"Зможемо гнати їх по Росії": Гармаш пояснив, чому важлива перемога над Путіним у битві за Донбас

Україні "не потрібно йти до Москви", вважає Гармаш / Колаж УНІАН, Радіо Свобода

Якщо путінська армія програє в новій військовій операції, яка планується на Донбасі, то Україна зможе диктувати Росії свої умови майбутнього співіснування під гарантії безпеки західних партнерів, якщо такі гарантії можливі.

Таку думку озвучив в інтерв'ю Obozrevatel представник України в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш.

"Якщо вони програють на Донбасі, то нам не потрібно буде тимчасове перемир'я. Ми будемо гнати їх вже до території Росії", - сказав він.

"Хоча особисто я думаю, що, поки Росія існує у формі імперіалістичної держави, спокою нам не буде. Тому нам бажано, як це не страшно звучить, гнати їх не просто до наших кордонів, а за межі, щоби їхнє населення теж відчуло, що таке війна і більше її не захотіло. Ось тоді це буде головною гарантією нашої безпеки", - вважає Гармаш.

За його словами, Україні "не потрібно йти до Москви". Адже в цьому випадку може виникнути загроза застосування ядерної зброї, а наша країна буде виглядати як агресор.

"Просто завдавати ударів по військовій інфраструктурі, по аеродромах, з яких злітають літаки, які бомблять нас, по ракетних установках, з яких стріляють по нас – це потрібно робити. Але, на жаль, зараз ми не можемо цього зробити, тому що наші західні партнери дуже бояться Путіна і не дають нам озброєнь, які можуть зупинити агресивні дії проти нас ще на російській території", - зазначив Гармаш.

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Як повідомляв Главред, 10 квітня в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що "велика битва за Донбас" вже почалася, адже там протягом тривалого часу активно йдуть бої.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що звільнення Донбасу та Криму від російських окупантів на даний момент є нездійсненним завданням. Наступ на цих напрямках міг би обернутися завеликими втратами для української армії.

Також Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами, "знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Американські військові аналітики вважають, що російські окупанти можуть почати атаку на Дніпро через захоплений Ізюм Харківської області. Нова атака може бути стратегічною метою в контексті боротьби за Донбас.

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