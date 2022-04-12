УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Зможемо гнати їх по Росії": Гармаш пояснив, чому важлива перемога над Путіним у битві за Донбас

12 квітня 2022, 10:46

Поки РФ існує у формі імперіалістичної держави, спокою Україні не буде. Росіяни повинні відчути, що таке війна, щоби більше її не хотіти.

Грамаш, Кремль
Україні "не потрібно йти до Москви", вважає Гармаш / Колаж УНІАН, Радіо Свобода

Якщо путінська армія програє в новій військовій операції, яка планується на Донбасі, то Україна зможе диктувати Росії свої умови майбутнього співіснування під гарантії безпеки західних партнерів, якщо такі гарантії можливі.

Таку думку озвучив в інтерв'ю Obozrevatel представник України в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш.

"Якщо вони програють на Донбасі, то нам не потрібно буде тимчасове перемир'я. Ми будемо гнати їх вже до території Росії", - сказав він.

"Хоча особисто я думаю, що, поки Росія існує у формі імперіалістичної держави, спокою нам не буде. Тому нам бажано, як це не страшно звучить, гнати їх не просто до наших кордонів, а за межі, щоби їхнє населення теж відчуло, що таке війна і більше її не захотіло. Ось тоді це буде головною гарантією нашої безпеки", - вважає Гармаш.

За його словами, Україні "не потрібно йти до Москви". Адже в цьому випадку може виникнути загроза застосування ядерної зброї, а наша країна буде виглядати як агресор.

"Просто завдавати ударів по військовій інфраструктурі, по аеродромах, з яких злітають літаки, які бомблять нас, по ракетних установках, з яких стріляють по нас – це потрібно робити. Але, на жаль, зараз ми не можемо цього зробити, тому що наші західні партнери дуже бояться Путіна і не дають нам озброєнь, які можуть зупинити агресивні дії проти нас ще на російській території", - зазначив Гармаш.

читайте такожБої на Донбасі посиляться в наступні 2-3 тижні: британська розвідка попередила, до чого готуватися

Як повідомляв Главред, 10 квітня в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що "велика битва за Донбас" вже почалася, адже там протягом тривалого часу активно йдуть бої.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що звільнення Донбасу та Криму від російських окупантів на даний момент є нездійсненним завданням. Наступ на цих напрямках міг би обернутися завеликими втратами для української армії.

Також Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами, "знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Американські військові аналітики вважають, що російські окупанти можуть почати атаку на Дніпро через захоплений Ізюм Харківської області. Нова атака може бути стратегічною метою в контексті боротьби за Донбас.

Інші новини:

viber
війна в Україні війна на Донбасі новини України Сергій Гармаш війна Росії та України
Реклама
Популярне
Москва повторить долю Маріуполя - астролог назвала терміниМосква повторить долю Маріуполя - астролог назвала терміни "Вона бандерівка": у Херсоні окупанти 12 годин ґвалтували багатодітну матір, її здав місцевий житель"Вона бандерівка": у Херсоні окупанти 12 годин ґвалтували багатодітну матір, її здав місцевий житель В Україну йде справжня весна: коли розігріє до +23В Україну йде справжня весна: коли розігріє до +23 Зруйновані стіни, у дворі - двохсоті: українська модель показала зруйнований будинок під КиєвомЗруйновані стіни, у дворі - двохсоті: українська модель показала зруйнований будинок під Києвом Російський підполковник, який раніше воював у Чечні та Сирії, повернувся з України як "вантаж 200"Російський підполковник, який раніше воював у Чечні та Сирії, повернувся з України як "вантаж 200"
Підтримайте Главред

Останні новини

11:02

Жінці розривною кулею відірвало голову: росіяни обстріляли авто з БМП, загинули жінки і діти

10:55

Вся техніка окупантів, що побувала в Чорнобилі, тепер радіоактивна - експерт "Енергоатому"

10:54

Путін закінчить або в психлікарні, або у в'язниці: астролог назвала варіанти смерті диктатора

10:46

"Зможемо гнати їх по Росії": Гармаш пояснив, чому важлива перемога над Путіним у битві за Донбас

10:30

Гороскоп на завтра, 13 квітня 2022: Скорпіонам - гроші, Козерогам - доленосна зустріч

Реклама
10:15

РФ отримала контрабандну зброю від Іраку для війни проти України – GuardianВідео

09:47

РФ 6 разів за добу отримала "по зубах" на Донбасі: знищено літак, 2 вертольоти і гори техніки

09:39

"Трупи килимом встеляють вулиці": мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у місті

09:36

Бої на Донбасі посиляться у наступні 2-3 тижні: британська розвідка попередила, до чого готуватисяВідео

09:09

Брітні Спірз вагітна від нового бойфренда

09:08

Війна в Україні і страшний сором Росії: чому РФ залишилася біля розбитого радянського коритаПогляд

09:03

Арестович пояснив, чому швидка смерть Путіна не вигідна УкраїніВідео

09:01

Власниця "стійкої шафки" серед руїн в Бородянці розповіла, як втратила чоловіка і двох синівВідео

08:10

У Раді пропонують карати чоловіків, які не повернулися з-за кордону під час війни

08:01

Путін заявив австрійському канцлеру, що хотів би швидкого закінчення війниВідео

07:39

Пекли і роздавали хліб під обстрілами: 2 працівниці супермаркету не покинули Ірпінь і годували людейВідео

07:23

Український танкіст, якого вважали загиблим, проповз з перебитими ногами 6 км і виживВідео

07:10

Міф про РФ як "другу армію світу" зруйновано: в України є шанс повернути Крим та Донбас - ТукаВідео

07:04

Додому повернеться в труні: ЗСУ ліквідували підполковника сухопутних військ РФ

06:57

Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2022: Тільцям - важливі деталі, Стрільцям – борги, Водоліям - допомога

Реклама
06:44

Небо під надійним контролем - ЗСУ знищили літак РФ на підступах до Дніпропетровщини

06:35

Змова або самогубство: астролог спрогнозувала кінець життя ПутінаВідео

06:31

"Боятиметься втратити владу": Геращенко пояснив, коли Путін закінчить війну проти УкраїниВідео

06:31

Стратегічна помилка Путіна: чому російська армія загрузла в українських степах, як оса в сиропіПогляд

06:05

Як допомогти дитині перенести легше довгу поїздку: поради для батьків

05:44

Хіматака росіян в Маріуполі: США і Велика Британія заявили, що вимагатимуть від Путіна відповідіВідео

05:20

Стівен Сігал відсвяткував день народження в Москві в компанії російських пропагандистів

04:50

Нестерпна спека і посуха: Україну чекає аномальне літо

04:25

Чого не можна говорити людям, які постраждали від війни - відповідь психолога

03:55

3 привабливі жіночі стрижки на коротке волосся, які підкорять вас своєю практичністю

03:20

"Це цивільні розслабилися, військові – ні": експерт пояснив, чому ще не варто повертатися до КиєваВідео

03:15

Експерт пояснив, що значать візити Джонсона і фон дер Ляєн до Києва

02:43

Місячний календар стрижок на травень 2022: кращі дні для нової зачіски

02:10

Військовий експерт розповів, що могли запропонувати Лукашенку, щоби він "не слухався Путіна"

02:10

Росія впевнена в безкарності за звірства в Україні: експерт назвав головний "косяк" світового суспільства

01:32

Відомий продюсер дав прогноз про те, коли Пугачова заговорить про війну в Україні

01:00

Окупанти хотіли вбити якомога більше людей навіть після відступу - ЗеленськийВідео

00:52

Росія знову висунула жорсткі звинувачення на адресу Польщі

00:51

Прикмети на 12 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:30

Врятував вагітну ціною свого життя: рашисти жорстоко розправилися із захисником КиївщиниВідео

Реклама
00:10

Хімічна атака в Маріуполі: з'явилися перші подробиці про стан постраждалихВідео

11 квітня, понеділок
23:51

Для українських переселенців запровадили ще одну грошову допомогу: як оформитиВідео

23:43

Отруєння зарином: як вижити під час хімічної атакиВідео

23:31

У Німеччині учасників автопробігу рашистів закидали гноємВідео

23:24

Єрмак анонсував "ключовий момент" війни в УкраїніВідео

23:08

У "ДНР" заявили про намір застосувати хімічну зброю в Маріуполі

22:57

Потужний удар артилерії ЗСУ: десятки орків "перемололи" на фаршВідео

22:53

Орки з новою силою бомблять житлові квартали Харкова - мер

22:33

РФ кидає в бій резерви: в ОП прогнозують тижні "дуже важких боїв"Відео

22:24

Стало важко дихати: окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину - АзовВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти