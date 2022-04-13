Москва ухвалила рішення продовжувати війну проти України – Арестович/ УНІАН

У Путіна вирішили продовжувати загарбницьку війну проти України. Вони обирали між цим рішенням і тим, чи погоджуватися на переговори.

Проте виникає враження, що російський диктатор збирається покінчити з верхівкою своєї армії. Адже Путін добре розуміє співвідношення сил і засобів, і все одно ухвалив таке рішення. Таку думку висловив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю правозахиснику Марку Фейгіну.

"У мене відчуття, що Володимир Володимирович вирішив покінчити з генералітетом і з партією війни. Тому що він не може не знати… Судячи із заяв канцлера Австрії, який з ним бесідував, Путін знає все про війну, все чудово розуміє. Щодо співвідношення сил і засобів, продовжувати війну – це безумство…", – каже Арестович.

За його словами, у ЗСУ все добре і є постачання зброї. Це означає, що путінська армія зазнає в Україні краху, і російський диктатор це розуміє.

З цього можна зробити висновок, що Путін вирішив покінчити з власною армією, зазначає Арестович. А відомого за жорстокістю під час війни у Сирії Олександра Дворнікова Путін поставив керувати війною проти України, "щоб покінчити з нею (власною армією – ред.) якомога надійніше".

Таким чином президент РФ намагається не допустити, щоб в Росії була ще одна сила, яка має такий же високий рейтинг, як у нього.

"Путін вирішив позбавитися від воєнної партії Росії. У кого завжди був високий рейтинг понад 80%? У Путіна. А тут йому приносять папірець, де видно, що є ще один суб’єкт, у якого такий же рейтинг. Навіщо в Росії, де є Володимир Володимирович, два суб’єкти з рейтингом понад 80%? Хтось один із них зайвий", – зазначає Арестович.

Раніше повідомлялося, що українські захисники звільнили 15 населених пунктів у Херсонській області і відсунули лінію активних бойових дій за межі Дніпропетровщини вглиб Херсонщини. Тепер на території Дніпропетровської області не залишилося окупантів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вперше заявив, що вважає геноцидом дії Росії в Україні. Раніше глава Білого дому неодноразово називав Володимира Путіна військовим злочинцем, але до цього не заявляв, що Росія здійснює в Україні геноцид.

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