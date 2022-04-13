УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Скільки ще триватиме війна в Україні: названо вирішальний фактор - він проявиться впродовж місяця

13 квітня 2022, 09:15

У РФ достатньо зброї, щоб воювати до кінця року. Але немає офіцерів і солдатів. При цьому скоро росіянки дізнаються, скільки чоловіків не повернуться з війни.

Путін, війна
Путін не зможе поповнити свою армію без залякувань призовників / Колаж Reuters

Росія може продовжувати війну в Україні до кінця року. Повернення російських військ до Києва, найімовірніше, взагалі не буде частиною кремлівської військової стратегії. РФ зосередить свої сили в східних і південних регіонах країни. При цьому хід війни Росії проти України залежатиме від внутрішньополітичного чинника в країні-агресорі, а результат визначиться в найближчі дні й тижні.

Таку думку в інтерв'ю виданню BBC озвучив один з найвпливовіших журналістів-розслідувачів Христо Грозєв з групи Bellingcat.

За його словами, у росіян ще достатньо зброї.

"Якщо враховувати лише військову сторону справи, то вони можуть продовжити цю війну до кінця року попри на втрату 15% своїх винищувачів і вертольотів. У них залишається ще 85%. За нашими оцінками, вони втратили вже майже 30% батальйонних тактичних груп. Це величезна частка. Росіяни мають ще багато техніки, але не мають достатньо офіцерів і солдатів", – пояснив Грозєв.

Експерт зазначив, що з військової точки зору РФ може продовжити війну, але вже не в бік Києва і заходу України, а лише на території сходу та півдня.

"Але навіть заради цього їй доведеться організувати мобілізацію або якимось іншим способом додати до тих військовослужбовців, які є зараз, ще не менше 150-200 тисяч", - вважає журналіст.

Грозєв впевнений, що Кремль не зможе поповнити свою армію без залякувань призовників для підписання контрактів. А це призведе до політичних потрясінь в країні.

Розслідувач припускає, що вже за кілька місяців росіянки дізнаються, скільки їхніх чоловіків і синів не повернуться з війни.

"У РФ втрати в такій кількості завжди призводили до соціальної кризи. Тому я думаю, що Кремлю буде практично неможливо поповнити ту необхідну кількість військових, коли оприлюднять реальні втрати на фронті. Очікую, що це відбудеться протягом місяця", – сказав журналіст.

читайте такожЗСУ відсунули лінію фронту від Дніпропетровщини - звільнено 15 населених пунктів

Грозєв підкреслив, що результат війни "визначається зараз, в найближчі дні та тижні". Тому захід повинен продовжувати надавати зброю Україні.

"Дуже багато залежить від того, наскільки українське військо зможе зупинити і чинити тиск, щоби російська армія не могла продовжити наступ на півдні та сході, наскільки воно буде готове до припинення цих звірств. Це залежить саме від здатності України щодня захищатися", - сказав журналіст.

Битва за Донбас

7 квітня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що саме битва за Донбас стане ключовою в битві з Росією. Від неї залежатиме подальший хід війни в Україні.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що впродовж наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої, які визначать долю наступної фази війни з Російською Федерацією.

10 квітня стало відомо, що Росія вже запустила перший етап наступу своїх військ на Донецьку та Луганську області.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що "велика битва за Донбас" вже почалася, адже там упродовж тривалого часу активно йдуть бої.

читайте також"Потрібно молитися, щоби були дощі": ексдиректор ЦРУ назвав перевагу росіян у битві за Донбас

11 квітня Арестович заявив, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі різко погіршилася погода. Через регулярні дощі російським окупантам буде важче наступати на позиції захисників України.

Зазначимо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що звільнення Донбасу і Криму від російських окупантів на даний момент є нездійсненним завданням. Наступ на цих напрямках міг би обернутися завеликими втратами для української армії (приблизно 10-15 тисяч осіб).

Інші новини:

viber
війна в Україні новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрістьГороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрість Тоня Матвієнко розійшлася з Арсеном МірзояномТоня Матвієнко розійшлася з Арсеном Мірзояном "Ланцюжок був і сумочка": дружина окупанта похвалилася награбованими сином в Україні "сувенірами""Ланцюжок був і сумочка": дружина окупанта похвалилася награбованими сином в Україні "сувенірами" Місячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робітМісячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робіт Стало важко дихати: окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину - АзовСтало важко дихати: окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину - Азов
Підтримайте Главред

Останні новини

09:44

Український продюсер показав "подарунок", який окупанти залишили у нього в будинку

09:29

Голлівудський актор заявив про готовність взяти зброю і воювати за Україну

09:28

Сотня орків втратили руки чи ноги: у Петербурзі зафіксували чергу зі швидких з пораненими окупантамиВідео

09:15

Скільки ще триватиме війна в Україні: названо вирішальний фактор - він проявиться впродовж місяця

09:00

Гороскоп на сьогодні, 13 квітня 2022: Скорпіонам - гроші, Козерогам - доленосна зустріч

Реклама
08:53

Війна в Україні та люта шизофренія РосіїПогляд

08:48

ЗСУ збили ювілейну 300-ту повітряну ціль РФ – "підсмажили" ворожий штурмовик Су-25

08:16

Поміняти "Кощія" на маріупольців: Аваков запропонував, що робити із затриманим МедведчукомВідео

08:05

З кулею в серці ішов два дні лісами: окупанти розстріляли українського бійця, та йому вдалося вижитиВідео

07:47

Страсний тиждень 2022 - коли пекти паски і фарбувати яйця

07:36

Не можна допустити, щоби варварська витівка Путіна увінчалася успіхом - ДжонсонВідео

07:19

Москва ухвалила рішення продовжувати війну проти України – АрестовичВідео

07:01

32 дні життя в метро: без світла і нормальної їжі 2-річна харків'янка перестала ходитиВідео

06:39

ЗСУ відсунули лінію фронту від Дніпропетровщини – звільнено 15 населених пунктівВідео

06:38

Росія починає пожинати перші плоди своїх військових злочинів у БучіПогляд

06:20

"Потрібно молитися, щоби були дощі": ексдиректор ЦРУ назвав перевагу росіян у битві за Донбас

05:45

Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в УкраїніВідео

05:02

"Я б намилив фейса Баскову": Кондратюк висловився щодо російських артистівВідео

04:30

Меладзе і Джанабаєва вперше показали молодшу дочку

04:01

Лукашенко кине "бункерного": таролог дала несподіваний прогноз щодо війни в Україні

Реклама
03:50

Погода на Великдень 2022: в Україні вдарять заморозки і різко похолодає

03:37

Від "другої найсильнішої" до натовпу вбивць: експерт пояснив, чим нам загрожує зміна іміджу армії РФ

03:03

Костянтина Райкіна звільнили із заснованої ним Театральної школи через засудження війни в Україні

02:37

Касьянов розповів, яким країнам вигідне якнайшвидше завершення війни в Україні

02:05

"2-3 роки витримає і Україна, і Росія": Тука назвав фактор, який може змінити результат війни

01:36

Гармаш пояснив, чому "звитяжні" плани Путіна до 9 травня вигідні Україні

00:51

Прикмети на 13 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:33

Зеленський звернувся до українців і розкрив деталі про затримання МедведчукаВідео

00:26

Джамала повідала, як тікала від війни з дітьми за кордонВідео

00:25

Українська зірка фільмів для дорослих стала волонтером і передрікає Україні світле майбутнє

00:18

"Куля пройшла по підборіддю": волонтер розповів, як вижив після розстрілу рашистівВідео

00:00

Де затримали Медведчука: Арестович розповів про спецопераціюВідео

12 квітня, вівторок
23:55

Загальна мобілізація в Україні: хто та де має право вручати повістки

23:28

Загін стерли в порошок: ЗСУ знищили десятки орків з АрхангельськаВідео

23:23

"План Росії терпить крах": у Британії висміяли хвастощі ПутінаВідео

23:23

"Поки що не можемо підтвердити": Блінкен щодо застосування хімзброї в УкраїніВідео

22:51

Помста Путіна, або Як затримали МедведчукаПогляд

22:47

РФ перекинула десятки військових літаків на аеродром біля кордону УкраїниВідео

22:17

Чому дефолт не одразу доб'є РосіюПогляд

22:14

Миргород знову потрапив під ракетний обстріл: два "прильоти"

Реклама
21:58

СБУ показала нове фото Медведчука: подробиці затримання кума ПутінаВідео

21:58

"Вова, я в полоні, забери мене якось": Мережа вибухнула мемами після затримання МедведчукаФотоВідео

21:52

Тепер офіційно: Сніжану Єгорову внесли до списку держзрадників

21:48

"Образа переросла в параною": Макрон різко висловився щодо причини нападу Путіна на УкраїнуВідео

21:18

Вирвалися з облоги: в оточеному Маріуполі морпіхи з'єдналися з АзовомВідео

21:11

Віктора Медведчука затримали: Зеленський показав фотоВідео

21:07

Прийшла до тями: Лорак скасувала всі концерти в Росії і втекла до ЄвропиВідео

21:05

Не Україною єдиною: Росія почала стягувати свої війська до Фінляндії

20:51

"Україна не змінювала позицію": Арахамія пояснив істерику РФ щодо переговорівВідео

20:35

У Маріуполі орки взяли в полон судно з українцями на борту

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти