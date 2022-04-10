Війська РФ почали перший етап наступу на Донбас, спробують атакувати з півдня і півночі - Арестович

Росія очікує на підключення додаткових військ для проведення другої фази наступу - Арестович / Reuters

Росія вже запустила перший етап наступу своїх військ на Донецьку та Луганську області. Окупанти очікують на прибуття підкріплення для проведення наступного етапу. Росіяни спробують атакувати одночасно з північних і південних напрямків. Для нападу мають намір використовувати війська з Далекого Сходу, 5-у армію і підрозділи, перекинуті з Київського, Чернігівського і Сумського напрямків. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

У інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну він розповів про те, що перший етап наступу РФ на Донбас вже розпочався. Очікується підключення інших військ для проведення другої фази. Наступати планують одночасно з північних і південних напрямків.

читайте такожЧому для Путіна важливі битви за Донбас і Харків"Наразі всі очікують другий ешелон. А другий ешелон: це 10 БТГ (батальйонно-тактичних груп), які приїжджають з Далекого Сходу, останні, 5-а армія; й ті, кого вивели з півночі у нас – від Києва, Чернігова і Сум", - сказав чиновник.

Також він підкреслив, що додаткове підкріплення з Далекого Сходу ще не прибуло до позицій для наступу. Війська, які вивели з північного напрямку, наразі до наступу не готові.

Плани Росії щодо наступу на Донбас

У Міністерстві оборони України казали про те, що РФ продовжує проводити заходи щодо перегрупування своїх військ. Окупанти готують новий наступ. Їх метою є захоплення всіх районів Донецької та Луганської областей. Можливо, вони спробують окупувати і Харків, але ресурсів для взяття міста у загарбників немає.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що велика війна за Донбас вже розпочалася, оскільки в регіоні протягом тривалого часу йдуть серйозні бойові зіткнення. За словами радника керівника МВС Вадима Денисенка, велика кількість техніки і військової сили РФ пересуваються всією територією регіону.

У НАТО заявили, що Росія не змінила своїх цілей, і як і раніше, намагатиметься захопити Україну. Москва переміщує свої основні сили для захоплення Донбасу. Альянс вважає, що в зоні ООС пройдуть серйозні бої.

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