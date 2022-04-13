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Міф про "братні народи" зник після Криму та Донбасу: в МЗС України рознесли різкі слова Макрона

13 квітня 2022, 16:48

До звірств проти беззахисних людей не вдаються навіть найзапекліші вороги, вказали в МЗС.

Прапори, Росія, Україна
Наразі немає моральних і реальних підстав говорити про українців і росіян як про братні народи - Київ / УНІАН

У Києві розчаровані заявою президента Франції Еммануеля Макрона про нібито "братні" російські та українські народи та неготовність французького глави держави визнати злочини Росії в Україні геноцидом. Міфи про, мовляв, братерство зруйновані після окупації Кримського півострова і Донбасу. За 8 років росіяни вбили 14 тисяч українців. Цей міф було остаточно зруйновано після початку повномасштабної війни і масових жорстоких злочинів Росії. До таких звірств не вдаються навіть затяті вороги. Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Як повідомляє Українська правда, він заявив про розчарування словами Макрона, який не знайшов у собі сили визнати геноцид українців і назвати речі своїми іменами.

читайте такожМакрон заявив, що Франція готова стати гарантом безпеки України"Небажання президента Франції Еммануеля Макрона визнати геноцид українців після всіх відвертих заяв російського керівництва і злочинних дій російських військових розчаровує", - зазначив Ніколенко.

За його словами, українська і російська держави дійсно близькі історично, але міф про "братерство" було знищено у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та Донбас. За 8 років було вбито 14 тисяч українців.

"Україна та Росія історично близькі з об'єктивних причин, але міф про два братні народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму і агресії на Донбасі у 2014 році. Тоді російські "брати" нібито прийшли захищати російськомовне населення. Але за вісім років вбили 14 тисяч українців", - сказав дипломат.

Також він акцентував увагу на тому, що міф про "братерство" остаточно звалився, коли Росія почала ракетні бомбардування України. Так жорстоко проти беззахисних людей не діють навіть найзапекліші вороги.

"Братський" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей і не знищує будинки іншого "братнього" народу. До звірств проти беззахисних людей не вдаються навіть найпалкіші вороги...(наразі) немає ані моральних, ані реальних підстав вести розмови про "братні" зв'язки російського і українського народів", - підкреслив Олег Ніколенко.читайте такожМакрон і Ле Пен виходять у другий тур виборів президента Франції - екзитпол

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він не готовий називати військові злочини армії РФ проти мирних українців "геноцидом". Він пояснив це тим, що російський і український народи нібито є "братніми".

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Війна Росії та України

Війна Росії проти України почалася рано вранці 24 лютого. Російським окупантам не вдалося вирішити головні стратегічні завдання, внаслідок чого вони спробують захопити весь Донбас, щоб забезпечити, мовляв, видимість "перемоги" для росіян.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович 9 квітня сказав, що Росія вже почала першу фазу наступу на Донбас. Далі очікується друга фаза - коли прибуде підкріплення. Вони йдуть в атаку з північного і південного напрямків.

Британська розвідка повідомила, що на Донбасі очікується посилення бойових дій. Ситуація може загостритися в найближчі 2-3 тижні. За відомостями британців, росіяни спробують сконцентрувати зусилля в напрямку Донецької та Луганської областей з перспективою просування до Краматорську. Також вони мають намір вести бої у Херсоні та Миколаєві.

Донецький журналіст, парламентер Денис Гармаш вважає, що якщо армія України здобуде перемогу над військами Росії на Донбасі, українські сили повинні гнати окупаційні війська до російської території. На його думку, допоки, доки РФ існує у своїй "імперській формі", спокою Україні не буде.

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