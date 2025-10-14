Позбавлення громадянства мера Одеси Труханова: в СБУ розкрили нові деталі

СБУ зібрала докази, на підставі яких ухвалено рішення про припинення українського громадянства Труханова має чинний статус громадянина РФ.

https://glavred.net/ukraine/lishenie-grazhdanstva-mera-odessy-truhanova-v-sbu-raskryli-novye-detali-10706414.html Посилання скопійоване

Позбавлення громадянства Труханова - в СБУ розкрили нові деталі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що повідомили в СБУ:

СБУ зібрала докази для позбавлення громадянства Труханова

Російський закордонний паспорт Труханова досі чинний

Труханов через суд скасував чинність свого російського паспорта, але при цьому він залишився громадянином РФ

Чинного мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства на основі матеріалів, зібраних Службою безпеки України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що комісія при президентові України з питань громадянства ухвалила рішення про припинення громадянства Труханова, яке ґрунтується на доказах, наданих СБУ, і затверджене відповідним указом глави держави.

відео дня

Як встановила СБУ, станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином РФ та має діючий закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби.

"Так, згідно із наявними даними, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що представники Труханова у 2017 році зверталися до російських органів із заявою, після чого суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта РФ. Водночас це не означає втрати російського громадянства, оскільки, згідно з російським законодавством, відмова від внутрішнього паспорта не позбавляє особу громадянства, набутого на законних підставах.

"Таким чином Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних "федеральної податкової служби РФ"", - резюмували у відомстві.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Геннадій Труханов - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими позбавив українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, колаборанта Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Раніше Геннадій Труханов виступав проти перейменування вулиці Пушкінської, названої на честь російського поета, заявляючи, що його "непокоїть зростання ненависті до всього російського".

4 травня 2023 року мера Одеси заарештували за підозрою в розтраті понад 92 мільйонів гривень під час купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян". Уже наступного дня, 5 травня, його звільнили під заставу.

Інші новини:

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред