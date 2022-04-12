Бої на Донбасі посиляться у наступні 2-3 тижні: британська розвідка попередила, до чого готуватися

Бої на Донбасі посиляться у наступні 2-3 тижні, заявили у британській роозвідці/ Фото Reuters

Бойові дії на Сході України до кінця квітня будуть лише посилюватися. Ескалація в Донецькій та Луганській областях відбудеться у найближчі 2-3 тижні.

Спочатку РФ сфокусує свої зусилля на Донбасі, проте потім бойові дії можуть переміститися у район Херсона і Миколаєва. Про це попереджає британська розвідка – зібрані нею нові дані станом на 12 квітня були оприлюднені у Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що Росія продовжує стягувати свої війська і техніку на Донбас.

"Російські атаки зосереджуватимуться на українських позиціях поблизу Донецька та Луганська з подальшими боями в районі Херсона та Миколаєва та відновленням просування до Краматорська", – йдеться у повідомленні.

За повідомленням розвідки, не варто випускати з поля зору і територію Білорусі. У британській розвідці кажуть, що саме звідти перекидатимуть війська у східні регіони України.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін під час переговорів з канцлером Австрії Карлом Негаммером заявив, що було б краще, "якби війна скоріше закінчилася". Проте сам канцлер зазначає, що незрозуміло, який зміст російський президент вклав у цю фразу.

Нагадаємо, раніше радник голови МВС України Антон Геращенко висловив думку, що на рішення Путіна продовжувати чи закінчити війну проти України можуть вплинути західні партнери нашої держави. Якщо вони надаватимуть більше зброї для захисту від російської агресії, Путін розумітиме, що продовження війни для нього означатиме більше проблем і боятиметься втратити владу в РФ.

Читайте також: