Резервісти під прицілом: чи наважиться Путін на масштабну мобілізацію – ISW

Кремль готує приховану мобілізацію резервістів, щоб компенсувати нестачу добровольців у війні проти України.

Головні тези:

Указ дозволяє використовувати неактивних резервістів під час або після зборів.

Масштабна мобілізація малоймовірна, перевага — постійне вербування.

Призов може зменшити витрати на формування військ, але підвищує політичні ризики.

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, готує приховану мобілізацію резервістів, щоб компенсувати нестачу добровольців для війни проти України. Такі висновки містяться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на указ Путіна від 8 грудня, який дозволяє призов невизначеної кількості резервістів на обов’язкову службу та проходження "військових зборів" у 2026 році.

Вербування або масштабна мобілізація

При цьому експерти сумніваються, що Кремль наважиться на масштабну мобілізацію. Найімовірніше, Путін обмежиться вербуванням резервістів на постійній основі.

"Указ від 8 грудня, ймовірно, дасть змогу Кремлю таємно мобілізувати членів свого стратегічного неактивного резерву", – зазначають автори звіту.

В ISW підкреслюють, що документ не встановлює обмежень щодо використання неактивних резервістів у бойових операціях.

"Це дозволяє Кремлю призивати та визначати використання неактивних резервістів під час або після військових зборів", – йдеться у повідомленні.

Аналітики також відзначають: "Призов резервістів на обов’язкову службу може дозволити Кремлю з меншими витратами сформувати війська і демобілізувати військовослужбовців, мобілізованих у 2022 році, але, ймовірно, створить для Кремля більш серйозні політичні ризики".

Як писав Главред, що за словами колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, Володимир Путін не розглядатиме жодного припинення вогню, поки вважає, що Захід може "здатися" або не проявить достатньої рішучості у підтримці України.

"Єдиний реальний шанс на перемир’я з’явиться тоді, коли Росія усвідомить свою неспроможність досягти перемоги", – пояснює Годжес. На його думку, це можливо лише за умови відкритого та беззаперечного підтвердження США та європейських союзників про готовність надати Україні весь необхідний арсенал – від озброєння до економічної підтримки.

Таким чином, експерт наголошує, що позиція Заходу і готовність до рішучих дій є ключовим фактором для будь-якого потенційного припинення вогню.

Як повідомляв Главред, Росія почала запускати по Україні модифіковані ударні дрони "Шахед", до яких кріплять старі радянські ракети Р‑60, нібито для ураження українських гелікоптерів та обходу систем ППО. Однак така "інновація" виявилася технічно неспроможною та не становить реальної загрози для української авіації.

Крім того, колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що навіть у разі паузи на фронті Україна зіштовхнеться із загрозою відновлення російського впливу в політичному та інформаційному форматі.

Нагадаємо, що Росія хоче відтягнути сили України, готуючись до ймовірних атак із Придністров'я. Окупанти вже терміново активізували свою роботу в цьому регіоні Молдови. Про це заявило джерело в ГУР Міноборони України, повідомляє Укрінформ.

