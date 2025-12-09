Рус
Путін погодиться на паузу у війні тільки за однієї умови: прогноз генерала США

Дар'я Пшеничник
9 грудня 2025, 11:05
6158
Путін не має стимулу погоджуватись на перемир’я, допоки вірить, що Захід може здатися.
Ходжес, Путин
Коли Путін погодиться на перемир’я / Колаж: Главред, фото: скриншот, УНІАН

Головні тези:

  • Путін не піде на перемир’я, доки вважає Захід слабким
  • Стимул з’явиться лише тоді, коли США та Європа нададуть Україні все необхідне озброєння й тиск
  • Удари по нафтогазовій галузі РФ ускладнюють для неї продовження війни

Російський президент Володимир Путін не розглядатиме жодного перемир’я, доки переконаний, що Захід може "здатися" або не матиме достатньої рішучості підтримувати Україну. Про це заявив колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в інтерв’ю 24 Каналу.

Коли Кремль може піти на паузу у війні

За словами Годжеса, шанс на припинення вогню з’явиться лише тоді, коли Росія усвідомить, що не здатна перемогти. А це можливо лише за умови, що США та європейські союзники відкрито оголосять про готовність надати Україні весь необхідний арсенал — від озброєння до економічної підтримки.

відео дня

Генерал наголосив: якщо Вашингтон та Лондон продемонструють максимальну рішучість, а Європа підсилить санкційний тиск і передасть Україні заморожені російські активи, Кремль буде змушений переглянути свої розрахунки.

Тиск на російську економіку — ключовий фактор

Годжес окремо підкреслив важливість ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі. На його думку, якщо Україна продовжить цілеспрямовано послаблювати енергетичний сектор РФ, наступного року Росії буде значно складніше фінансувати війну.

"Лише коли Путін зрозуміє, що програє, він почне думати про перемир’я", — резюмував генерал.

Роль США в переговорах з Росією - думка експерта

Політичний експерт Максим Разумний у коментарі Главреду зазначив, що Росія веде переговори виключно зі США, не залучаючи Україну та європейські країни. Такий підхід дозволяє Кремлю підтримувати образ впливового лідера всередині країни і має прагматичне підґрунтя.

"Поки Росія не домовиться з американцями, залучати Україну чи Європу немає сенсу. Наша позиція і позиція європейців відома і зафіксована, і вона навряд чи допоможе США і Росії досягти домовленостей. Навпаки - може стати перепоною для їхніх переговорів", - пояснив Розумний.

Експерт підкреслює, що наразі США залишаються ключовим партнером для Москви в будь-яких дипломатичних домовленостях, а участь інших сторін поки що не вплине на результат.

Мирні переговори - останні новини

Раніше Главред розповідав, що російські окупанти продовжують впевнено захоплювати територію України з однією з найбільших швидкостей від початку повномасштабного вторгнення, оскільки мирні переговори зайшли в глухий кут.

Також 2 грудня в Москві відбулися переговори між Стівом Віткоффом, посланником Дональда Трампа, і президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками цієї зустрічі Кремль повідомив, що, окрім первинного мирного плану від Сполучених Штатів, вони отримали ще чотири додаткові документи.

Контакти між українською делегацією та американською стороною дали початковий, скоріше концептуальний результат: сторони окреслили основу майбутнього безпекового договору, однак переломного моменту в переговорах поки що не видно. Про це пише Bloomberg.

Також радимо прочитати:

Про персону: Бен Годжес

Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.

Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

У Росії одразу після ремонту розбився літак Ан-22: на борту було сім осіб

12:01Світ
Скільки коштуватиме різдвяна вечеря 2025 в Україні: названо найдорожчу страву

11:53Економіка
Путін погодиться на паузу у війні тільки за однієї умови: прогноз генерала США

11:05Війна
Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

В Україні різко подорожчала вся валюта: новий курс на 9 грудня

В Україні різко подорожчала вся валюта: новий курс на 9 грудня

Карта Deep State онлайн за 9 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли

Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли

США посилюють тиск щодо мирного плану: в Axios сказали, чого Штати вимагають від Києва

США посилюють тиск щодо мирного плану: в Axios сказали, чого Штати вимагають від Києва

