря може спровокувати погіршення самопочуття метеозалежних людей.
магнітна буря
Україну атакувала потужна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну накрила сильна магнітна буря. Вона може вплинути на самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

12 жовтня після спалахів на Сонці потужність магнітної бурі раптово зросла до 8-ми балів. Після цього її потужність опустилася до шести балів.

Очікується, що сьогодні, 14 жовтня, магнітна буря буде на такому самому рівні, але протягом дня опускатиметься до 4-х балів. 15 і 16 грудня вона також буде 4-бальною.

магнітна буря
Україну атакувала потужна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 16 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 14 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 59 сонячних плям.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм. Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня незначного шторму. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху М-класу", - йдеться в повідомленні.

На Сонці було 16 спалахів: Україну накрила жорстка магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

