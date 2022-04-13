Скільки ще триватиме війна в Україні: названо вирішальний фактор - він проявиться впродовж місяця

Путін не зможе поповнити свою армію без залякувань призовників / Колаж Reuters

Росія може продовжувати війну в Україні до кінця року. Повернення російських військ до Києва, найімовірніше, взагалі не буде частиною кремлівської військової стратегії. РФ зосередить свої сили в східних і південних регіонах країни. При цьому хід війни Росії проти України залежатиме від внутрішньополітичного чинника в країні-агресорі, а результат визначиться в найближчі дні й тижні.

Таку думку в інтерв'ю виданню BBC озвучив один з найвпливовіших журналістів-розслідувачів Христо Грозєв з групи Bellingcat.

За його словами, у росіян ще достатньо зброї.

"Якщо враховувати лише військову сторону справи, то вони можуть продовжити цю війну до кінця року попри на втрату 15% своїх винищувачів і вертольотів. У них залишається ще 85%. За нашими оцінками, вони втратили вже майже 30% батальйонних тактичних груп. Це величезна частка. Росіяни мають ще багато техніки, але не мають достатньо офіцерів і солдатів", – пояснив Грозєв.

Експерт зазначив, що з військової точки зору РФ може продовжити війну, але вже не в бік Києва і заходу України, а лише на території сходу та півдня.

"Але навіть заради цього їй доведеться організувати мобілізацію або якимось іншим способом додати до тих військовослужбовців, які є зараз, ще не менше 150-200 тисяч", - вважає журналіст.

Грозєв впевнений, що Кремль не зможе поповнити свою армію без залякувань призовників для підписання контрактів. А це призведе до політичних потрясінь в країні.

Розслідувач припускає, що вже за кілька місяців росіянки дізнаються, скільки їхніх чоловіків і синів не повернуться з війни.

"У РФ втрати в такій кількості завжди призводили до соціальної кризи. Тому я думаю, що Кремлю буде практично неможливо поповнити ту необхідну кількість військових, коли оприлюднять реальні втрати на фронті. Очікую, що це відбудеться протягом місяця", – сказав журналіст.

читайте такожЗСУ відсунули лінію фронту від Дніпропетровщини - звільнено 15 населених пунктів

Грозєв підкреслив, що результат війни "визначається зараз, в найближчі дні та тижні". Тому захід повинен продовжувати надавати зброю Україні.

"Дуже багато залежить від того, наскільки українське військо зможе зупинити і чинити тиск, щоби російська армія не могла продовжити наступ на півдні та сході, наскільки воно буде готове до припинення цих звірств. Це залежить саме від здатності України щодня захищатися", - сказав журналіст.

Битва за Донбас

7 квітня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що саме битва за Донбас стане ключовою в битві з Росією. Від неї залежатиме подальший хід війни в Україні.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що впродовж наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої, які визначать долю наступної фази війни з Російською Федерацією.

10 квітня стало відомо, що Росія вже запустила перший етап наступу своїх військ на Донецьку та Луганську області.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що "велика битва за Донбас" вже почалася, адже там упродовж тривалого часу активно йдуть бої.

читайте також"Потрібно молитися, щоби були дощі": ексдиректор ЦРУ назвав перевагу росіян у битві за Донбас

11 квітня Арестович заявив, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі різко погіршилася погода. Через регулярні дощі російським окупантам буде важче наступати на позиції захисників України.

Зазначимо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що звільнення Донбасу і Криму від російських окупантів на даний момент є нездійсненним завданням. Наступ на цих напрямках міг би обернутися завеликими втратами для української армії (приблизно 10-15 тисяч осіб).

Інші новини: