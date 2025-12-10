Як швидко Росія може захопити Донбас: аналітики назвали можливі терміни

Інститут вивчення війни оцінює можливі сценарії та наслідки наступних кроків Росії.

Москва прагне змусити Україну та Захід віддати Донбас без бою / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, МО РФ, сайт Кремля

Головні тези:

Дрони та обмеження маневру уповільнюють російське просування

Для захоплення Донецької області знадобляться 2–3 роки

Москва прагне змусити Україну та Захід віддати Донбас без бою

З початку 2025 року армія країни агресора захопила менше одного відсотка української території, свідчить новий звіт американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики підрахували, що з початку року Росія контролює лише 4669 квадратних кілометрів, водночас зазнавши величезних втрат — понад 390 тисяч убитих і поранених, або понад 80 осіб на кожен квадратний кілометр.

Оцінка перспективи російського наступу

Навіть на напрямках, де просування йде швидше, наприклад у районі Гуляйполя, здобутки залишаються незначними в масштабах війни.

"Малоймовірно, що просування росіян буде швидшим у найближчій та середньостроковій перспективі. Поле бою, де домінують дрони, позбавляє російські війська можливості вести маневрену війну в масштабах, необхідних для швидкого просування на оперативному рівні, яке відновлює маневр на полі бою", — зазначають експерти ISW.

Москва прагне отримати Донбас без бою

За їхніми оцінками, щоб захопити решту Донецької області, Росії знадобиться щонайменше два-три роки, і втрати можуть виявитися критичними навіть для неї. Саме тому, кажуть аналітики, Москва намагається тиснути на Україну та Захід, щоб Донбас віддали без бою, економлячи час і ресурси.

"Передача Донецької області Росії також створила б умови для відновлення агресії проти України з більш вигідних позицій у вигідний для Росії момент, особливо з огляду на те, що Путін та інші представники Кремля продовжують заявляти, що їхня довгострокова стратегічна мета — контроль над усією Україною, а не лише її південними та східними регіонами — залишається незмінною", — додають у ISW.

Які подальші плани РФ - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан прогнозує, що під час зимового наступу Росія зосередиться на спробах захопити Донецьку та Запорізьку області.

"Росіяни цілеспрямовано намагатимуться розтягувати наші сили по флангах, зокрема в Харківській області, у районі Вовчанська на Куп’янському напрямку. Крім того, у Херсонській області противник продовжить тиск на Херсон", — зазначає Світан.

На його думку, ці дії свідчать про прагнення РФ створити стратегічний тиск на ключові регіони та перегрупувати війська для підготовки зимових наступальних операцій.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

