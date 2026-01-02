Любить темряву і був на волосок від смерті: що відомо про нового главу ОП

Кирило Буданов отримав три важких поранення під час виконання бойових завдань на Донбасі ще до початку повномасштабного вторгнення.

Кирило Буданов - біографія нового глави ОП / Колаж: Главред, фото: ГУР

Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив генерал-лейтенанта Кирила Буданова керівником Офісу Президента України. Це рішення було оголошено сьогодні, 2 січня 2026 року, після тривалих консультацій, які тривали з моменту відставки Андрія Єрмака в листопаді минулого року.

Від розвідника до політика

Кирило Олексійович Буданов (39 років) - професійний військовий, Герой України і повний кавалер ордена "За мужність". З 2007 року працює у спецслужбах на різних посадах. Кирило Буданов став наймолодшим в історії України генерал-лейтенантом, отримавши це звання у віці 38 років.

Буданов є одним із найбільш закритих і водночас медійних керівників українських спецслужб. Його шлях від офіцера спецпризначенців до глави ГУР супроводжувався бойовими пораненнями, секретними рейдами в тил ворога і десятками замахів.

2022-2025: Очолював Координаційний штаб із поводження з військовополоненими та Комітет із розвідки при Президентові.

Експерти зазначають, що Буданов є прихильником жорсткої та асиметричної відповіді агресору. У коментарі для The War Zone він наголошував:

"Ми діємо по всій території Російської Федерації. Безпілотні системи та спеціальні операції дозволяють нам досягати цілей, які раніше були недосяжні. Це переносить війну на територію агресора", - заявляв Буданов.

Осколок під серцем

Кирило Буданов отримав три важких поранення під час виконання бойових завдань на Донбасі ще до початку повномасштабного вторгнення. Одне з них ледь не стало фатальним - під час вибуху протипіхотної міни уламок потрапив розвіднику під серце.

В інтерв'ю виданню NV Буданов розкрив деталі цього інциденту.

"Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 кілометрів, а потім упав знесилений. Поранення важке, але, в принципі, жити можна", - розповів Буданов.

Понад 10 замахів на життя

Буданов є однією з основних цілей російських спецслужб. З 2014 року на нього було скоєно понад десять замахів. Один із найвідоміших стався 2019 року, коли під його автомобіль намагалися закласти вибухівку, яка здетонувала передчасно.

Незважаючи на постійну небезпеку, глава ГУР ставиться до цього з професійним спокоєм.

"Замахи на моє життя нормальна річ, і не треба це драматизувати. Так само почуваються і керівники в країні, з якою ми боремося. Не треба надавати цьому великого значення", - заявив він під час дискусії на форумі YES.

Рейд в окупований Крим (2016 рік)

Однією з найбільш засекречених сторінок його біографії є участь у спецоперації в Армянську (окупований Крим) у серпні 2016 року. Тоді група українських розвідників вступила в бій з елітним підрозділом ФСБ "Вимпел". Російська сторона досі згадує цей рейд як один із найзухваліших. Буданов особисто брав участь у цих подіях, що підтвердило видання The New York Times у своєму розслідуванні про співпрацю ГУР і ЦРУ.

Жертвував собою заради побратимів

Відомо, що Кирило Буданов отримав поранення в руку під час виконання бойового завдання в зоні антитерористичної операції. Про це розповів екс-заступник начальника ГУР МО України Ілля Павленко в інтерв'ю для "Апострофа".

За словами Павленка, незважаючи на те, що Буданов просив побратимів покинути його під час поранення, спецпризначенці ГУР не залишили його і надали допомогу. Завдяки цьому командиру вдалося вижити і пройти курс реабілітації. Колишній заступник також зазначив, що шрам на руці Буданова добре помітний і був навіть зафіксований журналістами.

Освіта Буданова

Військову освіту Кирило Буданов здобув в Одеському інституті Сухопутних військ (2003-2007), факультет аеромобільних військ. У 2022 році закінчив Військово-дипломатичну академію.

У 2024 році завершив курс "Стратегічна архітектура" в Києво-Могилянській бізнес-школі. Є почесним доктором (Doctor Honoris Causa) Київської школи економіки.

Легендарний кабінет Буданова

Робочий кабінет Буданова став легендарним завдяки телевізійним сюжетам. Глава розвідки, за його ж словами, практично "живе" на робочому місці. Разом із ним у кабінеті проживають кіт Гюнтер - зірка соцмереж, жаба Петро і канарейка.

У приміщенні часто звучить класична музика, а вікна закриті мішками з піском. Також давно стала легендарною карта з кабінету Буданова, де Росія розділена на кілька частин, а до України приросли прикордонні області країни-агресора.

Карта Росії в кабінеті Буданова

Як зазначило видання Financial Times у репортажі про "головного шпигуна України": "Він любить темряву. Коли Буданов заходить до кімнати, він часто просить вимкнути світло. "Я люблю темряву", - каже він, сидячи в укріпленому офісі серед патріотичного арту і військових реліквій".

Останні новини про Буданова

На думку Буданова, у лютому 2026 року відкриється реальна можливість досягти угоди про припинення війни в Україні. Цей час є найбільш сприятливим як для Києва, так і для Москви. Про це заявив керівник Буданов в інтерв'ю Суспільному.

"Розрахунково це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб чогось досягти. Це пов'язано і з військовою активністю, і з опалювальним сезоном, і так далі. Дуже багато всього. Я просто вам як висновок уже даю", - сказав Буданов.

Раніше журналіст і співавтор книжок про нову холодну війну Мелік Кайлан на сайті Forbesписав, що комплекс досвіду і світогляду робить Кирила Буданова постаттю, яку дедалі частіше розглядають не лише як військового керівника, а й як потенційного політика нового типу - того, чий оптимізм і впевненість дають надію не лише українцям, а й міжнародним партнерам.

