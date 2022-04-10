Війська РФ почали перший етап наступу на Донбас, спробують атакувати з півдня і півночі - Арестович

Підуть на Донбас, у тому числі, й ті війська, які були відведені від Київської, Чернігівської та Сумської областей, сказав Олексій Арестович.
Росія вже запустила перший етап наступу своїх військ на Донецьку та Луганську області. Окупанти очікують на прибуття підкріплення для проведення наступного етапу. Росіяни спробують атакувати одночасно з північних і південних напрямків. Для нападу мають намір використовувати війська з Далекого Сходу, 5-у армію і підрозділи, перекинуті з Київського, Чернігівського і Сумського напрямків. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
У інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну він розповів про те, що перший етап наступу РФ на Донбас вже розпочався. Очікується підключення інших військ для проведення другої фази. Наступати планують одночасно з північних і південних напрямків.
читайте такожЧому для Путіна важливі битви за Донбас і Харків"Наразі всі очікують другий ешелон. А другий ешелон: це 10 БТГ (батальйонно-тактичних груп), які приїжджають з Далекого Сходу, останні, 5-а армія; й ті, кого вивели з півночі у нас – від Києва, Чернігова і Сум", - сказав чиновник.
Також він підкреслив, що додаткове підкріплення з Далекого Сходу ще не прибуло до позицій для наступу. Війська, які вивели з північного напрямку, наразі до наступу не готові.
Плани Росії щодо наступу на Донбас
У Міністерстві оборони України казали про те, що РФ продовжує проводити заходи щодо перегрупування своїх військ. Окупанти готують новий наступ. Їх метою є захоплення всіх районів Донецької та Луганської областей. Можливо, вони спробують окупувати і Харків, але ресурсів для взяття міста у загарбників немає.
У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що велика війна за Донбас вже розпочалася, оскільки в регіоні протягом тривалого часу йдуть серйозні бойові зіткнення. За словами радника керівника МВС Вадима Денисенка, велика кількість техніки і військової сили РФ пересуваються всією територією регіону.
У НАТО заявили, що Росія не змінила своїх цілей, і як і раніше, намагатиметься захопити Україну. Москва переміщує свої основні сили для захоплення Донбасу. Альянс вважає, що в зоні ООС пройдуть серйозні бої.
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