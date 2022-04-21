ЗСУ - четверта армія НАТО, а Україна найближчим часом може вступити до Альянсу - експерт

Україна найближчим часом може вступити до НАТО / Колаж Reuters, УНІАН

Рівень боєздатності Збройних сил України набагато вищий, ніж у половини країн Північноатлантичного альянсу разом узятих. Якби країна була в блоці безпеки Заходу, її армія стала б четвертою в організації після військ США, Великобританії і Туреччини. Україна стала еталоном країни для інтеграції до Альянсу і може вступити в НАТО вже найближчим часом завдяки своїм військам, які продемонстрували потужну силу у війні з Росією. Про це заявив голова Всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, учасник Атлантичної ради Юрій Романюк.

У коментарі Obozrevatel він розповів про те, що з точки зору боєздатності ЗСУ вже четверта армія після Штатів, Британії та Туреччини. Війна Росії проти України показала, що російської армії не існує.

"Більш ніж переконаний, що сьогодні вже ніхто Путіна не боїться, навіть з іржавою ядерною кнопкою. І в цьому заслуга виключно ЗСУ. Вони показали, що не існує жодної армії РФ. Є збіговисько вбивць і ґвалтівників", - зазначив експерт.

За словами Романюка, наразі, коли на Заході зрозуміли суть режиму Росії і силу армії України, в НАТО повинні дозволити всім країнам вступити до організації. Йдеться, у тому числі, і про українську державу.

"Альянс повинен припинити вимахуватися і розповідати, хто і за якими критеріями їм підходить. Він повинен ухвалити одне рішення: всі країни Європи – які хочуть об'єднатися в НАТО, - заходьте, двері відкриті! У тому числі для України", - говорить він.

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Як стверджує експерт, бойова підготовка армії України набагато вища, ніж у половини держав Альянсу разом узятих. Країна стала еталоном і критерієм для вступу до блоку.

"Україна сама стала еталоном, критерієм для вступу до НАТО, оскільки рівень боєздатності ЗСУ набагато вищий, ніж половини країн НАТО разом узятих", - сказав Романюк.

Згідно з його прогнозом, Україна незабаром може вступити до НАТО, що є заслугою української армії, яка продемонструвала серйозну силу.

"Найближчим часом Україна може стати членом НАТО. У цьому буде не стільки добра воля окремих країн Альянсу, скільки заслуга ЗСУ, могутність, яку вони навіть не могли уявити", - додав експерт.

Також фахівець сказав, що, як вважає він, ЗСУ сьогодні сильніші, ніж армії Франції і ФРН.

"Після США, Британії та Туреччини ми четверта армія в НАТО. Я сумніваюся, що сьогодні французька армія або німецький бундесвер сильніші за армію України", - підкреслив Юрій Романюк.

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна прийняла б пропозицію про вступ до Північноатлантичного альянсу. Однак з боку колективного блоку безпеки Заходу таких ініціатив немає. Держава відстоюватиме гарантії, які зможуть захистити життя українців.

Керівник розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв розповів, що у НАТО в захваті від дій армії України. Країна вже зараз могла б увійти до Північноатлантичного альянсу, однак це питання політичного характеру. Аспект повинен бути частиною процесу перемовин з Росією.

Як вважає Грозев, з початку військового вторгнення Росії в Україну російські війська показали свою відсталість і непрофесіоналізм. Вони продемонстрували відсутність логістики та відхилення від головної стратегії. Дії ЗСУ абсолютно відрізняються від маневрів росіян і більше схожі на армії країн Північноатлантичного альянсу. Це стало шоком для експертів.

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