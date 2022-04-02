Захопити весь Донбас під "ЛДНР" та назвати це "перемогою": на Луганщині розповіли про план РФ

Плани Путіна щодо окупації Києва, Харкова, Одеси та Миколаєва провалилися - наразы Москва зібралася захопити весь Донбас - Гайдай / Reuters

Плани російського президента Володимира Путіна щодо "бліцкригу", захопленню Києва, Харкова, Одеси і Миколаєва провалилися. Наразі ворожі війська працюють над перегрупуванням і переходять до плану "Б", який полягає в захопленні всього Донбасу - виведення так званих "ДНР" і "ЛНР" на всі райони Донецької та Луганської областей. У цих районах вже найближчим часом можуть пройти важкі бої. Мета ворога - їх окупація, щоб показати своєму народу нібито "перемогу". Про це заявив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

У інтерв'ю Суспільне він розповів про те, що після того, як Росії не вдалося окупувати мегаполіси України, окупанти спробують захопити весь Донбас, щоб продемонструвати, мовляв, видимість своєї "перемоги".

читайте такожГарантії безпеки, референдум і повернення Донбасу: підсумки перемовин України та Росії"Все, що запланував Путін, зазнало поразки: "бліцкриг", взяти Харків, Київ, Одесу, Миколаїв — все не спрацювало. Вивести "Л/ДНР" на межу кордонів Донецької і Луганської областей — це, напевно, запасний план, який вони будуть відпрацьовуватимуть, і кинуть на це всі зусилля", - вважає Гайдай.

На його думку, найжорсткіші бойові зіткнення можуть бути саме на Донбасі, оскільки захоплення Донецької та Луганської областей Москва спробує подати своєму народу як "перемогу". Бої можуть пройти найближчим часом, окупанти вже працюють над перегрупуванням сил.

"Перекинути війська - це близько тижня, напевно. А поки нас просто обстрілюватимуть з усього, що є. Мінами різних калібрів обстрілюють, артилерія обстрілює, крилаті ракети обстрілюють, літаки бомби скидають на нас", - підкреслив Сергій Гайдай.

Плани Росії щодо Донбасу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що Росія не залишить спроб військової окупації України. Згідно з інформацією розвідки Альянсу, наразі Москва має намір наступати на Донбас, але може піти в атаку на Київ та інші українські міста. Росіяни проводять перегрупування і передислокацію своїх військ.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія наразі не готова почати наступ на Донбас. За його словами, ситуація може вказувати на неготовність окупантів проводити наземну операцію. Але війська загарбника наносять артилерійські, ракетні та авіаційні удари по регіону. У зоні Операції об'єднаних сил можуть бути важкі бої.

Військовий експерт Агіль Рустамзаде вважає, що загальної мобілізації на території російської держави зараз не видно. Однак Росія планує мобілізувати близько 134 строковиків, також у них є 100-тисячний резерв. Цих сил може вистачити для участі в окупаційній операції на Донбасі.

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