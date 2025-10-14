Ціни на продукти б'ють рекорди: названо список лідерів подорожчання

Зафіксовано значне подорожчання основних продуктів харчування, особливо фруктів, м'яса та молочної продукції.

Ціни зросли на 11,9% порівняно з вереснем 2024 року

Інфляційний тиск посилився за рахунок зростання цін на непродовольчі товари

У вересні 2025 року споживчі ціни зросли на 0,3% порівняно із серпнем і на 11,9% порівняно з вереснем 2024 року.

Серед чинників прискорення інфляції стало різке зростання цін на освітні послуги - вони подорожчали на 12,4%. Це пов'язано із запровадженням мінімального порогу вартості навчання на контрактній основі у вищих навчальних закладах, повідомляє Держстат.

Крім того, інфляційний тиск посилився за рахунок зростання цін на непродовольчі товари. Зокрема, одяг подорожчав на 9,1%, а взуття - на 7,3%.

Зростання цін на продукти: що відомо

Зафіксовано значне подорожчання основних продуктів харчування, особливо фруктів, м'яса та молочної продукції, при цьому ціни на овочі помітно знизилися.

Фрукти та м'ясо:

Яблука подорожчали майже вдвічі: з 26,5 до 48,8 грн/кг (+84,4%).

Свинина зросла в ціні з 182,7 до 251,8 грн/кг (+37,8%).

Хліб і випічка:

Пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку додав у ціні до 59,1 грн/кг (+20,8%).

Батон зріс до 30 грн (+15,5%).

Житньо-пшеничний хліб - до 49,7 грн/кг (+18,9%).

Крупи:

Манна крупа - зростання до 29,2 грн/кг (+25,7%).

Гречка - до 36 грн/кг (+20,8%).

Пшоно - до 27,3 грн/кг (+12,7%).

Ячна крупа - до 23,5 грн/кг (+32,3%).

Молочна продукція та масло:

Молоко подорожчало до 47,5 грн/л (+18,2%).

Сметана - до 140,9 грн/кг (+21%).

Сири - до 229 грн/кг (+18,1%).

Вершкове масло - до 109,8 грн за 200 г (+29,2%).

Соняшникова олія - до 83,2 грн/л (+32,2%).

Овочі:

Капуста подешевшала до 14,2 грн/кг (-49,4%).

Буряк - до 11,2 грн/кг (-21%).

Морква - до 13,3 грн/кг (-20,3%).

Цибуля - до 13,1 грн/кг (-16,3%).

Картопля - до 17,9 грн/кг (-13,3%).

Що буде з цінами: думка експерта

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, висловив своє припущення щодо майбутньої динаміки цін на крупи та можливого подорожчання гречки.

Він зазначив, що ситуація з круп'яною продукцією в Україні сьогодні схожа зі станом справ у переробці взагалі. За словами Марчука, у перспективі на вартість крупи можуть вплинути - зокрема - зміни в енергетичній сфері.

Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як ішлося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.

