Битва за Донбас і на півдні в бік Маріуполя і Криму: в НАТО назвали сценарій нового етапу війни

Другий етап війни війни буде ще більш небезпечним - НАТО / Reuters

Північноатлантичний альянс бачить неминучим перехід війни Росії проти України на другий, більш складний і жорсткий етап. Географія бойових дій розшириться на сході, Донбасі, півдні, у бік Маріуполя та Криму. Війна може бути затяжною, а бойові дії більш інтенсивними. Тому союзники вирішили надати Києву адаптовану до нової ситуації зброю. Військові злочини Росії є реальністю, їх фіксують. Вони не повинні залишитися без покарання. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"На нас очікує швидкий вступ до другого етапу цієї війни, дуже кривавий. Він буде більш складним, іншим за характером, ніж перший етап, на набагато ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, у бік Криму і Маріуполя. Отже, за нашими оцінками, ми вступаємо в другий, ще більш складний етап цієї війни, яка, схоже, затягується", - цитує його Digi24.

читайте такожПлани Росії щодо оточення ЗСУ на Донбасі: у Байдена дадуть зброю, яку вимагає УкраїнаТакож він акцентував увагу на тому, що РФ скоює реальні злочини в Україні. Київ і країни-союзники працюють над їх документуванням. Вони не повинні залишитися безкарними.

Крім того, заступник генерального секретаря Альянсу сказав, що на новому етапі війни бойові дій можуть бути більше схожі на класичну війну. Можуть бути жертви серед цивільного населення.

Джоане додав, що західні країни вирішили постачати Києву зброю, яка знадобиться Києву для нової військової ситуації. Він засудив масові вбивства росіянами мирних українців і відзначив героїзм народу України.

"Я вітаю рішучість і те, як президент Зеленський і керівники української армії прагнуть перемогти Росію раз і назавжди – це теж важлива зміна у тому, як Україна бачить власні шанси, вочевидь за нашої підтримки, але особливо завдяки власному героїзму", - підкреслив Мірча Джоане.

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Війна Росії проти України на Донбасі

Спікер Банкової Олексій Арестович 9 квітня сказав про те, що Росія вже почала перший етап наступу на Донбас. Окупанти очікують на підкріплення для запуску другого етапу. Вони здійснюють спробу атаки з північного і південного напрямків.

У розвідці Міноборони Великобританії зробили заяву про те, що очікується інтенсифікація військових дій на Донбасі. Події можуть загостритися в найближчі 2-3 тижні. Згідно з відомостями британців, росіяни спробують сконцентрувати зусилля на Донецькій і Луганській областях з просуванням до Краматорську. При цьому вони збираються вести бої у Херсоні та Миколаєві.

Представник Києва в ТКГ Денис Гармаш вважає, що якщо ЗСУ здобудуть перемогу над військами РФ на Донбасі, українські сили повинні гнати окупантів "до території Росії". Допоки російська держава існує у своїй "імперській формі", спокою Україні не буде.

Телеканал CNN повідомив про те, що біля селища Матеїв Курган в Ростовській області помітили російську військову колону. Її просування зафіксували на північний захід у бік Донбасу.

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