Ломаченко може знову вийти на ринг: суперником може стати легенда боксу

Український боксер та філіппінець готуються до шоу у різних вагових категоріях.

https://glavred.net/sport/lomachenko-mozhe-znovu-viyti-na-ring-supernikom-mozhe-stati-legenda-boksu-10706447.html Посилання скопійоване

Ломаченко може повернутися на ринг після оголошення про завершення кар’єри / Колаж: Главред, фото: instagram.com/loma4enko

Коротко:

Пак’яо анонсував виставковий бій з Ломаченком на початок 2026 року

Бій планується у США, суперник — екс-чемпіон у трьох дивізіонах Ломаченко

Пак’яо повернувся на ринг у липні 2025-го, Ломаченко завершив кар’єру у червні 2025-го

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) анонсував підготовку великого виставкового поєдинку.

За інформацією видання Daily Tribune, суперником філіппінця стане колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко. Шоу орієнтовно планується на початок 2026 року у США.

відео дня

Промоутер Ломаченка Боб Арум та компанія Top Rank поки не коментують можливий бій.

Нагадаємо, що 46-річний Пак’яо повернувся на ринг 19 липня 2025 року, а поєдинок з чемпіоном WBC Маріо Барріосом завершився внічию. 37-річний Ломаченко востаннє бився у травні 2024 року, здолавши Джорджа Камбососа, а у червні 2025-го офіційно оголосив про завершення кар’єри.

Зауважимо, що Ломаченко здебільшого виступав у легкій вазі, тоді як Пак’яо бився у напівсередній.

Крім того, на офіційному акаунті BoxRaw, виробника боксерського мерчу на світовому ринку, з’явилася нова інформація про плани легендарного Менні Пак’яо.

Паблік анонсував, що наступний бій Пак’яо начебто запланований на січень 2026 року.

За даними виробника мерчу, серед потенційних суперників "Пак Мена" несподівано з’явився український боксер, який раніше завершив кар’єру через проблеми зі спиною.

Останні новини спорту

Зазначимо, як повідомляв Главред, шестирічна українська гімнастка Регіна Абрамова зі Львівської області встановила світовий рекорд Гіннесса, виконавши 223 підйоми з переворотом на перекладині.

Крім того, головний тренер збірної України Сергій Ребров під час передматчевої прес-конференції емоційно відповів на запитання щодо можливого переходу у грецький "Панатінаїкос", підтвердивши інтерес з боку клубів, але наголосивши на своїй відданості національній команді.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна відзначилася у складі національної збірної на Кубку Біллі Джин Кінг, допомігши команді вперше в історії потрапити до четвірки найсильніших збірних світу. Значний внесок у цей успіх зробила саме Світоліна, повідомляє сайт Кубка Біллі Джин Кінг.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред