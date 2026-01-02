Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента: перші деталі

Президент дав перші доручення новому керівнику Офісу президента.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-predlozhil-budanovu-vozglavit-ofis-prezidenta-pervye-detali-10728851.html Посилання скопійоване

Зеленський запропонував Буданову нову посаду / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомив Зеленський:

Кирило Буданов отримав пропозицію очолити ОПУ

Новий керівник Офісу президента має виконати перші завдання

Буданов має напрацювати нові стратегічні основи оборони і розвитку України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником ГУР МО Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. Про це глава держави розповів у Telegram.

На його думку, зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах.

відео дня

"Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що доручив новому керівнику ОП у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки.

Додамо, що за даними журналістів, радник президента Дмитро Литвин заявив, що зараз пішли всі формальні процедури з призначення Буданова керівником ОП.

Хто був попередником Буданова на посаді керівника ОПУ

Главред писав, що наприкінці листопада 2025 року колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Володимир Зеленський після цього заявив, що Київ проведе перезавантаження Офісу президента.

Глава держави подякував Єрмаку за пророблену роботу, але наголосив, що не хоче, аби "були чутки і спекуляції". Саме тому, наступного ж дня після відставки Єрмака почалися консультації з кандидатами на посаду керівника ОП України.

Ситуація в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія готує масштабну провокацію після так званої "атаки" на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна. Для цього Кремль поширює нові сфальсифіковані інформаційні приводи.

Напередодні стало відомо, що українські військові на Запорізькому напрямку дедалі частіше помічають, що військовослужбовці країни-агресорки Росії не хочуть воювати і висловлюють бажання здатися у полон.

Раніше повідомлялося, що Росія у ніч на 2 січня атакувала Запоріжжя ударними дронами. Внаслідок ударів пошкоджено десятки будинків, спалахнув торговий центр.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред