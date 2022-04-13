УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Битва за Донбас і на півдні в бік Маріуполя і Криму: в НАТО назвали сценарій нового етапу війни

13 квітня 2022, 14:12

Військові злочини Росії в Україні - реальність, йде робота над тим, щоб вони не залишилися безкарними, сказав Мірча Джоане.

АТО, ООС, Донбас
Другий етап війни війни буде ще більш небезпечним - НАТО / Reuters

Північноатлантичний альянс бачить неминучим перехід війни Росії проти України на другий, більш складний і жорсткий етап. Географія бойових дій розшириться на сході, Донбасі, півдні, у бік Маріуполя та Криму. Війна може бути затяжною, а бойові дії більш інтенсивними. Тому союзники вирішили надати Києву адаптовану до нової ситуації зброю. Військові злочини Росії є реальністю, їх фіксують. Вони не повинні залишитися без покарання. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"На нас очікує швидкий вступ до другого етапу цієї війни, дуже кривавий. Він буде більш складним, іншим за характером, ніж перший етап, на набагато ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, у бік Криму і Маріуполя. Отже, за нашими оцінками, ми вступаємо в другий, ще більш складний етап цієї війни, яка, схоже, затягується", - цитує його Digi24.

читайте такожПлани Росії щодо оточення ЗСУ на Донбасі: у Байдена дадуть зброю, яку вимагає УкраїнаТакож він акцентував увагу на тому, що РФ скоює реальні злочини в Україні. Київ і країни-союзники працюють над їх документуванням. Вони не повинні залишитися безкарними.

Крім того, заступник генерального секретаря Альянсу сказав, що на новому етапі війни бойові дій можуть бути більше схожі на класичну війну. Можуть бути жертви серед цивільного населення.

Джоане додав, що західні країни вирішили постачати Києву зброю, яка знадобиться Києву для нової військової ситуації. Він засудив масові вбивства росіянами мирних українців і відзначив героїзм народу України.

"Я вітаю рішучість і те, як президент Зеленський і керівники української армії прагнуть перемогти Росію раз і назавжди – це теж важлива зміна у тому, як Україна бачить власні шанси, вочевидь за нашої підтримки, але особливо завдяки власному героїзму", - підкреслив Мірча Джоане.

Дивіться відео ТСН - Росія бомбами, ракетами та артилерією обстрілює Вугледар

Війна Росії проти України на Донбасі

Спікер Банкової Олексій Арестович 9 квітня сказав про те, що Росія вже почала перший етап наступу на Донбас. Окупанти очікують на підкріплення для запуску другого етапу. Вони здійснюють спробу атаки з північного і південного напрямків.

У розвідці Міноборони Великобританії зробили заяву про те, що очікується інтенсифікація військових дій на Донбасі. Події можуть загостритися в найближчі 2-3 тижні. Згідно з відомостями британців, росіяни спробують сконцентрувати зусилля на Донецькій і Луганській областях з просуванням до Краматорську. При цьому вони збираються вести бої у Херсоні та Миколаєві.

Представник Києва в ТКГ Денис Гармаш вважає, що якщо ЗСУ здобудуть перемогу над військами РФ на Донбасі, українські сили повинні гнати окупантів "до території Росії". Допоки російська держава існує у своїй "імперській формі", спокою Україні не буде.

Телеканал CNN повідомив про те, що біля селища Матеїв Курган в Ростовській області помітили російську військову колону. Її просування зафіксували на північний захід у бік Донбасу.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії НАТО війна на Донбасі новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Тоня Матвієнко розійшлася з Арсеном МірзояномТоня Матвієнко розійшлася з Арсеном Мірзояном Гороскоп Таро на тиждень 11-17 квітня: Близнюкам - щедрі подарунки, Козерогам - сімейне щастяГороскоп Таро на тиждень 11-17 квітня: Близнюкам - щедрі подарунки, Козерогам - сімейне щастя Повний місяць 16 квітня круто вплине на хід війни: астролог розповіла про долю УкраїниПовний місяць 16 квітня круто вплине на хід війни: астролог розповіла про долю України Зруйновані стіни, у дворі - двохсоті: українська модель показала зруйнований будинок під КиєвомЗруйновані стіни, у дворі - двохсоті: українська модель показала зруйнований будинок під Києвом Хвалена авіація РФ зазнала нищівних втрат: ЗСУ вразили 13 повітряних цілей за добуХвалена авіація РФ зазнала нищівних втрат: ЗСУ вразили 13 повітряних цілей за добу
Підтримайте Главред

Останні новини

14:27

Росії конче потрібна евтаназія: чому РФ мусить розпастися на 20-30 держав

14:12

Битва за Донбас і на півдні в бік Маріуполя і Криму: в НАТО назвали сценарій нового етапу війниВідео

14:10

Накип з чайника - супердобриво для розсади та квітів: у чому користь і як застосовувати

14:00

Love is: коли дружина футболіста пакує дрони для ЗСУ

13:34

Засипле снігом, вдарять морози і потеплішає до +19: якою буде погода в Україні в середині квітня

Реклама
13:25

Німеччина надаватиме Україні важке озброєння: коаліція погодила поставкиВідео

13:12

Військові НАТО у захваті від ЗСУ: Грозєв назвав головну перепону вступу України в Альянс

12:51

Україні потрібні танки і гаубиці, а не поплескування по плечу і запізнілий візит ШтайнмаєраПогляд

12:49

Трагедія в родині Alyona Alyona - рашисти вбили кума артистки

12:42

Більше не зможе обстрілювати мирні міста: ЗСУ відібрали в окупантів повністю заряджений ГрадВідео

12:30

Плани Росії щодо оточення ЗСУ на Донбасі: у Байдена дадуть зброю, яку вимагає УкраїнаВідео

12:11

"Ці два народи – брати": Макрон відмовився називати "геноцидом" звірства Росії в УкраїніВідео

11:46

"Переломи відкриті, дивитися неможливо": окупанти не хочуть повертатися в Україну після страшних втратВідео

11:34

Нададуть авто Humvee і БПЛА: США планують розширити військову допомогу Україні – The Washington PostВідео

11:21

"Ми будемо стояти!": Наталія Могилевська записала пісню для героїчної української націїВідео

11:13

Досягти мети і вибити окупантів: на Запоріжчині тероборона більше 5 годин билася з військами РФ

10:48

Оборона Маріуполя зміцнилася, морська піхота прорвалася і об'єдналася з Азовом - АрестовичВідео

10:44

Репер Face про війну Росії проти України: "Мені соромно, що я росіянин"

10:38

РФ може застосувати хімічну зброю в Києві та інших регіонах – Міноборони

10:37

Дефолт для Росії може бути гіршим за нафтове ембаргоПогляд

Реклама
10:32

В окупованому Мелітополі розстріляли авто з буквою Z: загарбники шукають "нацистського снайпера"

10:30

Гороскоп на завтра, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустріч

09:58

"Допоки не виведуть війська, ми вас не возимо": таксист у Білорусі відмовився везти окупанта РФВідео

09:57

Вночі ворожі танки горять краще: ЗСУ "відмінусувала" техніку РФ і показали це на відео

09:55

Погорів на слові "паляниця": на Рівненщині затримали російського диверсанта з вибухівкою

09:44

Український продюсер показав "подарунок", який окупанти залишили у нього в будинку

09:29

Голлівудський актор заявив про готовність взяти зброю і воювати за Україну

09:28

Сотня орків втратили руки чи ноги: у Петербурзі зафіксували чергу зі швидких з пораненими окупантамиВідео

09:15

Скільки ще триватиме війна в Україні: названо вирішальний фактор - він проявиться впродовж місяця

09:00

Гороскоп на сьогодні, 13 квітня 2022: Скорпіонам - гроші, Козерогам - доленосна зустріч

08:53

Війна в Україні та люта шизофренія РосіїПогляд

08:48

ЗСУ збили ювілейну 300-ту повітряну ціль РФ – "підсмажили" ворожий штурмовик Су-25

08:16

Поміняти "Кощія" на маріупольців: Аваков запропонував, що робити із затриманим МедведчукомВідео

08:05

З кулею в серці ішов два дні лісами: окупанти розстріляли українського бійця, та йому вдалося вижитиВідео

07:47

Страсний тиждень 2022 - коли пекти паски і фарбувати яйця

07:36

Не можна допустити, щоби варварська витівка Путіна увінчалася успіхом - ДжонсонВідео

07:19

Москва ухвалила рішення продовжувати війну проти України – АрестовичВідео

07:01

32 дні життя в метро: без світла і нормальної їжі 2-річна харків'янка перестала ходитиВідео

06:39

ЗСУ відсунули лінію фронту від Дніпропетровщини – звільнено 15 населених пунктівВідео

06:38

Росія починає пожинати перші плоди своїх військових злочинів у БучіПогляд

Реклама
06:20

"Потрібно молитися, щоби були дощі": ексдиректор ЦРУ назвав перевагу росіян у битві за Донбас

05:45

Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в УкраїніВідео

05:02

"Я б намилив фейса Баскову": Кондратюк висловився щодо російських артистівВідео

04:30

Меладзе і Джанабаєва вперше показали молодшу дочку

04:01

Лукашенко кине "бункерного": таролог дала несподіваний прогноз щодо війни в Україні

03:50

Погода на Великдень 2022: в Україні вдарять заморозки і різко похолодає

03:37

Від "другої найсильнішої" до натовпу вбивць: експерт пояснив, чим нам загрожує зміна іміджу армії РФ

03:03

Костянтина Райкіна звільнили із заснованої ним Театральної школи через засудження війни в Україні

02:37

Касьянов розповів, яким країнам вигідне якнайшвидше завершення війни в Україні

02:05

"2-3 роки витримає і Україна, і Росія": Тука назвав фактор, який може змінити результат війни

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти