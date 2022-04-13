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"Ці два народи – брати": Макрон відмовився називати "геноцидом" звірства Росії в Україні

13 квітня 2022, 12:11

Президент Франції підкреслив, що Росія в односторонньому порядку почала цю найжорстокішу війну.

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Макрон відмовився називати "геноцидом" звірства Росії в Україні / УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився називати "геноцидом" звірства Росії у війні проти України.

Відповідаючи на запитання телеканалу France 2, чи буде він, як і президент США Джо Байден, використовувати термін "геноцид" для позначення вбивства українців російськими військовими, Макрон заявив:" Я буду обережний з такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни і українці) - ред.) - брати", пише "Радіо Свобода".

"Я хочу продовжувати намагатися, як можу, зупинити цю війну і відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі. Те, що ми можемо з упевненістю сказати, це те, що ситуація неприйнятна і це військові злочини. Ми переживаємо військові злочини, безпрецедентні на нашій землі, нашій європейській землі", – зазначив Макрон.

Також він заявив, що Франція та Україна співпрацюють у розслідуванні ймовірних військових злочинів.

читайте такожРосія починає пожинати перші плоди своїх військових злочинів у Бучі"Росія в односторонньому порядку почала найжорстокішу війну, тепер було встановлено, що російська армія скоїла військові злочини, і тепер ми повинні знайти відповідальних", – сказав Макрон.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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війна в Україні російське вторгнення Еммануель Макрон
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