Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Резервісти під прицілом: чи наважиться Путін на масштабну мобілізацію – ISW

Руслан Іваненко
11 грудня 2025, 02:06
93
Кремль готує приховану мобілізацію резервістів, щоб компенсувати нестачу добровольців у війні проти України.
Путин, армия РФ
Експерти вважають, що масштабної мобілізації не буде / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Головні тези:

  • Указ дозволяє використовувати неактивних резервістів під час або після зборів.
  • Масштабна мобілізація малоймовірна, перевага — постійне вербування.
  • Призов може зменшити витрати на формування військ, але підвищує політичні ризики.

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, готує приховану мобілізацію резервістів, щоб компенсувати нестачу добровольців для війни проти України. Такі висновки містяться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на указ Путіна від 8 грудня, який дозволяє призов невизначеної кількості резервістів на обов’язкову службу та проходження "військових зборів" у 2026 році.

відео дня

Вербування або масштабна мобілізація

При цьому експерти сумніваються, що Кремль наважиться на масштабну мобілізацію. Найімовірніше, Путін обмежиться вербуванням резервістів на постійній основі.

"Указ від 8 грудня, ймовірно, дасть змогу Кремлю таємно мобілізувати членів свого стратегічного неактивного резерву", – зазначають автори звіту.

В ISW підкреслюють, що документ не встановлює обмежень щодо використання неактивних резервістів у бойових операціях.

"Це дозволяє Кремлю призивати та визначати використання неактивних резервістів під час або після військових зборів", – йдеться у повідомленні.

Аналітики також відзначають: "Призов резервістів на обов’язкову службу може дозволити Кремлю з меншими витратами сформувати війська і демобілізувати військовослужбовців, мобілізованих у 2022 році, але, ймовірно, створить для Кремля більш серйозні політичні ризики".

Умови для можливого припинення вогню – думка генерала США

Як писав Главред, що за словами колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, Володимир Путін не розглядатиме жодного припинення вогню, поки вважає, що Захід може "здатися" або не проявить достатньої рішучості у підтримці України.

"Єдиний реальний шанс на перемир’я з’явиться тоді, коли Росія усвідомить свою неспроможність досягти перемоги", – пояснює Годжес. На його думку, це можливо лише за умови відкритого та беззаперечного підтвердження США та європейських союзників про готовність надати Україні весь необхідний арсенал – від озброєння до економічної підтримки.

Таким чином, експерт наголошує, що позиція Заходу і готовність до рішучих дій є ключовим фактором для будь-якого потенційного припинення вогню.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія почала запускати по Україні модифіковані ударні дрони "Шахед", до яких кріплять старі радянські ракети Р‑60, нібито для ураження українських гелікоптерів та обходу систем ППО. Однак така "інновація" виявилася технічно неспроможною та не становить реальної загрози для української авіації.

Крім того, колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що навіть у разі паузи на фронті Україна зіштовхнеться із загрозою відновлення російського впливу в політичному та інформаційному форматі.

Нагадаємо, що Росія хоче відтягнути сили України, готуючись до ймовірних атак із Придністров'я. Окупанти вже терміново активізували свою роботу в цьому регіоні Молдови. Про це заявило джерело в ГУР Міноборони України, повідомляє Укрінформ.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні військова агресія РФ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Резервісти під прицілом: чи наважиться Путін на масштабну мобілізацію – ISW

Резервісти під прицілом: чи наважиться Путін на масштабну мобілізацію – ISW

02:06Світ
Ворог активізує дії на стратегічному напрямку: військовий розкрив деталі боїв

Ворог активізує дії на стратегічному напрямку: військовий розкрив деталі боїв

00:52Фронт
Трамп заявив, що "не хоче гаяти час" і закликав Зеленського "бути реалістом"

Трамп заявив, що "не хоче гаяти час" і закликав Зеленського "бути реалістом"

23:51Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Не мати нічого українського": у Потапа та Каменських неприємності за кордоном

"Не мати нічого українського": у Потапа та Каменських неприємності за кордоном

Улюбленці 2026 року: 3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками у рік Коня

Улюбленці 2026 року: 3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками у рік Коня

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гривня раптово різко обвалилась: новий курс валют на 11 грудня

Гривня раптово різко обвалилась: новий курс валют на 11 грудня

Китайський гороскоп на завтра 11 грудня: Собакам - виснаження, Бикам - помилки

Китайський гороскоп на завтра 11 грудня: Собакам - виснаження, Бикам - помилки

Останні новини

03:30

Стане знову як нове: як правильно прати взуття в пральній машині

02:46

Чому на вікнах багато павуків та що це віщує за народними прикметами

02:06

Резервісти під прицілом: чи наважиться Путін на масштабну мобілізацію – ISW

00:52

Ворог активізує дії на стратегічному напрямку: військовий розкрив деталі боїв

10 грудня, середа
23:56

Як швидко Росія може захопити Донбас: аналітики назвали можливі терміни

У Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війнуУ Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війну
23:51

Трамп заявив, що "не хоче гаяти час" і закликав Зеленського "бути реалістом"

23:20

"На жаль, перспектива одна": розкрито плани РФ щодо України на найближчі місяці

23:04

Зовсім не сестра засновників Києва: ким насправді була перша княжна Либідь

22:53

Лобове скло не замерзне навіть у сильний мороз: народний лайфхак, який працює

Реклама
21:48

Зеленський дав доручення депутатам щодо виборів - що пропонується

21:40

Трамп наполягає на поступках Росії: експерт назвав дві головні вигоди для США

21:20

20 пунктів миру та два нові документи: Україна провела важливі переговори з США

20:52

Облік військовозобов’язаних по-новому: в уряді розповіли про важливу зміну

20:33

Скільки автомобілів в Україні припадає на 1000 жителів: названо неочікувану цифру

20:28

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить жорсткі обмеження на 11 грудняФото

19:57

Томати взимку, це реально: експертка розкрила хитрощі врожаю на підвіконніВідео

19:44

Зеленський підписав закон про бюджет України на 2026 рік - на що підуть кошти

19:36

Україна витримає війну ще п’ять років: економіст пояснив, чому Росія впаде раніше

19:34

Соціальний Центр "Перспектива-Оболонь" отримав третю відзнаку премії ТОП-100 новини компанії

19:25

РФ одномоментно втратила $90 млн: дрони СБУ підірвали танкер "тіньового флоту"Відео

Реклама
19:22

Скоро буде новий обстріл: названо міста, на які націлилась Росія

19:17

Росіянка вчепилася в туркеню, відбиваючи 63-річного бізнесмена

19:10

Як Трамп загнав себе в глухий кутПогляд

19:05

Як швидко висушити білизну, якщо нема світла та опалення: перевірений спосіб

19:01

Кияни вирушають до Італії без ключовиз гравців: хто не підтримає команду

18:59

Ціни знизилися одразу на 20%: в Україні несподвано подешевшав один вид м'яса

18:38

Світло вимикатимуть весь день: Укренерго - про нові графіки на 11 грудня

18:27

"Будуть новини для закінчення кровопролиття": Зеленський зробив гучну заяву

18:03

Як зігріти квартиру взимку без опалення: експерт порадив 5 простих методів

17:56

Який популярний продукт може уповільнити старіння - вчені зробили нове відкриттяВідео

17:52

"Може бути гірше": в Укренерго зробили заяву про вимкненння світла до кінця тижня

17:33

Росіяни через помічника нардепа Железняка хочуть повернути собі Atlas Plaza: законні управителі майданчика заявляють про тиск та погрози

17:23

На Міндіча в Ізраїлі був замах, - КоломойськийВідео

17:21

Як коти попереджають господарів про наближення біди: 7 ознак, які не варто ігнорувати

17:06

"Їм стрьомно": Цимбалюк розкрив незручну інформацію про учасниць "Холостяка"

17:00

Чи працює Віткофф на Росію - в РНБО розповіли про цікавий нюанс у переговорах

16:50

Гривня раптово різко обвалилась: новий курс валют на 11 грудня

16:48

Найсмачніша закуска на Новий рік: цікавий рецепт бутербродів зі шпротами

16:41

Син космонавта Каденюка міг скоїти самогубство - поліція розкрила нові подробиці

16:32

Влупить -7: синоптики назвали дату різкого похолодання

Реклама
16:17

Українців попередили про небезпечний товар у магазинах - як він виглядає

16:10

Чому не ростуть зуби мудрості та чи потрібно щодо цього хвилюватися

16:01

"Як ви можете мене розбивати": Винник відреагував на обурення українців

15:52

Кремль позбавляють грошей на війну: посли ЄС погодили повну відмову від газу РФ

15:43

МОН для дев'ятикласників запроваджує ДПА в новому форматі: які будуть зміни

15:41

В Росії заявили про повну окупацію Сіверська - в ЗСУ зробили важливу заяву

15:37

Фелікс Черток досьє

15:04

Від польської до радянської: як історія переписувала назву міста на заході України

15:01

"Хочу її порадувати": Могилевська повідомила про важливе досягнення доньки

14:54

Техніка залишиться справною: як правильно вмикати прилади після появи світла

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти