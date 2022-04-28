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"Війна може затягнутися на роки": НАТО готове весь цей час підтримувати Україну в боротьбі з РФ

28 квітня 2022, 17:45

За словами Столтенберга, варто бути готовими до довгострокової перспективи бойових дій. І весь цей час країни Альянсу можуть надавати Україні зброю для захисту.

У НАТО заявили, що готові роками підтримувати Україну в боротьбі з РФ/ Reuters

Північноатлантичний альянс готовий підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії упродовж багатьох років. І така допомога включатиме в себе, зокрема, надання країнами-членами НАТО сучасного озброєння.

Так, Києву можуть допомогти перейти від озброєнь радянських часів до сучасних західних озброєнь та систем. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на молодіжному саміті в Брюсселі у четвер, 28 квітня, пише Sky News.

За його словами, варто бути готовими до того, що війна в Україні може затягнутися навіть на роки.

"Ми повинні бути готові до довгострокової перспективи. Є висока ймовірність того, що ця війна затягнеться і триватиме місяці й роки", – зазначив Столтенберг.

Також західні країни продовжать тиснути на країну-агресорку Росію санкціями.

Києву надаватиметься військова та економічна допомога. Столтенберг зазначив, що країни-члени НАТО та союзники уже готуються, що підтримку можливо потрібно буде надавати упродовж тривалого періоду часу.

Більша частина важкого озброєння, яке прибуло в Україну у межах військової допомоги від країн НАТО – це радянська зброя, яка досі знаходиться на складах східноєвропейських держав-членів Альянсу. Проте Сполучені Штати і низка інших союзників вже почали надавати Україні західні гаубиці.

Військова допомога Україні від інших держав

Нагадаємо, в Україну зі США прибула перша партія з військовою допомогою з нового пакету. Загалом у межах цього пакету наша держава отримає американської допомоги на 800 мільйонів доларів. У списку того, що буде поставлено – 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат Howitzer і 300 дронів Switchblade.

Зазначалося, що США передадуть Україні 11 вертольотів Мі-17, які збиралися відправити в Афганістан.

Президент Євроради Шарль Мішель зізнався в тому, що Євросоюз погодився закуповувати важку зброю для безкоштовної передачі Україні.

Проте нещодавно стало відомо, що Міноборони Німеччини за наполяганням канцлера Олафа Шольца виключило все важке озброєння, яке просив Київ для боротьби з агресією РФ. За даними ЗМІ, нерішучість Шольца може коштувати йому посади.

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