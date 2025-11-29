Час змінювати план оборони: Зеленський провів важливу нараду з Будановим і Шмигалем

Шмигаль підготує детальні пропозиції для змін і представить їх Кабінету міністрів на затвердження.

Коротко

Президент зустрівся з Денисом Шмигалем і Кирилом Будановим

Президент оголосив про зміну плану оборони України

Буданов доповів про безпекову та політичну ситуацію

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оброни Денисом Шмигалем і керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим і заявив, що настав час змінити план оборони України.

Денис Шмигаль підготує детальні пропозиції для змін і представить Кабінету міністрів на затвердження. Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля. Кілька ключових елементів. Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шмигаль також доповів щодо відряджень у Миколаївську та Херсонську області, а також щодо заходів захисту.

Зеленський додав, що уряд і Міністерство оборони повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю дронів для бойових бригад.

Зокрема 28 листопада профінансовано черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 млрд грн. Також для фінансування "Лінії дронів" додатково спрямували 8 млрд грн.

Також президент додав, що 29 листопада мав нараду з керівником ГУР Кирилом Будановим.

"Кирило доповів щодо безпекової ситуації, щодо політичної ситуації навколо України та щодо наявних зараз перспектив. Визначили деякі акценти, які важливі в процесі перемовин", - підсумував президент.

Коли може закінчитися війна – думка експерта

Військовий аналітик та ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що активна фаза бойових дій може тривати щонайменше до кінця поточного року, а ресурси Росії дозволять їй воювати до літа 2026-го.

На думку експерта, ймовірність досягнення перемир’я у 2025 році існує, однак вона залишається низькою.

"Думаю, що активні бойові дії можуть припинитися в середині наступного року. Втім, є ймовірність, що перемир’я буде досягнуто вже цього року, але це дуже невелика ймовірність", - зазначив Гетьман.

Підготовка до переговорів зі США - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, Володимир Зеленський повідомив про підготовку до термінових переговорів зі Сполученими Штатами Америки, які заплановані на найближчий час. Для цього глава держави сформував оновлену делегацію.

Раніше резидент США Дональд Трамп заявив, що не існує жорстких часових рамок для укладення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, головна мета - припинення вбивств, а не дотримання календарних дат.

Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не поступатиметься своїми територіями заради миру. За його словами, зараз Україна готова обговорювати лише визначення лінії розмежування територій.

